Fall Leopard gegen KTM: Stellungnahme des Honda-Teams

Nachdem der Protest des Honda-Teama Leopard gegen KTM im Juli vom «MotoGP Court of Appeal» abgelehnt worden war, äußerte sich das Moto3-Team nach dem Österreich-GP zum gesamten Fall. Hier die komplette Stellungnahme.

Leopard Racing legte beim GP in Mugello Protest gegen die Pierer Mobility AG (KTM, Husqvarna, GASGAS) ein, weil die Motorräder angeblich nicht den Vorschriften entsprechen. «Der Vorwurf von Leopard war, dass unsere Teams mit den drei Marken in der Moto3-WM 2022 illegal unterwegs sind», fasste Christian Korntner, der Moto3-Projektleiter bei KTM, zusammen, «weil wir angeblich Änderungen an den Kabelsträngen vorgenommen haben. Aber diese Änderungen sind bei uns in Absprache mit den verantwortlichen Funktionären schon im letzten Jahr passiert – für die Saison 2022.»

Die Vorwürfe von illegalen Machenschaften wurden nachhaltig entkräftet. Siehe Berichterstattung auf SPEEDWEEK.com vom 16. Juli 2022. Dennoch kommentierte Leopard am vergangenen Wochenende die entsprechende Niederlage im Prozess wie folgt.

Am 9. August 2022 erhielt Leopard Racing die Begründung der endgültigen Entscheidung des «MotoGP Court of Appeal» bezüglich des von Leopard Racing am 29. Mai 2022 eingereichten Protests. Die Umstände, die zu dem Protest geführt haben, sind nachstehend zusammengefasst.

Zum Ende der Saison 2021, am 23. Dezember, gab eine FIM-Pressemitteilung bekannt, dass bestimmte Elemente der Moto3-Motorräder, wie die Kabelstränge und ihre Anschlüsse, einschließlich derjenigen der Lenker-Drucktastenfelder, die komplette Kraftstoffpumpe mit ihrem Regler und das gesamte Energiesystem (elektrische Kabel, Rohre und Anschlüsse) waren mit sofortiger Wirkung «Leistungsteile» und konnten folglich von den Teams nicht mehr modifiziert werden.



Diese Entscheidung hat uns überrascht, denn die fraglichen Teile waren genau die Teile, an denen wir mit Zustimmung des Technischen Direktors der MotoGP, Herrn Danny Aldridge, das ganze Jahr 2021 hindurchgearbeitet hatten, um die Leistung unseres Motorrads zu verbessern. Wir hatten eine leichtere Verkabelung, ein vereinfachtes und spezielles Drucktastenfeld, das eine bessere Ergonomie ermöglichte, und eine effizientere Kraftstoffpumpe und einen effizienteren Druckregler in Übereinstimmung mit den durch geltende Vorschriften vorgeschriebenen Druckgrenzen geschaffen.

Aus diesem Grund haben wir am Tag nach Erhalt der Pressemitteilung den Technischen Direktor konsultiert und um Aufklärung gebeten, da diese Änderungen für unser Team nicht nur einen Leistungsverlust, sondern auch einen erheblichen wirtschaftlichen Aufwand bedeuten würde.

Der Technische Direktor antwortete, dass die Änderungen durch eine Anfrage von KTM aufgekommen seien, Honda habe zugestimmt. Er sagte, dass wir keine Möglichkeit hätten, unsere entwickelten Teile zu verwenden, da die Entscheidung 2021 getroffen worden sei. Daher müssten die Hersteller ab 2022 die Originalkomponenten von 2021 homologieren, die den in der letzten Teileliste enthaltenen Codes entsprächen. Auch die Honda Racing Corporation erhielt eine Ablehnung, als sie nach der Möglichkeit fragte, die Spezifikation der neuen «Leistungsteile» zu aktualisieren. Folglich mussten wir uns beeilen, die originalen 2021er Honda-Komponenten zu kaufen und erhebliche Ressourcen investieren, um den Leistungsverlust durch die Montage der originalen 2021er-Komponenten zu reduzieren.

Während der Saison 2022 stellten wir fest, dass bei allen KTM-Motorrädern und denen der anderen Marken derselben Industriegruppe (Husqvarna, GASGAS) alle neuen Leistungsteile (Kabelstränge, Kraftstoffpumpe und Lenker-Drucktastenfelder) im Vergleich zur 2021 verwendeten Spezifikation aktualisiert wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Konkurrenten diese erwähnten «Leistungsteile» aktualisiert hatten, während uns gesagt wurde, dass dies unmöglich sei. Aufgrund eines so offensichtlichen Verstoßes gegen die Regeln und dem Geist des Wettbewerbs folgend, entschied das Team, dass etwas getan werden musste.

