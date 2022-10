Die Moto3-Teams 2023: Viele Plätze neu besetzt

Colin Veijer fährt bei Husqvarna in der Moto3-WM

Das Moto3-Startfeld in Mandalika 2022: Viele Teams wurden neu besetzt

Von den Moto3-Topfahrern haben die ersten drei Fahrer der Tabelle bereits Moto2-Verträge in der Tasche. Der überraschendste Transfer: Jaume Masiá geht von Red Bull KTM zu Leopard-Honda.

Bisher haben FIM, IRTA und Dorna die neuen Teilnehmerlisten für die GP-Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP für die Saison 2023 noch nicht veröffentlicht. Doch SPEEDWEEK.com konnte sich durch Recherchen bei den Teams und Werken eine konkrete Übersicht verschaffen. Vielen Spitzenteams suchten wochenlang nach Topfahrern und Sieganwärtern, denn viele Talente haben es eilig, in die Moto2-WM aufzusteigen.

Das betraf Fahrer wie Foggia, Garcia., Guevara, Masia, Migno und Sasaki, wobei bisher nur Foggia mit Italtrans einen Moto2-Deal und die beiden GASGAS-Fahrer Sergio Garcia (bei Pons) und Izan Guevara (bei GASGAS) in der Tasche haben.

Da KTM 2020 die WM mit Albert Arenas gewonnen hat, 2021 Acosta auf KTM triumphierte und 2022 die baugleichen GASGAS-Motorräder aus der Pierer-Gruppe die WM beherrschen, hält sich der Andrang von Honda-Teams im 28 Fahrer starken Feld in Grenzen.

Das QJMotor Avintia Racing KTM, das aktuell mit Elia Bartolini und Nicola Carraro antritt, bekommt keine Startplätze mehr. Bartolini liegt mit 24 Punkten auf dem 22. WM-Rang. Carraro, der seit Silverstone den am Kreuzband operierten Matteo Bertelle ersetzt, ist noch punktelos.

Vor einem Jahr haben Gresini und Petronas Sprinta ihre Moto3-Teams zugesperrt, deshalb kamen Vision Track und MT-Helmets-MSi (mit KTM) damals neu in die WM.

Das Joint Venture zwischen Max Biaggi und Peter Öttl wird beendet. Der Bayer schließt sich mit seinem Team Husqvarna Factory in der Moto3-WM 2023 dem Liqui-Moly-Rennstall an und bringt zwei starke Fahrer mit – den WM-Vierten Ayumu Sasaki und das niederländische Talent Colin Veijer. Die Mannschaft aus Memmingen wird auch in der Moto2-Klasse (Lukas Tulovic, Darryn Binder) unter dem Markennamen Husqvarna Motorcycles fahren, aber bei Kalex bleiben.

Die PrüstelGP CFMOTO-Mannschaft trennt sich von Carlos Tatay und hat den Australier Joel Kelso engagiert, dessen prominenter Fürsprecher Jack Miller in der Pierer-Gruppe bei Red Bull-KTM einen MotoGP-Werksvertrag unterzeichnet hat.

«Wir fahren mit den Fahrern von 2022 weiter», versicherte hingegen Honda-Teambesitzer Laverty von Vision Track.

GASGAS führt momentan die WM mit Izan Guevara (49 Punkte vor Dennis Foggia/Honda) und Garcia an. Doch der WM-Leader rückt im Team von Jorge «Aspar» Martinez in die Moto2-Klasse auf, sein Teamkollege Sergio Garcia wird Moto2-Rookie bei Sito Pons.

Deshalb hat Aspar mit dem letztjährigen Red Bull-Rookies-Cup-Sieger David Alonso und Ryusei Yamanaka zwei neue Moto3-Fahrer verpflichtet.

Red Bull-KTM-Ajo wird 2023 Deniz Öncü (bisher bei Tech3) einsetzen und den Junioren-Weltmeister und Red Bull-Rookies-Cup-Spitzenreiter José Antonio Rueda. Red Bull-Tech3-KTM-Teamchef Hervé Poncharal nimmt die Talente Dani Holgado und Filippo Farioli unter seine Fittiche.

Das Moto3-Startfeld 2023 (vorläufig)

Rivacold Snipers Honda:

Romano Fenati, Matteo Bertelle

Angeluss MTA Team:

Stefano Nepa, Ivan Ortolá

CFMoto Racing PrüstelGP:

Xavier Artigas, Joel Kelso

Vision Track Racing Team Honda:

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3:

Daniel Holgado, Filippo Farioli

Red Bull KTM Ajo:

Deniz Öncü, José Antonio Rueda

Leopard Honda Racing:

Jaume Masia, Tatsuki Suzuki

Aspar GASGAS Team:

Ryusei Yamanaka, David Alonso

SIC58 Squadra Corse Honda:

Kaito Toba, Riccardo Rossi

Liqui Moly Husqvarna Factory:

Ayumu Sasaki, Colin Veijer

BOE Motorsports KTM:

David Munõz, Ana Carrasco?

Honda Team Asia:

Mario Aji, Tayo Furusato

CIP Green Power KTM:

Lorenzo Fellon, Carlos Tatay

MT Helmets-MSi KTM:

Diogo Moreira, Syarifuddin Azman

Das Moto3-Startfeld 2022

Rivacold Snipers Honda Team: Alberto Surra, Andrea Migno

Angeluss MTA KTM Team: Stefano Nepa, Ivan Ortolá

CF Moto Racing PrüstelGP: Xavier Artigas, Carlos Tatay

Vision Track Racing Team Honda: Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3: Deniz Öncü, Adrián Fernández

Red Bull KTM Ajo: Daniel Holgado, Jaume Masia

Leopard Honda Racing: Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki

GASGAS Team: Sergio Garcia, Izan Guevara

SIC58 Squadra Corse Honda: Riccardo Rossi, Lorenzo Fellon

QJMotor Avintia Racing KTM: Elia Bartolini, Nicola Carraro

Sterilgarda Max Racing Husqvarna: Ayumu Sasaki, John McPhee

BOE Motorsports KTM: David Munõz, Ana Carrasco

Honda Team Asia: Mario Aji, Tayo Furosato

CIP Green Power KTM: Kaito Toba, Joel Kelso

MT Helmets-MSi: Ryusei Yamanaka, Diogo Moreira