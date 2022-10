Paolo Simoncelli: «Márquez-Rückkehr tut Sport gut»

Paolo Simoncelli analysiert die Geschehnisse in der MotoGP-WM rund um Motegi und Buriram und stellt mit Kaito Toba den Neuzugang der SIC58 Squadra Corse für die Moto3-Saison 2023 vor.

Paolo Simoncelli verfolgte die Übersee-GP in Motegi und Buriram von Italien aus mit, was ihn aber nicht davon abhielt, das Geschehen auf seine gewohnt direkte und pointierte Art von zu Hause aus zu kommentieren. «Es ist nie einfach, die Rennen im heimischen Wohnzimmer zu schauen. Trotz der hohen Anspannung und dem Gehörverlust am Telefon mit [Technical Director] Marco Grana fallen einem aber viel mehr Dinge als vor Ort auf», schickte er voraus.

Immerhin: Riccardo Rossi bescherte der SIC58 Squadra Corse am Sonntag in Buriram den ersten Podestplatz einer durchwachsenen Saison, den Simoncelli und Co. herbeigesehnt hatten wie «einen sonnigen Tag im Dezember». Es war ein echter Befreiungsschlag für die italienische Truppe. «Ich hoffe, dass uns das helfen wird, damit wir uns in Zukunft weniger wahnsinnig machen lassen. Denn eines der Probleme der heutigen Fahrer ist, dass sie zu viel nachdenken. Sie müssten mit mehr Leichtigkeit fahren», fügte der Vater des verstorbenen Marco Simoncelli an.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Buriram © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fernandez und Garcia © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose David Muñoz © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose Andra Migno © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Riccardo Rossi © Gold & Goose Ryusei Yamanaka © Gold & Goose Dennis Foggia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sasaki, Foggia, Rossi © Gold & Goose Sieger Dennis Foggia Zurück Weiter

Paolo Simoncelli ließ sich auch nicht nehmen, Neuzugang Kaito Toba persönlich vorzustellen: «Ja, der nächste Japaner. Toba ist mir schon in der CEV-Serie aufgefallen, in der er ein paar Rennen gewonnen hat. Er ist ein Fahrer mit Kampfgeist, der zuletzt eine Phase mit fehlenden Ergebnissen durchlebt hat. Er ist auf uns zugekommen, schon vor zwei Jahren, aber damals konnte ich ihn nicht nehmen, weil ich schon einen unterzeichneten Vertrag in der Hand hatte. Ich bin aber froh, dass wir uns diesem Jahr geeinigt haben. Ich glaube zu wissen, was ihn in letzter Zeit eingebremst hat, und bin überzeugt, dass wir uns zusammen wiederfinden können.»

Die großen Gesprächsthemen in der Königsklasse kommentiere der italienische Moto3-Teamchef auch noch: «Zu sehen, wie Márquez zurückkommt, mit dieser Entschlossenheit und einem Oberarmknochen, der um 30 Grad gedreht worden ist, hat mich auf angenehme Weise überrascht. Objektiv gesehen ist er stark und einer, der nie aufgibt – und das sollten alle anerkennen, ganz unabhängig davon, ob man ihn mag oder nicht. Nach allem, was ihm passiert ist, ist er noch immer dabei. Ich bin überzeugt, dass seine Rückkehr diesem Sport guttun wird.»

«Es ist auch schön, die Rennen im TV zu sehen und den fantastischen Theater-Szenen beizuwohnen, wenn Ducati-Leute versuchen wollen, das Rennen am grünen Tisch zu beeinflussen, um etwa Bastianini zu sagen, dass er Platz machen sollte, wenn es gar nicht nötig war», blickte Simoncelli auf das Duell der künftigen Ducati-Lenovo Teamkollegen Bagnaia und Bastianini im Motegi-GP zurück. «Pecco war schneller und hat ihn überholt. Es hat sich alles ganz natürlich ergeben, wie es sein sollte. Es war ja noch nicht das letzte Rennen der Saison, es ist noch genug Zeit, um Teamorder und Strategien umzusetzen.»

Moto3-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Foggia, Honda, 22 Rdn in 37:52,331 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 1,524 sec

3. Riccardo Rossi, Honda, + 2,804

4. Nepa, KTM, + 9,414

5. Guevara, GASGAS, + 9,527

6. Moreira, KTM, + 9,971

7. Migno*, Honda, + 9,610

8. Masia, KTM, + 10,033

9. Muñoz, KTM, + 10,046

10. Yamanaka, KTM, + 10,088

11. Holgado, KTM, + 14,571

12. Kelso, KTM, + 23,432

13. Tatay, CFMOTO, + 23,763

14. Artigas, CFMOTO, + 23,842

15. Ogden, Honda, + 23,868



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

Moto3-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1. Guevara 265 Punkte. 2. Foggia 216. 3. García 209. 4. Sasaki 194. 5. Masia 163. 6. Deniz Öncü 154. 7. Suzuki 128. 8. Migno 100. 9. Holgado 88. 10. Moreira 84. 11. Riccardo Rossi 81. 12. Tatay 80. 13. Munõz 79. 14. Yamanaka 79. 15. Artigas 76. 16. Toba 63. 17. McPhee 62. 18. Ortolá 59. 19. Nepa 53. 20. Adrián Fernández 40. 21. Kelso 28. 22. Bartolini 24. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 323 Punkte. 2. Honda 300. 3. KTM 270. 4. Husqvarna 230. 5. CFMOTO 118.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 474 Punkte. 2. Leopard Racing 344. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 218. 4. Red Bull KTM Ajo 251. 5. Red Bull KTM Tech3, 194. 6. MT Helmets-MSi 163. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 156. 8. Angeluss MTA Team 112. 9. Rivacold Snipers 100. 10. SIC58 Squadra Corse 92. 11. CIP Green Power 91. 12. BOE Motorsports 79. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.