Neues britisches Moto3-Team: «Erfolgsrezept kopiert»

Scott Ogden auf der VisionTrack Racing Team-Honda in Katar

Michael Laverty in der Box seines Rennstalls

Mit dem neuen VisionTrack Racing Team unter der Leitung von Ex-GP-Fahrer Michael Laverty ergeben sich für britische Talente ganz neue Möglichkeiten. Die klassenübergreifende Förderung steht klar im Vordergrund.

Mit Scott Ogden und Joshua Whatley sehen wir 2022 zwei vielversprechende Nachwuchsfahrer in der Moto3-Klasse. Die beiden Briten starten für das neugegründete VisionTrack Racing Team von Michael Laverty und auch wenn der Start beim Auftakt in Katar vergangene Woche nicht optimal lief – Ogden schied aus, Whatley wurde Letzter – hat die britische Mannschaft einiges auf dem Zettel.

«Die Idee entstand sehr schnell. Während des ersten Corona-Lockdowns wurde ich gefragt, ob ich für ein etabliertes Team in Großbritannien unterstützen kann, sodass sich junge Talente im Minibike-Bereich entwickeln können», berichtete Laverty beim Saisonstart in Doha. «Im April 2020 habe ich mit der Nachwuchsarbeit begonnen und im März 2022 stehen wir in der Moto3-Startaufstellung. Der Plan ging schneller auf als erwartet.»

Der 37-fache MotoGP-Starter weiter: «Im letzten Jahr haben wir mit der Dorna gesprochen und wir haben gesagt, dass wir Interesse haben in die Moto3-Klasse zu kommen. Weil Gresini und Petronas in dieser Klasse ausgestiegen sind, haben wir gleich einen Platz erhalten. Wir sind zwei Jahre vor unserem Plan, aber manchmal muss man die Möglichkeiten nutzen. Es war ein arbeitsreicher Winter, denn wir mussten all die Teile besorgen, uns um Mitarbeiter kümmern und alles vorbereiten für den Start der Saison.»

Was sind die Aufgaben des 41-Jährigen? «Ich bin Teambesitzer, aber gleichzeitig kümmere ich mich um die Logistik und ich musste auch die Flüge alle koordinieren. Es gibt viel zu lernen, aber ich möchte auch alles verstehen. Bisher läuft alles sehr gut», betonte er.

«Wir haben ein gutes System aufgebaut, denn vom Minibike über Moto4 und British Talent Cup fördern wir Talente im European Talent Cup und in der Moto3 Junior Weltmeisterschaft bis hin zur Weltmeisterschaft», beteuerte der ehemalige Aprilia-Pilot, dessen Team 2022 auf Honda setzt. «Es kommt dem spanischen und italienischen Erfolgsrezept sehr nahe, wir haben es im Prinzip nur kopiert.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Doha © Gold & Goose Sergio Garcia © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Ryusei Yamanaka © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Andrea Migno © Gold & Goose Ryusei Yamanaka © Gold & Goose Stefano Nepa © Gold & Goose Sergio Garcia © Gold & Goose Andrea Migno gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Andrea Migno © Gold & Goose Garcia, Migno, Toba © Gold & Goose Sieger Andrea Migno © Gold & Goose Sieger Andrea Migno Zurück Weiter

Neben der Koordination des VisionTrack Racing Teams ist Laverty noch als TV-Experte im britischen Fernsehen zu sehen. Bekommt der Bruder von Superbike-WM-Pilot Eugene Laverty das unter einen Hut? «Wenn ich zur Rennstrecke komme, ist mein Job erledigt und ich kann etwas entspannen und meiner zweiten Aufgabe bei BT Sports nachgehen», betonte der Nordire. «Unter der Woche geht es darum, mit den Sponsoren zu reden, alle Rechnungen zu begleichen und die Organisation zu erledigen. Taylor Mackenzie kümmert sich bei den Rennen um all die Dinge, die Anfallen und er hat das gut im Griff. Ich genieße meinen TV-Job seit drei Jahren und ich möchte ihn auch nicht wegen des Teams aufgeben.»

Auch zur Zukunft seines Teams äußerte sich Laverty im Interview. «Unser nächstes Ziel ist es, ein Moto2-Team in den kommenden drei Jahren aufzubauen. Dafür benötigst du zunächst das Geld und die Sponsoren und einen freien Platz in dieser Klasse. Jedoch müssen wir uns erst in der Moto3 etablieren, bevor der nächste Schritt kommt.»

Moto3-Ergebnis, Doha, 6. März:

1. Andrea Migno, Honda

2. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,037 sec

3. Kaito Toba, KTM, + 0,573

4. Deniz Öncü KTM, + 0,594

5. John McPhee, Husqvarna, + 1,064

6. Diogo Moreira, KTM, + 1,481

7. Dennis Foggia, Honda, + 1,951

8. Izan Guevara, GASGAS, + 2,545

9. Ryusei Yamanaka, KTM, + 2,742

10. Xavier Artigas, CFMOTO, + 6,055

11. Ivan Ortolá, KTM, + 6,080

12. Riccardo Rossi, Honda, + 12,933

13. Stefano Nepa, KTM, + 12,974

14. Adrian Fernández, KTM, + 12,989

15. Joel Kelso, KTM, + 13,084

16. Daniel Holgado, KTM, + 12,999*

17. Matteo Bertelle, KTM, + 29,098

18. Elia Bartolini, KTM, + 29,128

19. Mario Aji, Honda, + 29,497

20. Ana Carrasco, KTM, + 43,108

21. Gerard Riu, KTM, + 47,964

22. Joshua Whatley, Honda, + 48,272



*= ein Platz strafversetzt («track limits» in der letzten Runde)

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Migno 25 Punkte. 2. Garcia 20. 3. Toba 16. 4. Öncü 13. 5. McPhee 11. 6. Moreira 10. 7. Foggia 9. 8. Guevara 8. 9. Yamanaka 7. 10. Artigas 6. 11. Ortolá 5. 12. Rossi 4. 13. Nepa 3. 14. A. Fernandez 2. 15. Kelso 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Honda 25 Punkte. 2. GASGAS 20. 3. KTM 16. 4. Husqvarna 11. 5. CFMOTO 6.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 28 Punkte. 2. Rivacold Snipers 25. 3. CIP Green Power 17. 4. MT Helmets – MSI 17. 5. Red Bull KTM Tech3 15. 6. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 11. 7. Leopard Racing 9. 8. MTA Team 8. 9. CFMOTO PrüstelGP 6. 10. SIC58 Squadra Corse 4.