Joel Kelso: Von herrenlosem Motorrad abgeschossen

Joel Kelso wurde im Warm-up von Jerez unverschuldet in einen bizarren Unfall verwickelt. Der 18-jährige CIP-KTM-Pilot musste im Rennen unter Schmerzen aufgeben.

Im Warm-up am Sonntagmorgen kam es auf der Gegengeraden des Circuito de Jerez zu einer folgenschweren Berührung zwischen Riccardo Rossi und Ivan Ortolá. Letzterer wurde bei dem Vorfall von seiner KTM geholt, das Bike in den MTA-Farben dagegen rollte weiter. Leidtragender war am Ende jedoch vor allem Joel Kelso, der in der nächsten Kurve vom herrenlosen Motorrad abgeschossen und unsanft ins Kiesbett befördert wurde (zum Crash-Video auf Twitter).

Nach einem Check im Medical Center wurde der 18-jährige Australier zwar für fit erklärt. Er nahm das Rennen dann auch von Startplatz 12 auf, musste aber nach nur vier Runden die Segel streichen. Die Schmerzen am rechten Fuß und im Rückenbereich waren zu stark.

SIC58-Fahrer Riccardo Rossi bekam für den Vorfall einen Long-Lap-Penalty für den Jerez-GP aufgebrummt. Die FIM MotoGP Stewards sahen in seinem abrupten Manöver die Ursache für den Sturz.

«Das war ein unglückliches Ende», seufzte Kelso. «Ich fühlte mich stark im Warm-up, wurde aber leider von einem anderen Bike abgeräumt. Der Aufprall war ziemlich hart. Leider konnte ich das Rennen nicht zu Ende fahren. Ich versuchte es, aber nach vier Runden konnte ich nicht mehr. Es tut mir leid für das Team, hoffentlich werden wir für den Test diese Woche und den Grand Prix in Le Mans stärker zurückkommen.»

Denn das CIP Green Power Team plant am Donnerstag und Freitag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am Donnerstag und Freitag privat zu testen, ehe in zehn Tagen der Frankreich-GP in Le Mans beginnt.

Moto3-Ergebnis, Jerez (1. Mai):

1. Guevara, GASGAS, 22 Rdn in 39:19,873 min

2. Garcia, GASGAS, + 0,061 sec

3. Masia, KTM, + 0,208

4. Öncü, KTM, + 0,319

5. Artigas, CFMOTO, + 0,417

6. Sasaki, Husqvarna, + 0,847

7. Toba, KTM, + 3,787

8. Yamanaka, KTM, + 3,982

9. Holgado, KTM, + 5,811

10. Moreira, KTM, + 6,088

11. Bertelle, KTM, + 11,069

12. Ogden, Honda, + 11,142

13. Ortolá, KTM, + 15,546

14. Migno, Honda, + 15,662

15. Nepa, KTM, + 15,687



Ferner:

18. Foggia, Honda, + 17,529

Fahrer-WM Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1.Garcia 103 Punkte. 2. Foggia 82. 3. Guevara 73. 4. Masia 70. 5. D. Öncü 63. 6. Sasaki 55. 7. Migno 52. 8. Tatay 42. 9. Artigas 37. 10. Toba 36. 11. Moreira 32. 12. R. Rossi 29. 13. Suzuki 27. 14. Yamanaka 24. 15. Holgado 23. 16. Kelso 14. 17. Ortolá 14. 18. Odgen 14. 19. Bartolini 13. 20. McPhee 11. 21. Nepa 8. 22. A. Fernandez 7. 23. Bertelle 6. 24. Fellon 3. 25. Aji 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 124 Punkte. 2. Honda 103. 3. KTM 98. 4. Husqvarna 66. 5. CFMOTO 61.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 176 Punkte. 2. Leopard Racing 109. 3. Red Bull KTM Ajo 93. 4. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 5. Red Bull KTM Tech3, 70. 6. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 66. 7. MT Helmets – MSI 56. 8. Rivacold Snipers 52. 9. CIP Green Power 52. 10. SIC58 Squadra Corse 32. 11. Angeluss MTA Team 22. 12. QJMotor Avintia Racing 19. 13. Vision Track Racing Team 14. 14. Honda Team Asia 2.