Jorge Martinez (GASGAS): Titelanwärter das Ziel

Am kommenden Wochenende könnte Izan Guevara dem GASGAS Aspar Team bereits frühzeitig die Moto3-Krone 2022 bescheren, gleichzeitig wurden hinter den Kulissen bereits die Weichen für 2023 gestellt.

Die GASGAS-Farben werden 2023 dank Tech3 mit Pol Espargaró und Augusto Fernández erstmals auch in der MotoGP zu sehen sein – eine zusätzliche Motivation für die GASGAS-Fahrer in den kleinen Klassen, die Leiter bis nach ganz oben zu erklimmen.

Fix ist: Moto3-Titelfavorit Izan Guevara (18) wird im kommenden Jahr in die zweithöchste Klasse aufsteigen und an der Seite von Jake Dixon (26) die Moto2-Formation des GASGAS Aspar Teams bilden. In der laufenden Saison sorgte der Brite bereist für vier Podestplätze und zwei Pole-Positions.

In der Moto3-Klasse setzt die erfolgreiche GASGAS-Truppe um den vierfachen Weltmeister Jorge Martinez 2023 auf zwei Neuzugänge: Ryusei Yamanaka (20) wechselt für seine vierte volle WM-Saison vom MT Helmets – MSI Team zu Aspar, ihm zur Seite gestellt wird mit dem erst 16-jährigen David Alonso ein Rookie, der schon 2021 den Red Bull MotoGP Rookies Cup für sich entschied.

«Schon seit einigen Jahren arbeiten wir mit jungen Fahrern von den Einstiegs-Leveln an und bringen sie in eine Position, in der sie ein WM-Titelanwärter werden können. Gemeinsam mit GASGAS wird das auch 2023 unser Ziel sein», erklärte Team Principal Jorge «Aspar» Martinez. «In der Moto3 zählen wir auf die Erfahrung von Ryusei und die Jugend von David, den wir seit fünf Jahren aufbauen und mit dem wir im European Talent Cup und im Red Bull MotoGP Rookies Cup Erfolge gefeiert haben.»

«In der Moto2 vertrauen wir wieder auf Jake, nach einer ordentlichen Saison, in der er mehrmals auf dem Podium stand, und auf das besondere Talent von Izan – einer unserer Kronjuwelen, für den nach so einem starken Moto3-Jahr der Aufstieg erfolgt.»

Das abschließende Fazit von Martinez mit Blick auf das künftige Line-up: «Alle unsere vier Fahrer sind stark und wir kennen sie gut, deshalb hoffen wir, dass wir die Marke GASGAS 2023 an der Spitze des Podiums halten können.»