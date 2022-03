MotoGP Katar, FP3: Suzuki vorne, Quartararo im Q1!

Im dritten freien Training der MotoGP-WM in Doha konnten sich am Samstag zwar nur wenige Fahrer gegenüber Freitag verbessern, doch für Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) wurde es zum Drama.

Nach den beiden freien Trainings am Freitag war die Aufgabenstellung für das FP3 am Samstag klar: Ein Top-10-Platz und damit der direkte Einzug ins Q2 (Beginn 16.25 Uhr MEZ) war das Ziel. Alle MotoGP-Piloten, die sich in der kombinierten Zeitenliste aus FP1, FP2 und FP3 auf den Rängen 11 bis 24 klassieren, müssen dagegen ins Qualifying 1 (ab 16 Uhr), das ebenfalls 15 Minuten dauert und aus dem nur die zwei Schnellsten noch ins Q2 rücken.

Am Freitag hatte Suzuki-Ass Alex Rins mit 1:53,432 min für die Bestzeit gesorgt. Zum Vergleich: Der Rundenrekord von Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia steht seit dem Vorjahr bei 1:52,772 min. Die schnellste Rennrunde auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit fuhr ebenfalls der Vizeweltmeister in 1:54,491 min.



Nach der ersten Viertelstunde des 45-minütigen dritten freien Trainings führte das Suzuki-Duo Alex Rins und Joan Mir die Zeitenliste an, zur Freitags-Bestzeit fehlten dem Schnellsten aber 1,4 sec.

Zur Halbzeit hatte Franco Morbidelli einen Ausrutscher in Kurve 6, konnte aber mit seiner Yamaha an die Box zurückkehren.



Für die letzten zehn Minuten ließen sämtliche Fahrer neue Reifen montieren, 4 min vor Ende fuhr Enea Bastianini (Gresini Ducati) mit 1:53,382 min die bislang schnellste Runde des Wochenendes. Die Zeit wurde ihm aber wegen Verlassens der Strecke gestrichen – um wenige Zentimeter.

Zwei Runden später fuhr Bastianini mit 1:53,790 min zwar die schnellste Runde in FP3, die Top-4 in der kombinierten Zeitenliste blieben aber Alex Rins, Marc Marquez, Joan Mir und Jorge Martin.



Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) flog in den letzten Sekunden aus den Top-10 und muss damit ins Q1. Seinen Platz schnappte sich Bastianini.



Brad Binder brachte die beste KTM auf Platz 12, der Südafrikaner muss damit ebenso wie seine drei Markenkollegen Oliveira, Fernandez und Gardner ins erste Qualifying.

MotoGP-Ergebnisse Doha, kombinierte Zeiten nach FP3:

1. Alex Rins, Suzuki, 1:53,432 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,035 sec

3. Joan Mir, Suzuki, + 0,147

4. Jorge Martin, Ducati, + 0,220

5. Enea Bastianini, Ducati, + 0,358

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,371

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,413

8. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,423

9. Jack Miller, Ducati, + 0,438

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,454

11. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,474

12. Brad Binder, KTM, + 0,579

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,606

14. Miguel Oliveira, KTM, + 0,621

15. Johann Zarco, Ducati, + 0,673

16. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 0,721

17. Alex Márquez, Honda, + 1,043

18. Maverick Viñales, Aprilia, + 1,092

19. Luca Marini, Ducati, + 1,383

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,452

21. Marco Bezzecchi, Ducati, + 1,468

22. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 1,470

23. Remy Gardner, KTM, + 1,497

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,951