Beim Grand Prix von Jerez haben wir den Technischen Direktor um Klärung gebeten, der uns, überrascht und offensichtlich in Unkenntnis der von KTM im Jahr 2022 eingeführten Updates, gebeten hat, keine Beschwerde einzureichen und ihm Zeit zu geben, die Angelegenheit zu untersuchen. Wir waren uns sicher, dass die neuen Teile nur versuchsweise von einem Ajo-Fahrer am Ende der Saison 2021 verwendet wurden und aus diesem Grund in keiner der von KTM im Jahr 2021 eingereichten Teilelisten standen.

Während des Mugello-Rennens (zwei Grand Prix nach dem Treffen in Jerez) reichten wir einen formellen Protest gegen KTM und die anderen Marken ein, die zum selben Industriekonzern gehören.



Nach dem Rennen hörte sich das «Stewards Panel» unsere Beweggründe an und hörte dem Technischen Direktor zu. Nach Anhörung der Parteien wies das «Stewards Panel» unseren Protest zurück und teilte uns mit, dass die neuen KTM-Komponenten mit Zustimmung des Technischen Direktors aktualisiert worden wären und daher als solche für 2022 homologiert worden seien.

Diese Antwort hat uns erstaunt und nachdem wir nicht eine, sondern zahlreiche E-Mails hatten, in denen der Technische Direktor Honda (ohne die Möglichkeit eines Missverständnisses) verweigerte, die gleichen Änderungen vorzunehmen, die KTM gewährt wurden, beschlossen wir, Berufung einzulegen, und wir wurden verwiesen an das zuständige Berufungsgremium der FIM. Dieses zweite Gremium erklärte, dass es nicht über ausreichende technische Fähigkeiten verfüge, um in dieser Angelegenheit zu entscheiden, und verwies uns an das «MotoGP Court of Appeal».

Es bleibt die Tatsache, dass KTM während einer Zeit des «Freeze of Performance», ein anderes Motorrad außerhalb der 2021er-Spezifikation homologiert hat, sodass jedes Team mit Bikes aus der KTM-Gruppe einen großen Teil ihrer Ersatzteile erneuert hatte.

Am 14. Juli, dem Tag nach der Anhörung, teilte uns das MotoGP-Berufungsgericht «Court of Appeal» mit, dass es unseren Protest zurückgewiesen habe, und wir zogen es vor, auf das Dokument mit den Gründen für die Ablehnung (erhalten am 9. August) zu warten, bevor wir unsere Stellungnahme für die Medien abgaben.

Grundsätzlich sind wir benachteiligt worden, und wir sind der Meinung, dass Honda die neuen «Leistungsteile» auch hätte aktualisieren können, wenn sich der Technische Direktor nicht in die entgegengesetzte Richtung geäußert hätte. Dabei entgegnete das Berufungsgericht, es habe «Missverständnisse» in der Kommunikation zwischen dem Technischen Direktor, Honda und Leopard bezüglich der Auslegung der 2022 eingeführten regulatorischen Änderungen gegeben.

Das Berufungsgericht betrachtet die E-Mails und andere relevante Beweise als bloße «Gespräche zwischen Einzelpersonen» ohne jeglichen rechtlichen Wert, was tatsächlich die zentrale Rolle des Technischen Direktors schmälert und die Moto3 in den alleinigen Händen einer mehrdeutigen Regelung belässt, die zu unzähligen Interpretationen führt. Dies hat einen wegweisenden Präzedenzfall geschaffen im Gegensatz zu dem, was in den geltenden Vorschriften in der Definition solcher technischer Angelegenheiten zum Ausdruck kommt, aber auch in der langen Tradition unseres Sports (und allgemein des Motorsports).

Daher behauptete der Technische Direktor, diese Aktualisierungen autorisiert zu haben und weder Leopard noch HRC es verstanden haben, dass sie dies auch tun könnten. Außerdem war unsere und Hondas Sorgfalt bei der Besprechung von Änderungen an den Motorrädern im Voraus mit dem Technischen Direktor kontraproduktiv, wohingegen die Meinung vom Technischen Direktor offenbar nicht bindend ist und bei Bedarf überprüft werden sollte.



Dennoch bleiben einige Zweifel und unbeantwortete Fragen bestehen, obwohl es eine Tatsache ist, dass nicht alle Teams und Hersteller vom Technischen Direktor der MotoGP die gleiche Anleitung bezüglich der Änderungen der technischen Regeln für die Saison 2022 erhalten haben. Wie aus den entsprechenden Dokumenten hervorgeht, die vor dem «MotoGP Court of Appeal» eingereicht wurden, wurden unser Team und die Honda Racing Corporation vom Technischen Direktor der MotoGP daran gehindert, die entwickelten Teile ebenfalls zu implementieren, während den Gegenparteien dies ausdrücklich erlaubt wurde.

