Pit Beirer: Lob für die WM-Leader Guevara & Fernández

Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM, GASGAS und Husqvarna, freute sich beim Japan-GP auch über das erfolgreiche Abschneiden der WM-Leader Izan Guevara (Moto3) und Augusto Fernández (Moto2).

Die Verantwortlichen der Pierer Mobility AG erlebten beim Japan-GP, also quasi in der Höhle des Löwen, einen höchst erfolgreichen Rennsonntag. In der Moto3-Klasse sicherte sich Izan Guevara (GASGAS) seinen fünften Saisonsieg, in der Moto2 blieb Augusto Fernández durch Platz 2 weiter WM-Leader, und in der MotoGP gelang KTM durch die Plätze 2 und 5 durch Brad Binder und Miguel Oliveira das zweitbeste Mannschaftsergebnis nach Ducati. Denn die Italiener brachten mit Jack Miller und Jorge Martin zwei Fahrer auf das Podium.

«Das war jetzt total wichtig, dass wir mit WM-Leader Izan Guevara in der Moto3-WM den Vorsprung wieder vergrößert haben. Wir haben ja beim Silverstone-GP mit den beiden Stürzen von Izan Guevara und Sergio Garcia wertvolle Punkte verloren. Foggia hat dann mit dem Sieg in Misano noch einmal aufgeholt. Aber in den letzten zwei Wochen bei den Grand Prix in Aragón und Motegi haben die GASGAS-Piloten des Aspar-Teams wieder eine gute Basis für den Titelkampf gelegt», stellte Pit Beirer fest, der Motorsport-Direktor der Pierer Mobility-AG mit den Marken KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcyles. «Izan Guevara hat den Vorsprung durch zwei GP-Siege innerhalb acht Tagen auf seinen Teamkollegen Garcia auf 45 Punkte vergrößert. Das war wichtig und wertvoll. Auf die Mannschaft von Teamchef Aspar Martinez ist immer Verlass, sie leistet erstklassige Arbeit. Es ist ja immer schön, wenn der Renntag wie in Motegi mit einem Moto3-Erfolg beginnt. Wir können uns vielleicht bald über einen weiteren Moto3-Weltmeistertitel freuen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Motegi © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Sergio Garcia © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose David Muñoz © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Ryusei Yamanaka © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Sergio Garcia © Gold & Goose Andrea Migno © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Izan Guevara gewinnt das Rennen © Gold & Goose Foggia, Guevara, Sasaki © Gold & Goose Sieger Izan Guevara Zurück Weiter

Es wäre der sechste Moto3-Titelgewinn der Pierer Mobility AG seit dem Beginn dieser 250-ccm-Viertakt-Klasse 2012. Im ersten Jahr triumphierte Sandro Cortese im Red Bull-KTM-Ajo-Team, 2013 gewann Maverick Viñales die WM auf der Calvo-KTM des LaGlisse-Teams, ehe Brad Binder 2016 mit der Red Bull-Ajo-Mannschaft Weltmeister wurde. 2020 eroberte Albert Arenas der Titel auf der Aspar-KTM, 2021 Pedro Acosta auf der Red Bull-Ajo-KTM.

Honda gewann die Moto3-WM 2014 mit Alex Márquez, 2015 mit Danny Kent, 2017 mit Joan Mir, 2018 mit Jorge Martin, 2019 mit Lorenzo Dalla Porta.

Bisher steht es bei den Moto3-Titelgewinnen also 5:5.

Durch den Titelgewinn von GASGAS-Pilot Izan Guevara, der 2020 schon Junioren-Weltmeister auf KTM war, könnten die Österreicher den japanischen Konkurrenten übertrumpfen.

Die Niederlage von Moto2-WM-Spitzenreiter Augusto Fernández, der beim Japan-GP von Lokalmatador Ai Ogura knapp besiegt wurde, trübte die Stimmung von Pit Beirer nicht. «Augusto hat jetzt den Druck des WM-Führenden. Aber er hat vom stark aufgeholt und iost vom elften Startplatz sehr sauber nach vorne gefahren auf Platz 2», lobte der KTM-Renndirektor. «Wir kennen seine Qualitäten und haben viel Vertrauen in ihn.»

