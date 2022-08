Silverstone: Foggia (Honda) gewinnt, GASGAS-Desaster

Das erste Moto3-Rennen nach der Sommerpause war an Spannung kaum zu überbieten: Nach einer chaotischen und sturzreichen Schlussphase jubelten in Silverstone Dennis Foggia, Jaume Masia und Deniz Öncü.

Der 18-jährige Diogo Moreira aus dem Team MT Helmets – MSI sorgte in Silverstone für die erste brasilianische Pole-Position überhaupt in der WM-Einsteigerklasse. Im 17-Runden-Rennen auf dem mit 5,9 km längsten Kurs im Kalender kam der Rookie auch gut weg, wurde aber schon in der zweiten Kurve von GASGAS-Werksfahrer Izan Guevara überholt. Bereits in der ersten Runde wechselte die Führung mehrmals, auch der zweite MT Helmets-MSI-Fahrer Ryusei Yamanaka und Tech3-Ass Deniz Öncü führten das Feld kurzzeitig an.

In Runde 2 waren vor allem Assen-Sieger Ayumu Sasaki und Leopard-Honda-Pilot Tatsuki Suzuki auf dem Vormarsch, sie schoben sich in die Top-5 nach vorne. Dennis Foggia und John McPhee komplettierten die von Guevara angeführten Top-7, hinter denen sich in Runde 3 eine kleine Lücke auftat.

Schnellster auf der Strecke war in der Anfangsphase aber Red Bull-KTM-Ajo-Star Jaume Masia, der nach verpatztem Qualifying nur von Startplatz 21 losgefahren war. In der vierten Runde war er aber schon in den Top-10. Mit WM-Leader Sergio Garcia schloss er die Lücke, es bildete sich ein langer Zug mit unzähligen Positions- und Führungswechseln. Zeitweise kämpften mehr als 20 Fahrer in der Gruppe.

Zur Halbzeit bildeten Dennis Foggia, Deniz Öncü, Jaume Masia, Tatsuki Suzuki, Ayumu Sasaski, John McPhee, David Muñoz, Izan Guevara, Sergio Garcia und Dani Holgado die Top-10. Der WM-Dritte Foggia machte an der Spitze Druck und lag in der zehnten Runde erstmals mehr als eine halbe Sekunde vor den Verfolgern.

Öncü und Suzuki wechselten sich auf Platz 2 ab – und holten Foggia innerhalb von zwei Runden wieder ein. Dahinter lauerten Sasaki, Ivan Ortolá und David Muñoz, der trotz Long-Lap-Penalty voll im Kampf um die Podestplätze mitmischte.

Bezeichnend für den Moto3-Krimi: Auch fünf Runden vor Schluss lagen noch 15 Fahrer innerhalb von zwei Sekunden. Mehr als 20 Fahrer waren in einem Zug unterwegs – drei Runden vor Schluss zum ersten Mal angeführt vom 18-jährigen Ortolá.

In der 13. Kurve der drittletzten Runde stürzte dann Sasaki und riss WM-Leader Garcia mit! Der Husqvarna-Werksfahrer blieb zunächst regungslos liegen, kurz darauf kam aber eine erste Entwarnung: Er war bei Bewusstsein.

Für das GASGAS Aspar Team kam es in der letzten Runde noch schlimmer: Guevara landete – ebenfalls unschuldig – im Kiesbett von Kurve 7. Ortolá war auf Öncü aufgefahren, er stürzte und räumte den WM-Zweiten ab.

Leopard-Ass Dennis Foggia dagegen stürmte seinem zweiten Saisonsieg entgegen, David Muñoz flog im Finish noch auf Platz 3 liegend ab. Die übrigen Podestplätze sicherten sich somit die KTM-Routiniers Jaume Masia und Deniz Öncü.

Foggia, der seinen Rückstand in der WM-Tabelle mit einem Schlag auf 42 Punkte verkürzte, lud auf der Auslaufrunde noch seinen Teamkollegen Suzuki auf, der auch noch in der chaotischen letzten Runde gestürzt war.

Moto3-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Foggia, Honda, 17 Runden in 37:30,120 min

2. Masia, KTM, + 0,252 sec

3. Deniz Öncü, KTM, + 0,297

4. Toba, KTM, + 0,738

5. Nepa, KTM, + 0,762

6. Moreira, KTM, + 0,881

7. McPhee, Husqvarna, + 0,932

8. Yamanaka, KTM, + 0,936

9. Migno, Honda, + 1,108

10. Tatay, CFMOTO, + 1,790

11. Artigas, CFMOTO, + 1,827

12. Ogden, Honda, + 2,050

13. Fellon, Honda, + 2,186

14. Riccardo Rossi, Honda, + 2,383

15. Adrián Fernández, KTM, + 21,029

Moto3-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1.Garcia 182 Punkte. 2. Guevara 179. 3. Foggia 140. 4. Masia 127. 5. Deniz Öncü 114. 6. Sasaki 113. 7. Suzuki 94. 8. Migno 84. 9. Tatay 70. 10. Artigas 62. 11. Yamanaka 59. 12. Toba 57. 13. Riccardo Rossi 53. 14. Holgado 48. 15. Moreira 44.