Izan Guevara dankbar: «Bike in Rekordzeit repariert»

Große Freude bei Izan Guevara nach dem Sieg in Motegi

Für GASGAS-Fahrer Izan Guevara lief der Renntag auf dem Mobility Resort Motegi perfekt. Der Spanier gewann das Rennen eine halbe Sekunde vor Dennis Foggia, in der WM baute er damit seine Führung aus.

Vier Rennen vor dem Ende der Saison liegt Izan Guevara aus dem GASGAS-Aspar-Team 45 WM-Zähler in der Moto3-Gesamtwertung vorne. Der Spanier holte sich in Motegi am Sonntag seinen fünften Saisonsieg, zudem stand er 2022 fünf weitere Male auf dem Siegertreppchen.

Der 18-Jährige, der noch nie auf den Strecken in Motegi, Buriram, Phillip Island und Sepang unterwegs war, wird in der kommenden Saison für das Aspar-Team in der Moto2 fahren, doch zuvor steht der Titelgewinn auf der Agenda.

Zum Lauf in Motegi sagte Guevara anschließend: «Ich bin wirklich glücklich mit meinem Rennen. Ich hatte einen unglaublichen Start von Platz 9. Ich habe dann so viel Druck wie möglich gemacht.»

«Ich möchte mich beim Team bedanken, denn ich hatte im Warm-up einen großen Crash. Sie haben das Bike in Rekordzeit wieder repariert. Danke für die große Unterstützung an alle, es war der zweite Sieg in Folge; wirklich unglaublich», freute sich der GASGAS-Fahrer.

Auch Teamkollege Sergio Garcia hatte in Motegi ein gutes Rennen, doch in der Gesamtwertung verliert er immer mehr Boden auf seinen Teamkollegen Guevara. Weil Dennis Foggia (Honda) Platz 2 sicherte und Garcia nur Vierter wurde, schmilzt auch der Vorsprung auf den Italiener.

«Ein positiver Tag, denn das Gefühl mit dem Bike und die schnelle Pace im Rennen war gut», resümierte Garcia den Japan-GP. «Ich habe mich von Runde zu Runde verbessert, es war der Schlüssel an diesem Tag, die Position zu halten und immer wieder zu verbessern. Im Vergleich zum Rennen in Aragón haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, doch nun müssen wir für Thailand einen weiteren machen.»

Moto3-Ergebnis, Motegi (25. September):

1. Guevara, GASGAS, 20 Rdn in 39:26,526 min

2. Foggia, Honda, + 0,593 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 1,741

4. Garcia, GASGAS, + 9,338

5. Muñoz, KTM, + 9,414

6. Moreira, KTM, + 9,743

7. McPhee, Husqvarna, + 9,815

8. Yamanaka, KTM, + 15,490

9. Migno, Honda, + 15,573

10. Riccardo Rossi, Honda, + 15,678

11. Artigas, CFMOTO, + 22,023

12. Nepa, KTM, + 22,656

13. Ortolá, KTM, + 22,914

14. Furusato, Honda, + 24,419

15. Deniz Öncü, KTM, + 30,368

Moto3-WM-Stand (nach 16 von 20 Rennen):

1. Guevara 254 Punkte. 2. García 209. 3. Foggia 191. 4. Sasaki 174. 5. Masia 155. 6. Deniz Öncü 154. 7. Suzuki 128. 8. Migno 91. 9. Holgado 83. 10. Tatay 77. 11. Artigas 74. 12. Moreira 74. 13. Yamanaka 73. 14. Muñoz 72. 15. Riccardo Rossi 65. 16. Toba 63. 17. McPhee 62. 18. Ortolá 59. 19. Nepa 40. 20. Adrián Fernández 40. 21. Bartolini 24. 22. Kelso 24. 23. Ogden 20. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 312 Punkte. 2. Honda 275. 3. KTM 257. 4. Husqvarna 210. 5. CFMOTO 115.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 463 Punkte. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 238. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 236. 5. Red Bull KTM Tech3, 194. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 151. 7. MT Helmets – MSI 147. 8. Angeluss MTA Team 99. 9. Rivacold Snipers 91. 10. CIP Green Power 87. 11. SIC58 Squadra Corse 76. 12. BOE Motorsports 72. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 20. 15. Honda Team Asia 7.