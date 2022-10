Dani Holgado (KTM): «Haben einen Fehler gemacht»

Für beide Moto3-Jungs aus dem Red Bull KTM Ajo-Team lief es am Sonntag beim Rennen in Buriram nicht so erfolgreich, wie sie sich das vorgestellt hatten. Jaume Masia und Dani Holgado wollen sich am Saisonende steigern.

Jaume Masia qualifizierte sich am Samstag auf dem Chang International Circuit für Platz 2. Nur in letzter Sekunde verlor er die Moto3-Pole-Position an Honda-Fahrer Dennis Foggia um 0,292 Sekunden. Für das Rennen, das noch im Trockenen über die Bühne ging, war Masia guter Dinge, doch der Spanier verlor schon früh den Anschluss an die Spitze.

Der KTM-Fahrer rettete nach 22 Runden den achten Platz ins Ziel, was ihm acht Punkte für die Gesamtwertung einbrachte. «Wir waren am Start in einer guten Position, aber ich habe zu Beginn einige Plätze verloren. Dadurch hing ich in der Gruppe fest und konnte nicht davon fahren», ärgerte sich der 21-Jährige.

«Ich habe bis zur letzten Runde mein Bestes gegeben, in einem sehr schwierigen Rennen. Jetzt haben wir eine Woche Pause und dann reisen wir nach Australien zum nächsten Rennen», so Masia, der in der Moto3-Wertung auf Gesamtrang 5 liegt.

Teamkollege Daniel Holgado brachte seine KTM auf Platz 11 ins Ziel in Buriram. Der Moto3-WM-Rookie war nach dem 17. Lauf der Saison nicht zufrieden mit dieser Leistung. «Für mich war es ein schwieriges Rennen. Ich hatte viele Probleme, weil ich kein gutes Gefühl erreichte. Wir waren während des Wochenendes schnell, doch leider haben wir im Rennen nicht das beste Set-up erwischt», sagte der Spanier.

«Die Dinge verlaufen nicht immer, wie wir uns das vorstellen, an diesem Tag haben wir leider einen Fehler gemacht, aus dem wir lernen müssen», so Holgado im Anschluss an das Rennen. «Dadurch gehe ich nach Australien mit mehr Motivation. Wir möchten zeigen, dass wir im Saisonfinale um Siege kämpfen können.»

Moto3-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Foggia, Honda, 22 Rdn in 37:52,331 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 1,524 sec

3. Riccardo Rossi, Honda, + 2,804

4. Nepa, KTM, + 9,414

5. Guevara, GASGAS, + 9,527

6. Moreira, KTM, + 9,971

7. Migno*, Honda, + 9,610

8. Masia, KTM, + 10,033

9. Muñoz, KTM, + 10,046

10. Yamanaka, KTM, + 10,088

11. Holgado, KTM, + 14,571

12. Kelso, KTM, + 23,432

13. Tatay, CFMOTO, + 23,763

14. Artigas, CFMOTO, + 23,842

15. Ogden, Honda, + 23,868



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

Moto3-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1. Guevara 265 Punkte. 2. Foggia 216. 3. García 209. 4. Sasaki 194. 5. Masia 163. 6. Deniz Öncü 154. 7. Suzuki 128. 8. Migno 100. 9. Holgado 88. 10. Moreira 84. 11. Riccardo Rossi 81. 12. Tatay 80. 13. Munõz 79. 14. Yamanaka 79. 15. Artigas 76. 16. Toba 63. 17. McPhee 62. 18. Ortolá 59. 19. Nepa 53. 20. Adrián Fernández 40. 21. Kelso 28. 22. Bartolini 24. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 323 Punkte. 2. Honda 300. 3. KTM 270. 4. Husqvarna 230. 5. CFMOTO 118.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 474 Punkte. 2. Leopard Racing 344. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 218. 4. Red Bull KTM Ajo 251. 5. Red Bull KTM Tech3, 194. 6. MT Helmets-MSi 163. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 156. 8. Angeluss MTA Team 112. 9. Rivacold Snipers 100. 10. SIC58 Squadra Corse 92. 11. CIP Green Power 91. 12. BOE Motorsports 79. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.