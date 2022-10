Thailand-Sieger Dennis Foggia: «Chaos im Dashboard!»

Nach dem enttäuschenden Rennen in Aragón erlebte Honda-Pilot Dennis Foggia zwei starke Rennen in Japan und Thailand. Der Italiener gewann in Buriram überlegen und meldete sich zurück im Moto3-WM-Kampf.

Am Samstag übernahm Dennis Foggia (Leopard-Honda) die Kontrolle in Thailand über das Moto3-Feld. Der Vizeweltmeister des Vorjahres war schnellster im dritten freien Training und fuhr am Nachmittag auf dem Thai International Circuit auf die Pole-Position – seine dritte in dieser Saison.

Das Moto3-Rennen am Sonntag ging noch vor dem starken Buriram-Regen über die Bühne. Hauptprotagonist war Dennis Foggia, der seine Honda vom Start bis zur geschwenkten Zielflagge in Führung halten konnte. Am Ende gewann der 21-Jährige mit einem Vorsprung von 1,524 Sekunden gegenüber Husqvarna-Fahrer Ayumu Sasaki.

«Es war ein unglaublicher Tag, ein wahnsinniges Rennen. Das Rennen war super schwierig, denn nach zehn Runden war in meinem Dashboard ein großes Chaos», berichtete Foggia im Interview. «Beispielsweise sah ich dort bereits die Zielflagge eingeblendet. Als noch fünf Runden zu fahren waren, waren bei mir im Cockpit nur noch drei angezeigt. Ich wusste also gar nicht genau, wie viele Runden ich noch zurücklegen musste. Das war wirklich nicht einfach.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Buriram © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fernandez und Garcia © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose David Muñoz © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose Andra Migno © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Riccardo Rossi © Gold & Goose Ryusei Yamanaka © Gold & Goose Dennis Foggia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sasaki, Foggia, Rossi © Gold & Goose Sieger Dennis Foggia Zurück Weiter

Der Honda-Pilot, der drei Rennen vor dem Saisonende 49 Zähler hinter Izan Guevara (GASGAS) auf Platz 2 in der Gesamtwertung liegt, war nach seinem vierten Sieg in diesem Jahr glücklich. «Am Ende des Rennens habe ich wirklich alles gegeben, um einen Vorsprung auf Sasaki herauszufahren. Ich habe letztendlich gewonnen, das macht mich glücklich und ich kann das nächste Rennen kaum erwarten», so Foggia.

Moto3-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Foggia, Honda, 22 Rdn in 37:52,331 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 1,524 sec

3. Riccardo Rossi, Honda, + 2,804

4. Nepa, KTM, + 9,414

5. Guevara, GASGAS, + 9,527

6. Moreira, KTM, + 9,971

7. Migno*, Honda, + 9,610

8. Masia, KTM, + 10,033

9. Muñoz, KTM, + 10,046

10. Yamanaka, KTM, + 10,088

11. Holgado, KTM, + 14,571

12. Kelso, KTM, + 23,432

13. Tatay, CFMOTO, + 23,763

14. Artigas, CFMOTO, + 23,842

15. Ogden, Honda, + 23,868



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

Moto3-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1. Guevara 265 Punkte. 2. Foggia 216. 3. García 209. 4. Sasaki 194. 5. Masia 163. 6. Deniz Öncü 154. 7. Suzuki 128. 8. Migno 100. 9. Holgado 88. 10. Moreira 84. 11. Riccardo Rossi 81. 12. Tatay 80. 13. Munõz 79. 14. Yamanaka 79. 15. Artigas 76. 16. Toba 63. 17. McPhee 62. 18. Ortolá 59. 19. Nepa 53. 20. Adrián Fernández 40. 21. Kelso 28. 22. Bartolini 24. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 323 Punkte. 2. Honda 300. 3. KTM 270. 4. Husqvarna 230. 5. CFMOTO 118.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 474 Punkte. 2. Leopard Racing 344. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 218. 4. Red Bull KTM Ajo 251. 5. Red Bull KTM Tech3, 194. 6. MT Helmets-MSi 163. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 156. 8. Angeluss MTA Team 112. 9. Rivacold Snipers 100. 10. SIC58 Squadra Corse 92. 11. CIP Green Power 91. 12. BOE Motorsports 79. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.