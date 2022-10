Sergio Garcia (GASGAS): «Nichts mehr zu retten»

Dass Adrián Fernández ihn in der ersten Runde des Thailand-GP abgeräumt hat, bedeute für Sergio Garcia das Erlöschen seiner Titelhoffnungen. Izan Guevara hingegen kann sich schon in Australien die WM-Krone schnappen.

Das Moto3-Wochenende in Buriram gestaltete sich für das erfolgsverwöhnte GASGAS Aspar Team zur Herausforderung. Nachdem WM-Leader Izan Guevara eine Woche zuvor den Japan-GP gewonnen hatte, mussten in Thailand sowohl er als auch Sergio Garcia im Q1 antreten. Während Guevara weiterkam und sich immerhin Startplatz 11 sicherte, reichte es für Teamkamerad Garcia nur für Startposition 20.

Guevara konnte sich zu Beginn zunächst im Führungspulk behaupten, für Garcia endete das Rennen jedoch schon am Ende der ersten Runde. Adrián Fernández flog per Highsider in Kurve 12 ab und räumte den Spanier ab. Garcia hob sein GASGAS-Bike zwar wieder auf und fuhr weiter, jedoch wurde er überrundet und steuerte schließlich frühzeitig die Box an.

«Ich weiß nicht, was ich sagen soll», schluchzte ein niedergeschmetterter Garcia. «Ich wollte mich Schritt für Schritt nach vorne arbeiten, aber mein Rennen hat nicht mal eine ganze Runde gedauert. Ich weiß, so etwas kann passieren, dennoch ist es schwer zu akzeptieren. Ich bin dann weitergefahren, aber da war nichts mehr zu retten.»

Tech3-KTM-Pilot Adrián Fernández bekam von der Rennleitung für seine Aktion eine doppelte «Long Lap» Strafe aufgebrummt, die er beim Australien-GP antreten muss.

Guevara kämpfte derweilen in der zweiten Gruppe und brachte seine GASGAS nach turbulenten Zweikämpfen als Fünfter über den Zielstrich. «Ich hatte nicht wirklich die Kontrolle über das Bike und war körperlich sehr erschöpft», gestand der 18-Jährige im Anschluss. «Ich hatte einen guten Start, konnte mit den Spitzenleuten aber nicht mithalten. Ich denke, nach einem derart schwierigen Wochenende haben wir das Beste aus dem Rennen gemacht.»

Bis zur Saisonmitte galt Sergio Garcia als klarer WM-Favorit. Mit drei Siegen (Argentinien, Portimão und Mugello), zwei zweiten Plätzen (Katar und Jerez) sowie zwei dritten Plätze (Sachsenring und Assen) hielt der nächstjährige Moto2-Pilot die WM-Führung lange Zeit inne. Jedoch stand er seit Assen nicht mehr auf dem Podium und musste die Tabellenspitze an Teamkamerad Izan Guevara abgeben. Guevara hat inzwischen fünf Siege, drei zweite Plätze sowie zwei Mal Rang 3 vorzuweisen und liegt mit 49 Punkten Vorsprung vor Dennis Foggia vorn.

Nach dem unverschuldeten Sturz in Thailand musste Garcia nicht nur Platz 2 in der Gesamtwertung an Foggia abgeben, sondern liegt inzwischen auch 56 Zähler hinter Guevara. Bei noch 75 zu vergebenden Punkten hat der Spanier damit nur noch geringe Chancen auf den Moto3-WM-Titel.

Moto3-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Foggia, Honda, 22 Rdn in 37:52,331 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 1,524 sec

3. Riccardo Rossi, Honda, + 2,804

4. Nepa, KTM, + 9,414

5. Guevara, GASGAS, + 9,527

6. Moreira, KTM, + 9,971

7. Migno*, Honda, + 9,610

8. Masia, KTM, + 10,033

9. Muñoz, KTM, + 10,046

10. Yamanaka, KTM, + 10,088

11. Holgado, KTM, + 14,571

12. Kelso, KTM, + 23,432

13. Tatay, CFMOTO, + 23,763

14. Artigas, CFMOTO, + 23,842

15. Ogden, Honda, + 23,868



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

Moto3-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1. Guevara 265 Punkte. 2. Foggia 216. 3. García 209. 4. Sasaki 194. 5. Masia 163. 6. Deniz Öncü 154. 7. Suzuki 128. 8. Migno 100. 9. Holgado 88. 10. Moreira 84. 11. Riccardo Rossi 81. 12. Tatay 80. 13. Munõz 79. 14. Yamanaka 79. 15. Artigas 76. 16. Toba 63. 17. McPhee 62. 18. Ortolá 59. 19. Nepa 53. 20. Adrián Fernández 40. 21. Kelso 28. 22. Bartolini 24. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 323 Punkte. 2. Honda 300. 3. KTM 270. 4. Husqvarna 230. 5. CFMOTO 118.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 474 Punkte. 2. Leopard Racing 344. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 218. 4. Red Bull KTM Ajo 251. 5. Red Bull KTM Tech3, 194. 6. MT Helmets-MSi 163. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 156. 8. Angeluss MTA Team 112. 9. Rivacold Snipers 100. 10. SIC58 Squadra Corse 92. 11. CIP Green Power 91. 12. BOE Motorsports 79. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.