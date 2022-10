Jorge Martinez: «Guevara erstaunt uns immer noch»

Der spanische Moto3-WM-Leader Izan Guevera (18) wird im Nachwuchsprogramm des Teams von Jorge «Aspar» Martinez 2023 die letzte Stufe der Erfolgsleiter erklimmen und in der Moto2-WM debütieren.

GASGAS Aspar Team-Pilot Izan Guevara steigt in der Moto2-Klasse auf, er wird dort mit den 765-ccm-Dreizylinder-Motoren von Triumph und den Kalex-Rennmaschinen um die Wette fahren – als Teamkollege von Routinier Jake Dixon. Guevara bestreitet jetzt seine zweite Moto3-WM-Saison. Er hat bereits sechs Siege und total elf Podestplätze erobert, zehn davon in den ersten 17 Rennen der GP-Saison 2022. Und der erst 18-Jährige aus Palma de Mallorca hat seinen älteren und höher eingeschätzten Teamkollegen Sergio Garcia oft in den Schatten gestellt.

Guevara kam 2020 ins Aspar Team – als neuer European Talent Cup Champion. In seiner ersten Saison in der Junior World Championship gewann er den Titel mit fünf Siegen und acht Podesträngen in elf Wettkämpfen. Einige dieser Erfolge blieben nachhaltig in Erinnerung wie jener in Aragón, wo er alle drei Rennen für sich entschied, einmal sogar vom 22. Startplatz aus.

2021 wurde Guevara bei GASGAS in die Moto2-WM befördert, die Qualität des Youngsters begann bereits beim Saisonstart in Doha/Katar zu strahlen – er debütierte mit einem siebten Rang und verlor auf der für ihn neuen Strecke nur 0,965 Sekunden auf Sieger Jaume Masiá.

Schritt für Schritt wurden die Ergebnisse noch besser, beim Silverstone-GP schaute bereits ein vierter Platz heraus, auch in Aragón. Und auf dem Circuit of the Americas in Austini Texas, wieder eine neue Rennstrecke, gelang dem Junioren-Weltmeister in einem verkürzten Rennen der erste GP-Sieg. Der achte Gesamtrang in der ersten WM-Saison war ein Versprechen für die Zukunft.

Guevara gab zu Beginn der Saison 2022 zu, dass er sich den Titelgewinn zum Ziel gesetzt habe. Er wollte aber nur von Rennen zu Rennen denken, die Beständigkeit in den Vordergrund stellen und bis zum Saisonfinale mathematische Titelchancen haben. Siege in Jerez, Barcelona, auf dem Sachsenring, in Aragón und Motegi (wieder eine unbekannte Piste) sowie fünf weitere Podestergebnisse haben Guevera in eine aussichtsreiche Position gebrachte. Er geht mit 49 Punkten Vorsprung in die letzten drei Grand Prix.

Da sollte nicht mehr viel passieren.

«Wir haben viele Jahre damit verbracht, junge Fahrer aufzubauen», sagt GASGAS-Moto3-Teambesitzer Jorge «Aspar» Martínez. «Wir haben die Talente von ihren ersten Anfängen weg begleitet und einige von ihnen zu Weltmeistern geformt. Mit Izan Guevara arbeiten wir jetzt das dritte Jahr zusammen, und sein Speed und seine Fahrweise versetzen uns immer noch in Erstaunen. Nach dem Gewinn der Junioren-WM kämpft er jetzt um den Titel in der Moto3-WM – und das in seiner erst zweiten GP-Saison. Sein Aufstieg und seine Anpassung sind unaufhaltsam verlaufen. Wir sind überzeugt, dass Izan auch in der Moto2-Klasse sehr gut abschneiden kann.»

«Ich bin sehr froh, meinen Wechsel in die Moto2-Klasse verkünden zu können», stellte Izan Guevara fest. «Ich denke, das ist der ideale Zeitpunkt für diesen Sprung. Dass ich ihn mit dem GASGAS Aspar Team vollziehen kann, ist auch großartig. Wir sind seit der Junioren-WM eng zusammengewachsen und kämpfen jetzt um die Moto3-Weltmeisterschaft. Ich fühle mich im Aspar Team wie daheim und weiß, dass wir gemeinsam in der Zukunft noch großartige Resultate erzielen können.»

Moto3-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Foggia, Honda, 22 Rdn in 37:52,331 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 1,524 sec

3. Riccardo Rossi, Honda, + 2,804

4. Nepa, KTM, + 9,414

5. Guevara, GASGAS, + 9,527

6. Moreira, KTM, + 9,971

7. Migno*, Honda, + 9,610

8. Masia, KTM, + 10,033

9. Muñoz, KTM, + 10,046

10. Yamanaka, KTM, + 10,088

11. Holgado, KTM, + 14,571

12. Kelso, KTM, + 23,432

13. Tatay, CFMOTO, + 23,763

14. Artigas, CFMOTO, + 23,842

15. Ogden, Honda, + 23,868



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

Moto3-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1. Guevara 265 Punkte. 2. Foggia 216. 3. García 209. 4. Sasaki 194. 5. Masia 163. 6. Deniz Öncü 154. 7. Suzuki 128. 8. Migno 100. 9. Holgado 88. 10. Moreira 84. 11. Riccardo Rossi 81. 12. Tatay 80. 13. Munõz 79. 14. Yamanaka 79. 15. Artigas 76. 16. Toba 63. 17. McPhee 62. 18. Ortolá 59. 19. Nepa 53. 20. Adrián Fernández 40. 21. Kelso 28. 22. Bartolini 24. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 323 Punkte. 2. Honda 300. 3. KTM 270. 4. Husqvarna 230. 5. CFMOTO 118.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 474 Punkte. 2. Leopard Racing 344. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 218. 4. Red Bull KTM Ajo 251. 5. Red Bull KTM Tech3, 194. 6. MT Helmets-MSi 163. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 156. 8. Angeluss MTA Team 112. 9. Rivacold Snipers 100. 10. SIC58 Squadra Corse 92. 11. CIP Green Power 91. 12. BOE Motorsports 79. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.