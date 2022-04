Pit Beirer (GASGAS): Lob für Teamchef Aspar Martinez

Der spanische Teambesitzer Jorge «Aspar» Martinez hat sich mit dem GASGAS Factory Team in zwei Klassen an der Spitze etabliert. Pit Beirer ist von der Nachwuchsarbeit des Ex-Weltmeisters begeistert.

Die Pierer Mobility AG bestreitet 2022 zum zweiten Mal die Moto3-WM auch mit der Marke GASGAS, erstmals ist die Mannschaft des vierfachen Weltmeisters Jorge «Aspar» Martinez sogar in der Moto2-Weltmeisterschaft dabei – mit Jake Dixon (Platz 3 in Texas) und seinem Teamkollegen Albert Arenas, der im Aspar-Team auf KTM 2020 die Moto3-WM gewonnen hat.

Das GASGAS Moto3-Factory Team hat mit Sergio Garcia (3 GP-Siege) und dem Junioren-Weltmeister Izan Guevara (1 Sieg in Texas ) im Vorjahr bereits einen starken Eindruck hinterlassen und die WM auf den Positionen 3 und 8 beendet. Die spanische Mannschaft ist auch stark in die Saison 2022 gestartet: Nach vier von 21 Rennen halten sich Garcia und Guevara in der WM- auf den Rängen 2 und 4. In der aktuellen Team-WM liegt das Aspar GASGAS-Team auf Platz 2, in der Konstrukteurs-WM auch – vor KTM!

Pit Beirer, Motorsport-Direktor der Pierer Mobility AG (mit KTM, Husky und GASGAS), freut sich über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem spanischen GP-Helden Aspar Martinez, der sich nach der Saison 2018 aus der teuren MotoGP-WM zurückgezogen hat und sich wieder auf die beiden kleinen WM-Klasse konzentriert.

«Die Aspar-Mannschaft ist durch die MotoGP-WM ein bisschen zu weit von ihrer Basisarbeit weggerückt. Denn Aspar hat ein unglaubliches gutes Auge für Talente, dazu hat er ausgezeichnete Trainingsprogramm für junge Fahrer entwickelt», betont Beirer. «Aus seiner Gehschule kommt in den letzten Jahren ein Talent nach dem anderen heraus. Nicht zuletzt wurde auch Raúl Fernández von ihm entdeckt.»

«Aspar hat jetzt in der Moto3-Klasse wirklich zwei Superfahrer beieinander. Jetzt warten wir einmal ab, wie die Saison weitergeht», ergänzte der KTM-Stratege. «Für uns als Motorradhersteller ist jetzt einmal wichtig, dass wir ein Motorrad hinkriegen, das auf Augenhöhe mit Honda ist, denn wir kämpfen in dieser Kategorie mit einem sehr namhaften Gegner. Ich habe das Gefühl die Motorräder sind 2022 relativ ausgeglichen. Deshalb liegt also schon in den Händen der Fahrer, die Erfolge unters ich auszumachen. Aber es sind alles junge Fahrer, sie sind nervös und ungestüm. Dadurch kommt es stark auf die Erfahrung der Teamchefs an, sie müssen beruhigend auf die Piloten einwirken, sie gut zu betreuen und mit den Burschen die richtigen Schritte zu machen.»

Die WM-Titel von Jorge Martinez als Teamchef:

2018: Junioren-WM mit Raúl Fernández auf KTM

2020: Junioren-WM mit Izan Guevara auf KTM

2020: Moto3-WM mit Albert Arenas auf KTM

2011: 125-ccm-WM mit Nico Terol auf Aprilia

2009: 125-ccm-WM mit Julián Simón auf Aprilia

2007: 125-cm.-WM mit Gabor Talmacsi auf Aprilia

2006: 125-ccm mit Álvaro Bautista auf Aprilia