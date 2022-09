Fix: Jake Dixon 2023 mit GASGAS Aspar auf Titeljagd

Es fehlte nur noch die offizielle Bestätigung, die am Dienstag eintraf: Jake Dixon bleibt auch in der Moto2-Saison 2023 Teil des GASGAS Aspar Teams. Die Ansprüche beider Seiten steigen.

2018 war Jake Dixon noch Zweiter der Britishen Superbike-Meisterschaft, 2019 holte ihn Jorge «Aspar» Martínez permanent in die Moto2-WM. Nach zwei Jahren im Petronas Sprinta Team, das am Ende des Vorjahres zugesperrt wurde, kehrte Dixon für 2022 ins Aspar Team zurück, das seit dieser Saison Kalex-Maschinen unter GASGAS-Flagge einsetzt. SPEEDWEEK.com-Leser wissen bereits: Der Vertrag wurde um ein Jahr verlängert.

«Wir haben Jake Dixon 2019 in die WM gebracht und ich muss sagen, dass er sich in den jüngsten Jahren auf spektakuläre Weise entwickelt hat», lobte Teamchef Martínez. «Wir freuen uns, dass wir so ein großartiges Team um ihn formen konnten, mit dem er nur daran denken muss, das bestmögliche Ergebnis zu holen. In diesem Jahr haben wir mit ihm einige Podestplätze gefeiert, aber im nächsten Jahr muss er konstant in den Top-3 kämpfen. Wir sind überzeugt, dass er das schaffen kann.»

Tatsächlich bestreitet der 26-Jährige aus Dover 2022 seine bisher beste WM-Saison, er belegt vor dem Thailand-GP mit vier Podestplätzen den achten Tabellenrang. Darauf will Dixon aufbauen: «Ich freue mich auf meine dritte Saison mit dem Aspar Team. Ich will mich weiterhin verbessern und entwickeln, in den noch übrigen Rennwochenende in diesem Jahr und in der nächsten Saison. Dieses Jahr war unglaublich, mit bisher vier Podestplätzen, zwei Pole-Positions und sechs Starts aus der ersten Reihe. Nur der erste Sieg fehlt uns noch, aber wir dürfen nicht ungeduldig werden, denn wenn wir so arbeiten, wird er bald kommen.»

«2023 werden wir einen Schritt machen müssen und um den Titel kämpfen», blickte Dixon voraus. «Dieses Jahr waren wir schnell, aber wir müssen alles umsetzen, was wir gelernt haben, damit wir um die Weltmeisterschaft kämpfen können. Ich will mein Bestes geben und ich bin froh, dass ich weiterhin mit meiner Crew arbeiten kann. Ich möchte mich beim Team noch einmal bedanken, weil sie vom ersten Moment an mich geglaubt haben und weil wir großartige Ergebnisse erreichen können.»

Noch nicht offiziell bestätigt wurde sein neuer Teamkollege, der Brite bekommt aber einen spanischen Rookie zur Seite gestellt: Moto3-Dominator Izan Guevara. Albert Arenas dagegen wird zu Red Bull KTM Ajo wechseln.