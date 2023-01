Jorge Martinez: Wie er Supertalent Guevara entdeckte

Izan Guevara feierte in Australien mit einem goldenen Sturzhelm

Wie sein finnischer Kollege Aki Ajo stöbert Teambesitzer Jorge «Aspar» Martinez reihenweise Ausnahmekönner auf. Moto3-Weltmeister Izan Guevara (GASGAS) wird zugetraut, ein ganz Großer zu werden.

Der spanische Teambesitzer Jorge «Aspar Martinez» hat in den letzten fünf Jahren die Junioren-WM mit Raúl Fernández (2018), Izan Guevara (2020) und Daniel Holgado (2021) dreimal gewonnen. Dazu triumphierte David Alonso 2021 im Red Bull Rookies Cup, und 2022 empfahl sich Filippo Farioli im GASGAS-Junior Team als Junioren-WM-Dritter für die Moto3-WM 2023, die er bei Red Bull KTM Tech3 absolvieren wird.

Dazu hat der 60-jährige «Aspar», selbst als Rennfahrer vierfacher Weltmeister, für die WM-Klassen Moto3, Moto2 und MotoE zwölf Profi-Rennfahrer unter Vertrag. Außerdem eröffnet er jetzt im Frühjahr mit dem Aspar Circuit nahe Valencia seine eigene Rennstrecke und betreut in seiner Nachwuchs-Akademie nicht weniger als 100 Talente, um die sich 27 Mitarbeitende kümmern.

Sie seien zwischen 12 und 16 Jahre alt, erzählte Martinez im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Sie werden bei uns auf höhere Aufgaben vorbereitet und sollen in diesem Alter in erster Linie nach Herzenslust trainieren und sich an die Bikes gewöhnen. Die besten Fahrer werden dann für die Nachwuchsserien ausgewählt.»

Aus dieser Schule ging Albert Arenas 2020 als Moto3-Weltmeister auf KTM hervor, 2022 schlug Izan Guevara in derselben Klasse zu. Allein in der Moto3-WM eroberte die GASGAS-Truppe von Martinez im Vorjahr zehn GP-Siege – mit Izan Guevara (er siegte 7x) und Vizeweltmeister Sergio Garcia (er gewann 3x).

«Aspar» Martinez hat jetzt Weltmeister Guevara in die Moto2-Klasse befördert, sein Teamkollege wird der WM-Siebte Jake Dixon sein. In der Moto3-WM vertraut Martinez 2023 auf den erst 16-jährigen David Alonso und den Japaner Ryusei Yamanaka.

Jorge, du lebst in Valencia. Wie kommt ein Talent wie Izan Guevara aus Mallorca zu dir in deine Nachwuchs-Akademie? Wo hast du ihn erstmals entdeckt und beobachtet?

Ich habe ihn 2019 erstmals gesehen. Er ist in der Serie «Cuna de Campeones» gefahren, in dem die Fahrer mit Moto4-Pre-GP-Bikes unterwegs sind. Er ist hinter Aldeguer und Huertas Gesamtdritter geworden.

Ich habe ihn sofort unter Vertrag genommen, seine Begabung und sein Auftritt auf der Rennstrecke ist mir sofort aufgefallen. Er ist ein riesengroßes Talent. Unbeschreiblich.

Hast du ihn entdeckt? Oder hat euch seine Familie kontaktiert?

Nein, unser bisheriger Riding Coach Nico Terol, der jetzt statt Gino Borsoi neuer Teammanager wird, hat immer alle Nachwuchs-Meisterschaften in Spanien besucht und die Fahrer beobachtet. So haben wir Guevara entdeckt.

Wie betreust du die Talente zwischen 12 und 16 Jahren in deiner Akademie? Sie gehen zuerst einmal am Vormittag in die Schule?

Ja, ja. In der Früh gehen sie zuerst einmal in die Schule.

2023 hast du mit Yamanaka einen Japaner im Moto3-GP-Team. Hast du nicht genug Nachschub an spanischen Talenten? Du warst sogar an Sasaki interessiert, hat Peter Öttl erzählt.

Ja, ja, das ist richtig. Übrigens ist ja auch David Alonso kein Spanier, sondern er kommt aus Kolumbien und wurde in unserer Nachwuchsschule aufgebaut.

Wir beschränken uns nicht auf spanische Talente. Sie können von überall zu uns kommen, auch aus der Schweiz, aus Deutschland oder Österreich.

Die Titelgewinne von Aspar Martinez als Teambesitzer

2006

Álvaro Bautista, Aprilia, 125 ccm

2007

Gabor Talmacsi, Aprilia, 125 ccm

2009

Julián Simón, Aprilia, 125 ccm

2011

Nicolas Terol, Aprilia, 125 ccm

2020

Albert Arenas, KTM, Moto3

2022

Izan Guevara, GASGAS, Moto3

Junioren-WM

2018: Raúl Fernández

2020: Izan Guevara

2021: Daniel Holgado

Jorge Martinez: Seine Titelgewinne als Fahrer

1986: 80 ccm, Derbi

1987: 80 ccm, Derbi

1988: 80 und 125 ccm, Derbi