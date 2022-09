Neuer Anlauf: Fenati 2023 mit Snipers in der Moto3

Das Snipers Team bestätigte am Samstag den ersten Fahrer für die Moto3-Saison 2023: Es ist ein alter Bekannter, der 26-jährige Romano Fenati.

Romano Fenati hatte sich auch im Superbike-Paddock umgeschaut, nun aber steht fest: Der 13-fache Moto3-GP-Sieger wird es noch einmal in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM versuchen – einmal mehr mit dem Snipers Team, das in diesem Jahr zwar mit Andrea Migno den Saisonauftakt in Katar gewann, seither mit dem 26-jährigen VR46-Schützling aber hinter den Erwartungen zurückblieb. Alberto Surra (18) dagegen erlebt in seiner ersten vollen WM-Saison eine Verletzungsmisere, zuletzt brach er sich in Aragón das Handgelenk.

«Wir freuen uns, Romano wieder in der Snipers-Familie willkommen zu heißen. Wir sind überzeugt, dass sein Talent und seine Erfahrung dem ganzen Team helfen werden, sich zu steigern», betonte Teamchef Mirko Cecchini. «Wir kommen beide aus einer schwierigen Saison, in der keiner seine Ziele erreicht hat – aus unterschiedlichen Gründen. Der Wunsch auf Wiedergutmachen wird uns in diesem neuen Abenteuer antreiben.»

Romano Fenati stimmt ihm zu. «Ich bin glücklich, in die Familie Cecchini zurückzukehren, mit der ich Vizeweltmeister war», verwies er auf die Moto3-Saison 2017. «Ich habe keine Erwartungen, ich will nur ein entspanntes Klima in der Box wiederfinden, damit wir bestmöglich arbeiten können.»

Zur Erinnerung: Das Snipers Team gab Fenati bereits 2019 eine zweite Chance, nachdem seine Karriere nach dem Skandal von Misano vor dem Aus stand. Nun nimmt die italienische Konstellation 2023 also einen erneuten Anlauf, nachdem die Moto2-Rückkehr des inzwischen 26-Jährigen aus Ascoli mit Luca Boscoscuros Speed Up Team in dieser Saison nach dem Jerez-GP wegen ausbleibender Fortschritte und mangelhaften Ergebnissen ein jähes Ende genommen hat.