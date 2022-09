Honda Team Asia: Aji und Furusato mit zweiter Chance

Kurz bevor in Buriram das 17. Wochenende der Motorrad-WM an diesem Wochenende startet, hat das Honda Team Asia die Fahrerpaarung für die Saison 2023 bekannt gegeben. Mario Aji und Taiyo Furusato bleiben im Team.

Das Honda Team Asia tritt in diesem Jahr mit zwei talentierten Fahrern in der Moto3-Weltmeisterschaft an. Mario Surjo Aji ist 18 Jahre alt und stammt aus Indonesien. Nach einem erfolgreichen Jahr in der Moto3-Junioren-WM im Vorjahr, als er Gesamtrang 12 erreichte, wurde er von Teammanager Hiroshi Aoyama in das WM-Team von Honda Asia transferiert. In der laufenden Saison gelang ihm mit Platz 13 in Mugello sein bestes Ergebnis in der Weltmeisterschaft.

Sein Teamkollege Taiyo Furusato gewann 2021 alle sieben Rennen im Idemitsu Asia Talent Cup, außerdem gelang ihm ein Sieg im Red Bull Rookies Cup in Mugello. Der 17-Jährige bekam 2022 die Chance, mit dem Honda Team Asia an der WM teilzunehmen; sein bisher bestes Rennen fuhr der Japaner am vergangenen Wochenende in Motegi, als er Platz 14 erreichte.

Nun gab das Team bekannt, dass Aji und Furosato auch im kommenden Jahr die Fahrerpaarung der Honda-Mannschaft bilden werden. «Nächste Saison erhalte ich erneut die Gelegenheit, für dieses Team zu fahren. Ich freue mich darauf und es bedeutet, dass sie Vertrauen in mich setzten», freute sich Aji.

«In diesem Jahr hatte ich ein paar körperliche Probleme, aber trotzdem habe ich viel gelernt und einige Punkte gesammelt. Außerdem habe ich gute Erfahrungen gemacht, wie die erste Startreihe in Mandalika», so der Indonesier. «Ich werde im Winter hart arbeiten, um stärker für die neue Saison zu werden. Danke an alle, die an mich glauben.»

Auch Furusato freut sich über ein zweites Jahr im Team vom ehemaligen 250-ccm-Weltmeister Aoyama. «Ich möchte mich bei Honda bedanken, dass ich die Chance erhalte, auch 2023 für das Team zu fahren», sagte Furusato. «Meine erste Saison war aufregend, denn ich lerne kontinuierlich und ich bekomme immer mehr Vertrauen in mein Team und Bike.»

Der Japaner fügte hinzu: «Nach der Sommerpause habe ich meine Fortschritte beim Fahren immer mehr gefühlt, meine Performance hat sich stark verbessert. Ich möchte weiter wachsen, dafür ist dieses Team der beste Platz. Ich möchte dieses Vertrauen in mich durch Ergebnisse untermauern.»

Moto3-WM-Stand (nach 16 von 20 Rennen):

1. Guevara 254 Punkte. 2. García 209. 3. Foggia 191. 4. Sasaki 174. 5. Masia 155. 6. Deniz Öncü 154. 7. Suzuki 128. 8. Migno 91. 9. Holgado 83. 10. Tatay 77. 11. Artigas 74. 12. Moreira 74. 13. Yamanaka 73. 14. Muñoz 72. 15. Riccardo Rossi 65. 16. Toba 63. 17. McPhee 62. 18. Ortolá 59. 19. Nepa 40. 20. Adrián Fernández 40. 21. Bartolini 24. 22. Kelso 24. 23. Ogden 20. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 312 Punkte. 2. Honda 275. 3. KTM 257. 4. Husqvarna 210. 5. CFMOTO 115.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 463 Punkte. 2. Leopard Racing 319. 3. Red Bull KTM Ajo 238. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 236. 5. Red Bull KTM Tech3, 194. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 151. 7. MT Helmets – MSI 147. 8. Angeluss MTA Team 99. 9. Rivacold Snipers 91. 10. CIP Green Power 87. 11. SIC58 Squadra Corse 76. 12. BOE Motorsports 72. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 20. 15. Honda Team Asia 7.