Carlos Tatay: «Schwierig, richtiges Setup zu finden»

Beim GP von Indonesien gab es für das Team CFMOTO Racing PrüstelGP noch die Pole-Position und das erste Podium zu feiern. In Argentinien musste man wieder mit Platz 8 von Carlos Tatay kleinere Brötchen backen.

Carlos Tatay sorgte vor 14 Tagen beim Indonesien-Grand-Prix auf dem Pertamina Mandalika Circuit für ausgelassene Stimmung im Team von PrüstelGP. Der Spanier hatte im zweiten WM-Lauf die erste Pole-Position und das erste Top-3-Ergebnis für die erst diese Saison eingestiegene Marke CFMOTO erzielt. Dementsprechend zuversichtlich machte sich die Mannschaft zum Großen Preis von Argentinien auf.

Nach einem durchwachsenen Qualifying gab es für Xavier Artigas Platz 7 in der Startaufstellung, Tatay erreichte nur Rang 18. Artigas gelang ein guter Start, der ihn an die dritte Stelle brachte. Aber bereits in der sechsten Runde zerbrach der Traum von einem Platz auf dem Siegertreppchen. Der Spanier, der im Vorjahr den WM-Lauf in Valencia gewonnen hatte, musste aufgrund technischer Probleme die Segel streichen.

Tatay benötigte etwas länger, um in Schwung zu kommen. Von der 13. Position nach der ersten Runde schob er sich langsam nach vorne. In einer acht Fahrer umfassenden Gruppe kämpfte er zwar beherzt um den letzten Platz auf dem Podium, allerdings ohne sich am Schluss durchsetzen zu können. Letztendlich beendete der CFMOTO-Pilot das Rennen etwas mehr als zwei Sekunden hinter dem Sieger Sergio Garcia (GASGAS) an der 8. Stelle.

«Startplatz 18 war natürlich nicht die beste Voraussetzung, aber es war schwer das richtige Setup zu finden», war sich Tatay bewusst, dass er einiges an Arbeit vor sich haben würde. «Im Rennen habe ich alles gegeben. Ich dachte zwischendurch sogar, dass ich gegen Ende noch um das Podium kämpfen kann. Dann habe ich allerdings einige Fehler gemacht, deswegen muss ich mit dem achten Platz zufrieden sein.»

In der Meisterschaftswertung liegt Tatay mit 24 Punkten auf dem siebenten Platz. Artigas bleibt bei seinen 16 Zählern und nimmt damit den zwölften Rang in der WM-Tabelle ein. Das Team CFMOTO Racing PrüstelGP steht hinter GASGAS Aspar und Leopard Racing weiterhin auf dem dritten Platz in der Teamwertung.

Moto3-Ergebnis, Termas, 3. April:

1. Sergio Garcia, GASGAS, 38:23,433 min

2. Dennis Foggia, Honda, + 0,146 sec

3. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,375

4. Riccardo Rossi, Honda, + 0,507

5. Tatsuki Suzuki*, Honda, + 0,484

6. Diogo Moreira, KTM, + 0,587

7. Daniel Holgado, KTM, + 0,715

8. Carlos Tatay, CFMOTO, + 2,032

9. Kaito Toba, KTM, + 3,098

10. Joel Kelso, KTM, + 3,397

11. Elia Bartolini, KTM, + 7,649

12. Ryusei Yamanaka, KTM, + 8,893

13. Adrian Fernandez, KTM, + 9,032

14. Deniz Öncü, KTM, + 9,202

15. Ivan Ortolá, KTM, + 9,449



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

Fahrer WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Garcia 58 Punkte. 2. Foggia 54. 3. Guevara 28. 4. Toba 27. 5. Deniz Öncü 26. 6. Migno 25. 7. Tatay 24. 8. Moreira 20. 9. Riccardo Rossi 17. 10. Suzuki 17. 11. Sasaki 16. 12. Artigas 16. 13. Holgado 16. 14. Yamanaka 16. 15. Bartolini 13. 16. McPhee 11. 17. Masia 9. 18. Kelso 7. 19. Ortolá 6. 20. Adrian Fernández 5. 21. Nepa 3. 22. Odgen 3. 23. Aji 2. 24. Bertelle 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Honda 70 Punkte. 2. GASGAS 65. 3. KTM 37. 4. CFMOTO 30. 5. Husqvarna 27.



Team-WM:

1. Solunion GASGAS Aspar Team 86 Punkte. 2. Leopard Racing 71. 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 40. 4. MT Helmets – MSI 36. 5. CIP Green Power 34. 6. Red Bull KTM Tech3 31. 7. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 27. 8. Rivacold Snipers 25. 9. Red Bull KTM Ajo 25. 10. SIC58 Squadra Corse 17. 11. QJMotor Avintia Racing 14. 12. Angeluss MTA Team 9. 13. Vison Track Racing Team 3. 14. Honda Team Asia 2.