Deshalb wurde der Spanier, 2021 WM-Fünfter im Marc VDS-Team, für 2022 bereits ins GASGAS MotoGP Factory Team zu Tech3 befördert.

Moto3-Ergebnis, Motegi (25. September):

1. Guevara, GASGAS, 20 Rdn in 39:26,526 min

2. Foggia, Honda, + 0,593 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 1,741

4. Garcia, GASGAS, + 9,338

5. Muñoz, KTM, + 9,414

6. Moreira, KTM, + 9,743

7. McPhee, Husqvarna, + 9,815

8. Yamanaka, KTM, + 15,490

9. Migno, Honda, + 15,573

10. Riccardo Rossi, Honda, + 15,678

11. Artigas, CFMOTO, + 22,023

12. Nepa, KTM, + 22,656

13. Ortolá, KTM, + 22,914

14. Furusato, Honda, + 24,419

15. Deniz Öncü, KTM, + 30,368

Moto3-WM-Stand (nach 16 von 20 Rennen):

1. Guevara 254 Punkte. 2. García 209. 3. Foggia 191. 4. Sasaki 174. 5. Masia 155. 6. Deniz Öncü 154. 7. Suzuki 128. 8. Migno 91. 9. Holgado 83. 10. Tatay 77. 11. Artigas 74. 12. Moreira 74. 13. Yamanaka 73. 14. Muñoz 72. 15. Riccardo Rossi 65. 16. Toba 63. 17. McPhee 62. 18. Ortolá 59. 19. Nepa 40. 20. Adrián Fernández 40. 21. Bartolini 24. 22. Kelso 24. 23. Ogden 20. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 312 Punkte. 2. Honda 275. 3. KTM 257. 4. Husqvarna 210. 5. CFMOTO 115.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 463 Punkte. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 238. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 236. 5. Red Bull KTM Tech3, 194. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 151. 7. MT Helmets – MSI 147. 8. Angeluss MTA Team 99. 9. Rivacold Snipers 91. 10. CIP Green Power 87. 11. SIC58 Squadra Corse 76. 12. BOE Motorsports 72. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 20. 15. Honda Team Asia 7.

Moto2-Ergebnis, Motegi (25. September):

1. Ogura, Kalex, 22 Rdn in 40:56,269 min (= 154,8 km/h)

2. Augusto Fernández, Kalex, + 1,192 sec

3. Alonso López, Boscoscuro, + 7,168

4. Dixon, Kalex, + 7,597

5. Chantra, Kalex, + 12,255

6. Arbolino, Kalex, + 14,189

7. Acosta, Kalex, + 14,520

8. Arenas, Kalex, + 18,410

9. Bendsneyder, Kalex, + 20,398

10. Salac, Kalex, + 23,140

11. Beaubier, Kalex, + 23,604

12. Roberts, Kalex, + 23,733

13. Schrötter, Kalex, + 24,171

14. Baltus, Kalex, + 33,795

15. Dalla Porta, Kalex, + 35,548

Fahrer-WM Stand nach 16 von 20 Grand Prix:

1. Augusto Fernández 234 Punkte. 2. Ogura 232. 3. Canet 177. 4. Vietti 162. 5. Arbolino 138. 6. Acosta 132. 7. Roberts 126. 8. Dixon 121. 9. Chantra 120. 10. Lopez 105. 11. Schrötter 104. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 74. 14. Arenas 73. 15. Beaubier 55. 16. Lowes 51. 17. Aldeguer 48. 18. Alcoba 47. 19. Gonzalez 44. 20. Baltus 28. 21. Salac 27. 22. Dalla Porta 15. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Fenati 7. 26. Rodrigo 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 395 Punkte. 2. Boscoscuro 137. 3. MV Agusta 5.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 366 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 352. 3. Flexbox HP40 260. 4. GASGAS Team Aspar 194. 5. Elf Marc VDS Racing 189. 6. Mooney VR46 Racing 162. 7. EGO+ Speed up 160. 8. Liqui Moly Intact GP Team 151. 9. Italtrans Racing 141. 10. Pertamina Mandalika SAG 80. 11. American Racing 58. 12. Yamaha VR46 Master Camp 57. 13. Gresini Racing 36. 14. RW Racing GP 28. 15. MV Agusta Forward 5.