Indonesien-GP: John McPhee fällt nach Unfall aus

Das Sterilgarda Max Racing Team muss beim nächsten Moto3-Rennen auf dem Mandalika Circuit ohne John McPhee auskommen. Der Schotte hat sich bei einem Trainingssturz verletzt.

Beim Saisonauftakt in Katar konnte John McPhee mit dem fünften Platz überzeugten. Der 27-Jährige aus dem Sterilgarda Max Racing Team kassierte dafür lobende Worte von Teamteilhaber Peter Öttl, der im Interview mit SPEEDWEEK.com erklärte: «Er hat seine Sache sauber gemacht und ich glaube, das Maximum herausgeholt.»

Beim nächsten Moto3-Kräftemessen auf dem Mandalika Street Circuit muss das Team aber ohne den Schotten auskommen. Denn der dreifache GP-Sieger hat sich bei einem Trainingssturz verletzt. Er brach sich dabei zwei Wirbel, eine Teilnahme am zweiten Rennwochenende ist deshalb ausgeschlossen, wie das Team auf «Facebook» mitteilt.

Immerhin muss der junge Moto3-Pilot nicht operiert werden, die Reha beginnt bereits am Montag, mit dem Ziel, in Argentinien wieder wieder in die Startaufstellung zurückzukehren. Das Team schreibt: «McPhee hat in seiner bisherigen Karriere noch nie einen GP wegen einer Trainingsverletzung verpasst, es tut uns sehr leid für ihn.»

Moto3-Ergebnis, Doha, 6. März

1. Andrea Migno, Honda

2. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,037 sec

3. Kaito Toba, KTM, + 0,573

4. Deniz Öncü KTM, + 0,594

5. John McPhee, Husqvarna, + 1,064

6. Diogo Moreira, KTM, + 1,481

7. Dennis Foggia, Honda, + 1,951

8. Izan Guevara, GASGAS, + 2,545

9. Ryusei Yamanaka, KTM, + 2,742

10. Xavier Artigas, CFMOTO, + 6,055

11. Ivan Ortolá, KTM, + 6,080

12. Riccardo Rossi, Honda, + 12,933

13. Stefano Nepa, KTM, + 12,974

14. Adrian Fernández, KTM, + 12,989

15. Joel Kelso, KTM, + 13,084

16. Daniel Holgado, KTM, + 12,999*

17. Matteo Bertelle, KTM, + 29,098

18. Elia Bartolini, KTM, + 29,128

19. Mario Aji, Honda, + 29,497

20. Ana Carrasco, KTM, + 43,108

21. Gerard Riu, KTM, + 47,964

22. Joshua Whatley, Honda, + 48,272



*= ein Platz strafversetzt («track limits» in der letzten Runde)

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix

1. Migno 25 Punkte. 2. Garcia 20. 3. Toba 16. 4. Öncü 13. 5. McPhee 11. 6. Moreira 10. 7. Foggia 9. 8. Guevara 8. 9. Yamanaka 7. 10. Artigas 6. 11. Ortolá 5. 12. Rossi 4. 13. Nepa 3. 14. A. Fernandez 2. 15. Kelso 1.

Konstrukteurs-WM

1. Honda 25 Punkte. 2. GASGAS 20. 3. KTM 16. 4. Husqvarna 11. 5. CFMOTO 6.

Team-WM

1. GASGAS Aspar Team 28 Punkte. 2. Rivacold Snipers 25. 3. CIP Green Power 17. 4. MT Helmets – MSI 17. 5. Red Bull KTM Tech3 15. 6. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 11. 7. Leopard Racing 9. 8. MTA Team 8. 9. CFMOTO PrüstelGP 6. 10. SIC58 Squadra Corse 4.