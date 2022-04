Ayumu Sasaki (Husqvarna): 0,096 sec fehlten auf P3

Das Sterilgarda Max Racing Team trat am vergangenen Wochenende in Austin/Texas erstmals seit dem Moto3-Auftakt wieder mit zwei Fahrern an, dabei schrammte Ayumu Sasaki an einem weiteren Podestplatz vorbei.

Ayumu Sasaki kämpfte am Sonntag in einer siebenköpfigen Gruppe bis zum Schluss um das an der Spitze mit, auf seinen zweiten Podestplatz in Folge fehlten dem 21-jährigen Japaner am Ende nur eine Zehntelsekunde. Mit dem vierten Platz verbesserte sich der Husqvarna-Werksfahrer in der WM-Tabelle auf den achten Rang, ehe es in zwei Wochen mit dem Grand Prix von Portugal in Europa weitergeht.

«Ich bin nicht unzufrieden mit dem vierten Rang, auch wenn wir das Podium knapp verfehlt haben», kommentiert Sasaki das denkbar knappte Ergebnis. «Dieses Wochenende hat es lange gedauert, bis wir eine gute Abstimmung gefunden haben. Am Freitag waren wir noch weit weg von der Spitze. Dann haben wir uns jedes Training gesteigert und im Rennen war meine Husqvarna konkurrenzfähig. Dafür möchte ich mich beim Team bedanken. Sie haben einen super Job gemacht. Nun freue ich mich auf Portimão, wo wir bei den Tests bereits sehr schnell waren.»

Zur Erinnerung: Den dreitägigen IRTA-Test schloss der Husqvarna-Pilot aus dem Sterilgarda Max Racing Team im Februar mit der viertbesten Moto3-Zeit ab.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Austin © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Stefano Nepa © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Xavier Artigas © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Andrea Migno © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Riccardo Rossi © Gold & Goose Carlos Tatay © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose Jaume Masiá gewinnt das Rennen © Gold & Goose Foggia, Masiá, Migno © Gold & Goose Sieger Jaume Masiá Zurück Weiter

In Portugal erwartet der Rennstall von Maxi Biaggi und Peter Öttl vom 22. bis 24. April dann auch das Comeback von John McPhee, der wegen einer Wirbelverletzung in Indonesien, Argentinien und Texas fehlte. Ersatzmann David Salvador erreichte am Sonntag von Startplatz 24 Rang 23.

«Der Beginn des Rennens war sehr gut, ich konnte viele Positionen gut machen. Der zweite Teil des Rennens war für mich schwieriger. Ich hatte etwas den Rhythmus verloren und konnte das Anfangstempo nicht halten», berichtete der 18-jährige Spanier. «Ich hatte sehr schnell ein gutes Gefühl für die Husqvarna entwickelt. Die Zusammenarbeit mit dem Team war gut. Dieses Wochenende wird mir sehr als Vorbereitung für die Junioren-Weltmeisterschaft helfen, deshalb möchte ich mich für diese Gelegenheit bedanken.»

Moto3-Ergebnis, Austin (10. April):

1. Masia, KTM, 38:58,286 min

2. Foggia, Honda, + 0,172 sec

3. Migno, Honda, + 0,394

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,490

5. Öncü, KTM, + 1,113

6. Artigas, CFMOTO, + 1,576

7. Guevara, GASGAS, + 2,887

8. Tatay, CFMOTO, + 8,208

9. Rossi, Honda, + 8,370

10. Suzuki, Honda, + 8,478

11. Ortolá, KTM, + 10,084

12. Ogden, Honda, + 10,272

13. Nepa, KTM, + 10,424

14. Fernández, KTM, + 17,967

15. Fellon, Honda, + 18,088

Fahrer WM-Stand nach 4 von 21 Grand Prix:

1. Foggia 74 Punkte. 2. Garcia 58. 3. Migno 41. 4. Guevara 37. 5. Öncü 37. 6. Masia 34. 7. Tatay 32. 8. Sasaki 29. 9. Toba 27. 10. Artigas 26. 11. Rossi 23. 12. Suzuki 23. 13. Moreira 20. 14. Holgado 16. 15. Yamanaka 16. 16. Bartolini 13. 17. McPhee 11. 18. Ortolá 11. 19. Kelso 7. 20. Ogden 7. 21. Fernandez 7. 22. Nepa 6. 23. Aji 2. 24. Fellon 1. 25. Bertelle 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Honda 90 Punkte. 2. GASGAS 74. 3. KTM 62. 4. Husqvarna 40. 5. CFMOTO 40.



Team-WM:

1. Leopard Racing 97 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 95. 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 58. 4. Red Bull KTM Ajo 50. 5. Red Bull KTM Tech3 44. 6. Rivacold Snipers 41. 7. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 40. 8. MT Helmets – MSI 36. 9. CIP Green Power 34. 10. SIC58 Squadra Corse 25. 11. Angeluss MTA Team 17. 12. QJMotor Avintia Racing 14. 13. Vison Track Racing Team 7. 14. Honda Team Asia 2.