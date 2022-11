Deniz Öncü: «Tech3 hat mich geformt»

Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3) verpasste den Premierensieg auf den letzten Metern. Der Abschied vom Team ging am Türken nicht spurlos vorbei.

Nach drei gemeinsamen Jahren trennten sich mit der Zielflagge beim Valencia-Rennen die Wege von Deniz Öncü und das Red Bull KTM Tech3-Team. Denn der Türke wird für 2023 zu Red Bull KTM Ajo, wo er bereits 2019 fünf Rennen absolvierte, zurückkehren. Öncü verpasste im Finale gegen den Moto3-Weltmeister Izan Guevara (GASGAS) um 0,062 Sekunden den ersten Sieg, die Entscheidung fiel erst auf der Zielgeraden.

Der KTM-Ajo-Rückkehrer fasste nach dem letzten Rennen als Pilot von Tech3 zusammen: «Ich blicke stolz zurück auf das, was wir die letzten drei Jahre erzielt haben. Das Team hat mich zu dem Fahrer gemacht, der ich heute bin. Ich wollte unbedingt gewinnen, habe mich aber in der letzten Kurve verschätzt und die Führung auf der Zielgeraden verloren.»

Auch wenn sich der 19-Jährige nach seinem insgesamt sechsten Podium in seiner Moto3-Karriere wohl noch ein wenig über den verpassten Premierensieg ärgern wird, hielt Öncü fest: «Es ist schön das Kapitel mit einem zweiten Platz abzuschließen und jeden mit einem Lachen im Gesicht zu sehen. Danke an jedes einzelne Teammitglied von Tech3, es war eine unglaubliche Reise.»

Tech3-Team-Manager Hervé Poncharal hätte ebenfalls gerne mit seinem Schützling gejubelt: «Was für ein Rennen! Klar, ich kann es nicht verstecken, dass ich gerne die Zusammenarbeit mit Öncü mit dem ersten Sieg beendet hätte. Der Traum ist uns nur um ein paar Meter vor der Ziellinie entgleitet. Auch wenn es nicht hätte sein sollen, war es unglaubliches Rennen von ihm. Es ist nicht leicht, völlig glücklich zu sein, wenn du deinen Piloten weinend ins Parc Fermé fahren siehst. Wir waren so nah am Sieg dran. Wir haben heute unser Bestes gegeben und sind stolz, dass Deniz Fünfter in der Fahrer-Meisterschaft wurde.»

Öncü-Teamkollege Adrián Fernández startete als 24., legte aber eine beachtliche Aufholjagd hin und landete beim Saisonfinale auf Rang sechs. Für den 18-Jährigen wird die Moto3 im nächsten Jahr zwar kein Thema sein, dennoch resümierte der 38-fache Moto3-Starter das letzte Rennen mit positiven Eindrücken: «Ich habe mich von Beginn an gut auf dem Bike gefühlt. Als 24. zu starten war nicht ideal, aber ich hatte eine gute Pace und bin auf Position sechs ins Ziel gefahren. Ich will ein großes Dankeschön an mein ganzes Team aussprechen, es war ein gutes Jahr für mich.»

Die Aufholjagd von Fernández hatte Team Manager Poncharal genaustens im Blick, der ehemalige Rennfahrer hielt fest: «Adrián ist ein phänomenales Rennen gefahren und landete auf Platz 6. Es zeigt, dass er sich mit dem besten Fahrern messen kann, wenn alles passt. Leider endet unsere Zusammenarbeit, aber wir wünschen ihm das Beste für die Zukunft.»

Moto3-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Guevara, GASGAS, 23 Rdn

2. Öncü, KTM, + 0,062 sec

3. Garcia, GASGAS, + 6,557

4. Foggia, Honda, + 14,133

5. Sasaki, Husqvarna, + 14,574

6. Adrian Fernández, KTM, + 14,676

7. Muñoz, KTM, + 14,889

8. Moreira, KTM, + 15,048

9. Yamanaka, KTM, + 15,288

10. Holgado, KTM, + 15,440

11. McPhee, Husqvarna, + 15,533

12. Ortolá, KTM, + 15,618

13. Tatay, CFMOTO, + 15,777

14. Suzuki, Honda, + 28,493

15. Migno, Honda, + 28,503

Moto3-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Guevara 319 Punkte. 2. Garcia 257. 3. Foggia 246. 4. Sasaki 238. 5. Öncü 200. 6. Masia 177. 7. Suzuki 130. 8. Moreira 112. 9. Migno 103. 10. Holgado 103. 11. McPhee 102. 12. Yamanaka 94. 13. Munõz 93. 14. Riccardo Rossi 87. 15. Tatay 87. 16. Artigas 83. 17. Ortolá 73. 18. Nepa 64. 19. Toba 63. 20. Adrián Fernández 51. 21. Kelso 36. 22. Bartolini 27. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.



Konstrukteurs-WM:

1.GASGAS 389 Punkte. 2. Honda 330. 3. KTM 323. 4. Husqvarna 279. 5. CFMOTO 130.



Team-WM:

1.GASGAS Aspar Team 576 Punkte. 2. Leopard Racing 376. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 340. 4. Red Bull KTM Ajo 280. 5. Red Bull KTM Tech3, 251. 6. MT Helmets-MSi 206. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 170. 8. Angeluss MTA Team 137. 9. Rivacold Snipers 103. 10. CIP Green Power 99. 11. SIC58 Squadra Corse 98. 12. BOE Motorsports 93. 13. QJMotor Avintia Racing 43. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.