Fahrer und Teams 2023: Kann Honda zurückschlagen? 28.12.2022 - 07:01 Von Günther Wiesinger

© Gold & Goose Tatsuki Suzuki wird auch 2023 auf Honda am Start stehen

Die drei schnellsten Fahrer der Moto3-Saison 2022 sind in die Moto2-Klasse aufgestiegen, somit wird sich in der kleinsten GP-Klasse ein ganz neues Bild entwickeln. Deutschsprachige Piloten sind jedoch nicht am Start.