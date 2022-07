Optimist Jaume Masia: WM-Zug noch nicht abgefahren?

Red Bull KTM Ajo-Fahrer Jaume Masia hatte bei den Moto3-Rennen in Austin, Portimão, Jerez und Le Mans einen starken Lauf. Doch an vielen Wochenenden erzielte er keine Punkte. Das soll sich nun ändern.

Die Moto3-Saison 2022 begann für Masia in Katar mit einem Sturz. In Mandalika fuhr der KTM-Pilot auf Position 7, doch in Argentinien gab es erneut keine WM-Punkte für den Spanier. Er schied nach einer Kollision mit Andrea Migno (Honda) aus dem Rennen aus.

Dann zündete der 21-Jährige den Turbo: Sieg in Austin, Zweiter in Portimão, Dritter in Jerez und ein weiterer Sieg in Le Mans. Masia wurde zum ernstzunehmenden Titelaspiranten, doch die nächsten vier Rennen endeten erneut enttäuschend. Der WM-Fünfte nach elf von 20 Rennen sprach im Interview über verpasste Chancen und die Zuversicht für den Rest des Jahres.

Wie bist du dein zweites Jahr mit dem Red Bull KTM Ajo-Team angegangen?

In diesem Jahr läuft es besser. Es ist meine zweite Saison bei Red Bull KTM Ajo und das macht einiges einfacher. Ich muss mich nicht mehr an etwas anpassen, denn ich kenne die Crew und das Motorrad besser. Alles ist familiärer, man kann diesen ersten Schritt überspringen und direkt mit der Arbeit an speziellen Dingen beginnen.

Hast du im Vergleich zum letzten Jahr dieselbe Strategie gewahrt?

Wir haben in diesem Jahr auf gleicher Linie weiter gemacht, wie wir die Arbeit 2021 begonnen haben. Wir wissen nun genau, wo wir stark sind und wo wir mehr arbeiten müssen. Wir möchten um den Moto3-Titel kämpfen, deshalb ist unsere ganze Arbeit darauf fokussiert.

Du hast zwei Siege und zwei weiterer Podien bisher in diesem Jahr erreicht. Was denkst du, wie ist diese erste Saisonhälfte für dich verlaufen?

Wir hätten öfters gewinnen können. Wir hatten manchmal Pech. In manchen Rennen hätten wir bessere Ergebnisse erzielen können, mit mehr Podien und auch einigen Siegen. Ich bin zufrieden mit der Saison soweit, wir machen unsere Sache gut. Ich bin zuversichtlich, dass wir weitere gute Resultate erzielen werden.

In welcher Hinsicht fühlst du dich am stärksten?

Ich bin in diesem Jahr vertrauter mit dem Team und Bike. Das ist wichtig, denn es macht alles einfacher. Mit diesen Resultaten sind wir Fünfter in der Gesamtwertung, aber wir wissen, dass wir noch besser sein können. Wichtig ist es, genauso weiterzumachen, denn die Ergebnisse werden kommen.

Welche Punkte möchtest du in der zweiten Hälfte der Moto3-Saison verbessern?

Ich denke, wir müssen ein paar Details verbessern, ganz besonders unsere Starts und Eröffnungsrunden. Wir waren in vielen Rennen vorne und haben in der Spitzengruppe gekämpft, wir kennen unser Potenzial und können um den WM-Titel fahren.

Was sind deine Ziele für die verbleibenden Rennen?

Wir wollen alle Rennen auf der bestmöglichen Position beenden. Ich bin mit zwei Siegen in die Sommerpause gegangen, weiß aber, dass die Ergebnisse nicht unsere starke Arbeit widerspiegeln. Deshalb werden wir die Wochenenden noch akribischer angehen, wir werden ab freitags alles geben und um Podien und Siege in den letzten neun Rennen kämpfen.

Wie verbringst du die Sommerpause?

Ich nutze diese Pause, um mich etwas mehr zu erholen, aber ich bin bereits zurück im Training. Die Saison ist sehr lang in diesem Jahr, wir können uns nicht entspannen. Dennoch ist es auch wichtig, etwas abzuschalten, um nachher mit vollen Akkus für die zweite Hälfte zurückzukehren.