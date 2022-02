Portimão-Test: Acosta bleibt vor Augusto Fernandez

Neue Fahrerpaarung, altes Bild: Den Moto2-Test in Portugal beendete Red Bull KTM Ajo mit einer Doppelführung. Rookie Pedro Acosta war dabei 0,154 sec schneller als Augusto Fernandez. Moto3-Bestzeit von Dennis Foggia.

Die 1:41,552 min, die Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) Montagmittag in der ersten Moto2-Session des Tages auf den Asphalt gebrannt hatte, blieb bis zum Schluss ganz oben stehen. Damit beendet der Moto3-Weltmeister des Vorjahres seinen ersten offiziellen Test auf der Kalex mit absoluter Bestzeit.

Auf Platz 2 reihte sich sein Teamkollege Augusto Fernandez ein, der in der zweiten Montag-Session in 1:41,706 min vorne lag. Gesamtdritter war zum Abschluss der dreitägigen IRTA-Testfahrten Aron Canet (Flexbox HP40), der Schnellste des Sonntags. Das entspricht auch den Top-3 der kombinierten Zeitenliste aller neun Sessions (drei pro Tag).

Bo Bendsneyder brach sich das Schlüsselbein. Für Marcel Schrötter endete der Test am Montag mit einer gebrochen linken Hand frühzeitig, trotzdem hielt er sich nach drei Tagen als Neunter in den Top-10. In einem von Kalex dominierten Feld schaffte es Fermín Aldeguer auf der Boscoscuro des Speed Up Teams auf Gesamtrang 5.

Moto3-Bestzeit von Dennis Foggia

Zwei Tage lang stand beim einzigen offiziellen Moto3-Test vor dem WM-Auftakt in Katar (4. bis 6. März) Leopard-Neuzugang Tatsuki Suzuki auf Platz 1. Am Montag machte ihm die Testbestzeit aber noch sein Teamkollege Dennis Foggia abspenstig: Der Vizeweltmeister des Vorjahres blieb in 1:46,990 min als einziger Moto3-Pilot unter 1:47 min und unterbot damit gleichzeitig den All-Time-Lap-Record auf dem 4,592 km langen Berg- und Talkurs im «Autódromo Internacional do Algarve» von Sergio Garcia, der auf dem Weg zur Pole-Position beim Algarve-GP 2021 eine 1:47,274 min gefahren war.

Snipers-Honda-Pilot Andrea Migno und GASGAS-Werksfahrer Izan Guevara waren am Montag ebenfalls schneller als die Sonntagsbestzeit von Suzuki, sie komplettierten die Top-3. Der Japaner hielt sich aber auf Rang 4 der kombinierten Zeitenliste nach drei Tagen.

Moto2-Test Portimão, Montag, 21. Februar:

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

5. Arenas, Kalex, 1:42,177

6. Ogura, Kalex, 1:42,441

7. Roberts, Kalex, 1:42,452

8. Dixon, Kalex, 1:42,495

9. Vietti, Kalex, 1:42,512

10. Navarro, Kalex, 1:42,590

11. Arbolino, Kalex, 1:42,618

12. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

13. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

14. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

15. Chantra, Kalex, 1:42,807

16. Baltus, Kalex, 1:42,898

17. Salac, Kalex, 1:43,023

18. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

19. Beaubier, Kalex, 1:43,397

20. Alcoba, Kalex, 1:43,488

21. Zaccone, Kalex, 1:43,493

22. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

23. Antonelli, Kalex, 1:43,507

24. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

25. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

26. Kubo, Kalex, 1:43,706

27. Kelly, Kalex, 1:44,118

28. Corsi, MV Agusta, 1:44,142



Keine Zeit:

Sam Lowes, Kalex

Marcel Schrötter, Kalex

Moto2-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

6. Arenas, Kalex, 1:42,177

7. Roberts, Kalex, 1:42,187

8. Ogura, Kalex, 1:42,441

9. Schrötter, Kalex, 1:42,453

10. Vietti, Kalex, 1:42,512

11. Navarro, Kalex, 1:42,590

12. Arbolino, Kalex, 1:42,618

13. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

14. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

15. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

16. Beaubier, Kalex, 1:42,801

17. Chantra, Kalex, 1:42,807

18. Baltus, Kalex, 1:42,898

19. Salac, Kalex, 1:43,011

20. Alcoba, Kalex, 1:43,256

21. Lowes, Kalex, 1:43,330

22. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

23. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

24. Zaccone, Kalex, 1:43,493

25. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

26. Antonelli, Kalex, 1:43,507

27. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

28. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

29. Kubo, Kalex, 1:43,706

30. Kelly, Kalex, 1:44,118

Moto3-Test Portimão, Montag, 21. Februar:

1. Foggia, Honda, 1:46,990 min

2. Migno, Honda, 1:47,042

3. Guevara, GASGAS, 1:47,324

4. Sasaki, Husqvarna, 1:47,553

5. David Muñoz, KTM, 1:47,618

6. Suzuki, Honda, 1:47,625

7. Masia, KTM, 1:47,654

8. Deniz Öncü, KTM, 1:47,659

9. Garcia, GASGAS, 1:47,696

10. Toba, KTM, 1:47,699

11. Riccardo Rossi, Honda, 1:47,759

12. McPhee, Husqvarna, 1:47,794

13. Surra, Honda, 1:47,837

14. Fellon, Honda, 1:47,851

15. Yamanaka, KTM, 1:47,943

16. Tatay, CFMOTO, 1:47,952

17. Holgado, KTM, 1:47,984

18. Ogden, Honda, 1:47,988

19. Adrian Fernandez, KTM, 1:48,074

20. Nepa, KTM, 1:48,173

21. Artigas, CFMOTO, 1:48,174

22. Bartolini, KTM, 1:48,382

23. Ortolá, KTM, 1:48,456

24. Bertelle, KTM, 1:48,577

25. Kelso, KTM, 1:48,607

26. Moreira, KTM, 1:48,780

27. Whatley, Honda, 1:49,041

28. Aji, Honda, 1:49,226

29. Carrasco, KTM, 1:49,293

Moto3-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Foggia, Honda, 1:46,990 min

2. Migno, Honda, 1:47,042

3. Guevara, GASGAS, 1:47,324

4. Suzuki, Honda, 1:47,390

5. Sasaki, Husqvarna, 1:47,553

6. David Muñoz, KTM, 1:47,618

7. Masia, KTM, 1:47,654

8. Deniz Öncü, KTM, 1:47,659

9. Garcia, GASGAS, 1:47,696

10. Toba, KTM, 1:47,699

11. Tatay, CFMOTO, 1:47,734

12. Riccardo Rossi, Honda, 1:47,759

13. McPhee, Husqvarna, 1:47,794

14. Surra, Honda, 1:47,837

15. Fellon, Honda, 1:47,851

16. Yamanaka, KTM, 1:47,943

17. Holgado, KTM, 1:47,984

18. Ogden, Honda, 1:47,988

19. Adrian Fernandez, KTM, 1:48,074

20. Nepa, KTM, 1:48,173

21. Artigas, CFMOTO, 1:48,174

22. Ortolá, KTM, 1:48,377

23. Bartolini, KTM, 1:48,382

24. Bertelle, KTM, 1:48,577

25. Kelso, KTM, 1:48,607

26. Aji, Honda, 1:48,692

27. Moreira, KTM, 1:48,780

28. Whatley, Honda, 1:49,041

29. Carrasco, KTM, 1:49,293