Darüber hinaus folgen wir dem MotoGP-Berufungsgericht nicht, wenn es entscheidet, dass die neuen «Leistungsteile» über die Saison 2021 eingefroren bleiben sollen. Auf die Frage unseres Teams, welche Spezifikationen der neuen Leistungsteile von den Herstellern homologiert werden sollten, antwortete der Technische Direktor tatsächlich, dass die Hersteller die 2021-Spezifikation als Referenz für eine solche Homologation hätten nehmen sollen, und dies, weil die entsprechende Regel Ende des Jahres 2021 vereinbart worden war.

Schließlich wurde aus den von den Herstellern eingereichten Unterlagen ziemlich deutlich, dass KTM, GASGAS und Husqvarna ihre für die Zulassung ihrer «Leistungsteile» für die Saison 2022 erforderliche Teileliste nicht innerhalb der von der Verordnung festgelegten Frist eingereicht hatten, jedoch ohne einen Fristverzicht oder eine Fristverlängerung zu verlangen und/oder zu erhalten. Obwohl dies während der Anhörung ordnungsgemäß zur Sprache gebracht und eingehend diskutiert wurde, nimmt die Entscheidung des MotoGP-Berufungsgerichts überraschenderweise keine Stellung zu dieser Angelegenheit und erwähnt sie nicht einmal in ihrer endgültigen Entscheidung.

Wir überlassen daher dem gesunden Menschenverstand derjenigen, die unsere Pressemitteilung lesen, die Interpretation der Ereignisse und die Beurteilung der betreffenden Themen. Wir sind wieder an der Arbeit, um unsere Leistung weiter zu verbessern, was der letzte Sieg in Silverstone und die konstanten Kämpfe um die Podiumsplätze bewiesen haben. Ebenso hoffen wir einfach, dass in Zukunft kein Missverständnis, oder wie auch immer man es definieren mag, das sportliche Ergebnis einer spannenden Meisterschaft wie der der Moto3 beeinflussen kann.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Andrea Migno © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Sergio Garcia © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose Ayumu Sasaki gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Ayumu Sasaki © Gold & Goose Suzuki, Sasaki, Muñoz © Gold & Goose Sieger Ayumu Sasaki Zurück Weiter

Moto3-Ergebnis, Spielberg (21. August):

1. Sasaki, Husqvarna, 23 Rdn in 39:03,516 min

2. Suzuki, Honda, + 0,064 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,292

4. Öncü, KTM, + 0,344

5. Garcia, GASGAS, + 2,453

6. Moreira, KTM, + 2,636

7. Guevara, GASGAS, + 3,074

8. Holgado, KTM, + 3,109

9. McPhee, Husqvarna, + 7,474

10. Toba, KTM, + 7,713

11. Ortolá, KTM, + 7,786

12. Foggia, Honda, + 8,855

13. Yamanaka, KTM, + 8,952

14. Artigas, CFMOTO, + 9,143

15. Nepa, KTM, + 9,260



Moto3-WM-Stand (nach 13 von 20 Rennen):

1. Garcia 193 Punkte. 2. Guevara 188. 3. Foggia 144. 4. Sasaki 138. 5. Masia 127. 6. Deniz Öncü 127. 7. Suzuki 114. 8. Migno 84. 9. Tatay 70. 10. Artigas 64. 11. Toba 63. 12. Yamanaka 62. 13. Holgado 56. 14. Riccardo Rossi 54. 15. Moreira 54. 16. Munõz 48. 17. McPhee 40. 18. Ortolá 38. 19. Nepa 30. 20. Adrian Fernández 29. 21. Bartolini 23. 22. Kelso 22. 23. Ogden 20. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 246 Punkte. 2. Honda 226. 3. KTM 210. 4. Husqvarna 167. 5. CFMOTO 103.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 381 Punkte. 2. Leopard Racing 258. 3. Red Bull KTM Ajo 183. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 178. 5. Red Bull KTM Tech3, 156. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 134. 7. MT Helmets – MSI 116. 8. CIP Green Power 85. 9. Rivacold Snipers 84. 10. Angeluss MTA Team 68. 11. SIC58 Squadra Corse 65. 12. BOE Motorsports 48. 13. QJMotor Avintia Racing 39. 14. Vision Track Racing Team 20. 15. Honda Team Asia 5.