Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo): Opfer einer Dummheit

Das Red Bull KTM Ajo-Team erlebte beim dritten Moto3-Rennen der Saison in Argentinien gemischte Gefühle. Während Jaume Masia aus dem Rennen befördert wurde, überzeugte Daniel Holgado in Termas de Rio Hondo.

Jaume Masia feierte 2019 in Termas de Rio Hondo seinen ersten Sieg in der Moto3-Weltmeisterschaft. Seitdem glänzt der Spanier häufig mit seinem Speed, viele Fehler und eine gewisse Inkonstanz werfen ihn jedoch regelmäßig zurück. Am vergangenen Wochenende fuhr der 21-Jährige ein starkes Rennen in der Spitze des Feldes, doch Honda-Pilot Andrea Migno sorgte in Runde 15 für eine unnötige Kollision, bei der beide Fahrer stürzten.

Masia versuchte das Rennen fortzuführen, beendete den Grand Prix aber kurze Zeit später in der Box. «Ein sehr ärgerlicher Sturz, der unser Rennen zerstörte. Ich fühlte mich so stark und ich war mir sicher, dass ich aufs Podium fahren oder sogar gewinnen hätte können», betonte der KTM-Fahrer nach dem Wochenende. «Leider können wir es nicht ändern. In Austin werden wir stärker zurückkehren und es erneut versuchen.»

Masias Teamkollege Daniel Holgado zeigte hingegen eine atemberaubende Vorstellung. Der 16-Jährige kämpfte bis zum Ende an der Spitze mit und fuhr am Ende als Siebter über den Zielstrich auf der 4,8 km langen Piste in Südamerika. Zum Sieger Sergio Garcia (GASGAS) fehlten nur 0,7 Sekunden.

«Es war ein gutes Wochenende, denn wir waren praktisch in jeder Session schnell. Ich bin sehr glücklich, weil wir Runde für Runde Fortschritte gemacht haben. Die Pace im Rennen war schnell, deswegen war es sehr hart, trotzdem konnten wir in der Führungsgruppe bleiben, bis auf eine Phase zur Rennmitte, als ich kurz den Anschluss verloren habe», berichtete der Spanier.

Für Holgado, der im Vorjahr die Junioren-Weltmeisterschaft in der Klasse Moto3 gewann, war es sein bestes WM-Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden und möchte in Austin an diese Leistung anknüpfen», so der KTM-Pilot. «Jedes Wochenende kommen wir näher an die Spitze heran, das ist eine gute Sache.»

Auch Red Bull KTM Ajo-Teamchef Aki Ajo freute sich über das starke Rennen seines Schützlings. «Dani fuhr auf Platz 7, das ist ein exzellentes Ergebnis in seiner Rookie-Saison. Wir hoffen, dass wir diese Performance und diese Pace halten können und wir sind bereit, um Positionen zu kämpfen», freute sich der Finne.

Moto3-Ergebnis, Termas, 3. April:

1. Sergio Garcia, GASGAS, 38:23,433 min

2. Dennis Foggia, Honda, + 0,146 sec

3. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,375

4. Riccardo Rossi, Honda, + 0,507

5. Tatsuki Suzuki*, Honda, + 0,484

6. Diogo Moreira, KTM, + 0,587

7. Daniel Holgado, KTM, + 0,715

8. Carlos Tatay, CFMOTO, + 2,032

9. Kaito Toba, KTM, + 3,098

10. Joel Kelso, KTM, + 3,397

11. Elia Bartolini, KTM, + 7,649

12. Ryusei Yamanaka, KTM, + 8,893

13. Adrian Fernandez, KTM, + 9,032

14. Deniz Öncü, KTM, + 9,202

15. Ivan Ortolá, KTM, + 9,449



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

Fahrer WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Garcia 58 Punkte. 2. Foggia 54. 3. Guevara 28. 4. Toba 27. 5. Deniz Öncü 26. 6. Migno 25. 7. Tatay 24. 8. Moreira 20. 9. Riccardo Rossi 17. 10. Suzuki 17. 11. Sasaki 16. 12. Artigas 16. 13. Holgado 16. 14. Yamanaka 16. 15. Bartolini 13. 16. McPhee 11. 17. Masia 9. 18. Kelso 7. 19. Ortolá 6. 20. Adrian Fernández 5. 21. Nepa 3. 22. Odgen 3. 23. Aji 2. 24. Bertelle 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Honda 70 Punkte. 2. GASGAS 65. 3. KTM 37. 4. CFMOTO 30. 5. Husqvarna 27.



Team-WM:

1. Solunion GASGAS Aspar Team 86 Punkte. 2. Leopard Racing 71. 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 40. 4. MT Helmets – MSI 36. 5. CIP Green Power 34. 6. Red Bull KTM Tech3 31. 7. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 27. 8. Rivacold Snipers 25. 9. Red Bull KTM Ajo 25. 10. SIC58 Squadra Corse 17. 11. QJMotor Avintia Racing 14. 12. Angeluss MTA Team 9. 13. Vison Track Racing Team 3. 14. Honda Team Asia 2.