MotoGP-Familie trauert: Laurent Fellon verstorben

Traurige Nachrichten aus Frankreich: Laurent Fellon, Vater von Moto3-Pilot Lorenzo Fellon und ehemaliger Manager und Mentor von Johann Zarco, ist am Montag im Alter von 61 Jahren an Krebs gestorben.

«In großer Trauer teile ich mit, dass mein Vater verstorben ist. Er hat schon mehrere Monate lang gegen ein Krebsleiden gekämpft», ließ Lorenzo Fellon am Dienstagnachmittag auf seinen Social-Media-Kanälen wissen. «Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie traurig ich in Moment bin, ich weiß aber, dass er immer in Frieden bei mir ist.»

«Ich liebe dich Papa, ich werde weiter für dich und für uns kämpfen», ergänzte der 18-jährige Moto3-Pilot, der für die Saison 2023 von der SIC58 Squadra Corse zu CIP-KTM wechselt.

Laurent Fellon kümmerte sich in den vergangenen Jahren hauptsächlich um die Karriere seines Sohnes, nachdem die Zusammenarbeit mit Johann Zarco 2018 zu Ende gegangen war. Fellon hatte den heutigen Pramac-Ducati-Piloten einst entdeckt und als väterlicher Mentor und langjähriger Manager zu zwei Moto2-Titelgewinnen geführt. Gemeinsam hatten sie auch die Rennfahrerschule Z&F Grand Prix für Nachwuchsfahrer gegründet.

Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten der Familie Fellon.