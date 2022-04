Pierer Mobility: Garcia auf GASGAS Nr. 1 in der Moto3

Nach drei Siegen und drei zweiten Plätzen startete GASGAS-Pilot Sergio Garcia als Favorit in die Moto3-Saison. Bisher hat der letztjährige WM-Dritte die Erwartungen grandios erfüllt – er ist WM-Leader.

Die österreichische Pierer Mobility AG schickt in diesem Jahr erstmals gleich vier Fabrikate in die Moto2-Weltmeisterschaft – KTM, GASGAS, Husqvarna und CFMOTO. Gefahren wird auf baugleichen RC250GP-Motorrädern mit dem Gitterrohrstahlrahmen und dem 250-ccm-Einzylinder-Viertakmotor von Ing. Kurt Trieb, der auch den RC16-MotoGP-Motor konstruiert hat.

Nach drei der 21 Rennen liegt GASGAS-Pilot Sergia Garcia in der WM vor Foggia (Honda), Guevara (GASGAS), Toba (KTM), sowie Öncü (KTM) und Migno (Honda). Doch Honda (2022 mit zehn Fahrern) hat gegen die Pierer-Mobility-AG-Übermacht mit insgesamt 20 Piloten mit Migno und Foggia zwei der ersten drei Moto2-WM-Läufe 2022 gewonnen.

«Vizeweltmeister Foggia wird der stärkste Gegner sein», ist sich Pierer-Mobility-Motorsport-Direktor Pit Beirer bewusst. «Doch wir haben jetzt in unseren Teams 20 junge Burschen, verteilt über vier Marken und viele tolle Teams. Prognosen sind in der Moto3-WM sehr schwierig. Denn wer hätte zum Beispiel damit gerechnet, dass ein Pedro Acosta als Rookie in Katar 2021 aus der Boxengasse heraus den Grand Prix gewinnt? Es werden auch 2022 noch neue Namen auftauchen, die vorher nicht so hoch gehandelt wurden. Ich habe wahnsinnig Freude an dieser Moto3-Saison. Wir haben in den Teams von Aki Ajo, bei Hervé Poncharal, beim GASGAS-Team von Jorge Martinez, beim Husqvarna Factory Team und bei CFMOTO PrüstelGP überall Sieganwärter und Podestkandidaten. Aus jeder Ecke kommen bei uns vielversprechende Fahrer raus, was wirklich stark und erstaunlich ist.»

«Sergio Garcia war nach seiner starken 2021-Saison ein klarer Titelanwärter und hat das inzwischen auch klar bestätigt. Die letzte Runde in Las Termas hat er wirklich echt sauber gemacht. Ayumu Sasaki hat auf der Husqvarna schon in Doha ein blitzsauberes Rennen gefahren, aber er hat bei einem Highsider seine Verkleidung zerstört. In Argentinien verdient einen Podestplatz geholt», stellte Beirer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest.

«Das Feld und die Motorräder liegen wieder sehr eng beieinander, aber die Favoriten haben sich schon herauskristallisiert», ergänzte der KTM-Rennchef. «Beim Katar-GP haben wir mit Deniz Öncü und Daniel Holgado noch zwei starke KTM-Fahrer auf Krücken gehabt. Sie waren körperlich nicht fit. Masia hat beim Saisonstart leider gleich sein Selbstvertrauen zerstört, als er an dritter Stelle gestürzt ist. Leider ist er auch in Argentinien runtergefallen. Aber er kann um den Sieg mitfahren, das wissen wir nicht erst seit seinem Katar-Sieg 2021. Er bräuchte zwei gute Rennen, dann wäre er ein absoluter Titelfavorit. Der Bursche hat sicher das Zeug und die Erfahrung, um vorne mitzufahren.»

Moto3-Ergebnis, Termas, 3. April:

1. Sergio Garcia, GASGAS, 38:23,433 min

2. Dennis Foggia, Honda, + 0,146 sec

3. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,375

4. Riccardo Rossi, Honda, + 0,507

5. Tatsuki Suzuki*, Honda, + 0,484

6. Diogo Moreira, KTM, + 0,587

7. Daniel Holgado, KTM, + 0,715

8. Carlos Tatay, CFMOTO, + 2,032

9. Kaito Toba, KTM, + 3,098

10. Joel Kelso, KTM, + 3,397

11. Elia Bartolini, KTM, + 7,649

12. Ryusei Yamanaka, KTM, + 8,893

13. Adrian Fernandez, KTM, + 9,032

14. Deniz Öncü, KTM, + 9,202

15. Ivan Ortolá, KTM, + 9,449



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

Fahrer WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Garcia 58 Punkte. 2. Foggia 54. 3. Guevara 28. 4. Toba 27. 5. Deniz Öncü 26. 6. Migno 25. 7. Tatay 24. 8. Moreira 20. 9. Riccardo Rossi 17. 10. Suzuki 17. 11. Sasaki 16. 12. Artigas 16. 13. Holgado 16. 14. Yamanaka 16. 15. Bartolini 13. 16. McPhee 11. 17. Masia 9. 18. Kelso 7. 19. Ortolá 6. 20. Adrian Fernández 5. 21. Nepa 3. 22. Odgen 3. 23. Aji 2. 24. Bertelle 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Honda 70 Punkte. 2. GASGAS 65. 3. KTM 37. 4. CFMOTO 30. 5. Husqvarna 27.

Team-WM:

1. Solunion GASGAS Aspar Team 86 Punkte. 2. Leopard Racing 71. 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 40. 4. MT Helmets – MSI 36. 5. CIP Green Power 34. 6. Red Bull KTM Tech3 31. 7. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 27. 8. Rivacold Snipers 25. 9. Red Bull KTM Ajo 25. 10. SIC58 Squadra Corse 17. 11. QJMotor Avintia Racing 14. 12. Angeluss MTA Team 9. 13. Vison Track Racing Team 3. 14. Honda Team Asia 2.