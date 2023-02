CFMOTO PrüstelGP: Öffentliche Teampräsentation

Am kommenden Sonntag präsentiert das Moto3-WM-Team CFMOTO Racing PrüstelGP bei einer öffentlichen Veranstaltung am Sachsenring seine Mannschaft 2023. Fans können dabei Grand-Prix-Luft schnuppern.

Kurz vor Corona beschritt das am Sachsenring beheimatete Moto3-WM-Team PrüstelGP im Februar 2020 neue Wege und präsentierte seine Mannschaft für die neuen Saison neben den Sponsoren und geladenen Gästen bei einer öffentlichen Veranstaltung auch seinen Fans. Mehrere hundert Schaulustige ließen sich damals diese Gelegenheit nicht entgehen und pilgerten zu besagtem Event zum Appetitmachen.

Nachdem dies in den letzten beiden Jahren aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht möglich war, freut sich der sächsische Rennstall nun auf die Fortsetzungsgeschichte: Das Team CFMOTO Racing PrüstelGP lädt am kommenden Sonntag, dem 26. Februar 2023, wieder Fans und alle Interessierten an seinen Teamstandort direkt am Sachsenring (Hohensteiner Straße 12, 09353 Oberlungwitz).

Der Beginn der Veranstaltung erfolgt 10 Uhr mit einer Ausstellung verschiedener CFMOTO Bike-Modelle, an den sich ab 11 Uhr die eigentliche Teamvorstellung anschließt.

Nach dem ersten Jahr mit dem chinesischen Motorrad-Hersteller CFMOTO an seiner Seite greift das Prüstel-Team 2023 bekanntlich mit der Fahrerpaarung Xavier Artigas aus Spanien, der schon 2022 an Bord war, und dem Neuzugang im Team, dem Australier Joel Kelso, in der Moto3-Weltmeisterschaft an. Logisch, dass die beiden 19-Jährigen bei der Teampräsentation vor Ort sein werden und nach dem offiziellen Teil den Fans für Autogrammwünsche und Erinnerungsfotos zur Verfügung stehen werden.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt und auch der Renntruck kann besichtigt werden. Gegen 14 Uhr wird dann das Ende eingeläutet.

Direkt im Anschluss an die Teampräsentation bricht die Prüstel-Mannschaft dann zu den ersten Testfahrten und der ersten Standortbestimmung nach Spanien und Portugal auf.