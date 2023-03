Portimão-Test: Rossi (Honda) vor Rookie Rueda (KTM)

SIC58-Fahrer Riccardo Rossi beendete die Moto3-Wintertests am Sonntag in Portimão mit Bestzeit. Hinter den KTM-Piloten José Rueda und David Muñoz belegte Ayumu Sasaki aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team Platz 4.

Zum Abschluss des IRTA-Tests waren die Bedingungen am Sonntag an der Algarve von der ersten Session an bestens, bei warmen Temperaturen und zur Abwechslung keinem Wind zeigten die Moto3-Piloten dann auch die schnellsten Zeiten der dreitägigen Testfahrten.

Die absolute Bestzeit schnappte sich Riccardo Rossi auf der Honda der SIC58 Squadra Corse mit einer 1:47,211 min aus der zweiten Sonntags-Session. Nur 0,051 sec dahinter überraschte Rookie José Rueda, JuniorGP- und Red Bull MotoGP Rookies Cup-Champion des Vorjahres, aus dem Red Bull KTM Ajo Team mit Platz 2. David Muñoz (BOÉ Motorsports) reihte sich trotz eines Sturzes auf Platz 3 (+ 0,107 sec) der kombinierten Zeitenliste ein.

Übrigens: Rossi und Rueda blieben beide unter dem bisherigen All-Time-Lap-Record von Sergio Garcia, der 2021 in Portimão eine 1:47,274 min gefahren war.

Ayumu Sasaki aus dem deutschen Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team führte das Feld in der letzten Test-Session an, kombiniert belegte der WM-Vierte des Vorjahres Rang 4. «Wir hatten drei sehr gute Testtage. An den ersten zwei Tagen hatten wir mit dem Wetter ein bisschen Pech, aber heute war das Wetter sehr gut und ich konnte mich sehr verbessern», berichtete der 22-jährige Japaner am Sonntag.

Sasaki weiter: «Wir haben an den ersten zwei Tagen viel probiert und uns hauptsächlich auf die Rennpace konzentriert. In der letzten Session haben wir heute auch eine Qualifying-Runde versucht. Wir scheinen stark zu sein, wir sind glücklich. Ich glaube, wir haben im Winter sehr gut gearbeitet. Wir haben alles ausprobiert, was wir probieren wollten. Jetzt sind wir bereit für das Rennwochenende, mit dem Wissen, dass wir eine großartige Pace haben», blickte er zuversichtlich auf den Saisonauftakt in einer Woche.

Moto3-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Sonntag (19.3.):

1. Riccardo Rossi, Honda, 1:47,211 min

2. Rueda, KTM, 1:47,262

3. Muñoz, KTM, 1:47,318

4. Sasaki, Husqvarna, 1:47,402

5. Fenati, Honda, 1:47,403

6. Holgado, KTM, 1:47,423

7. Suzuki, Honda, 1:47,458

8. Ogden, Honda, 1:47,567

9. Moreira, KTM, 1:47,653

10. Alonso, GASGAS, 1:47,747

11. Azman, KTM, 1:47,778

12. Veijer, Husqvarna, 1:47,820

13. Kelso, CFMOTO, 1:47,915

14. Ortolá, KTM, 1:47,941

15. Deniz Öncü, KTM, 1:47,943



Ferner:

19. Masia, Honda, 1:48,063

Moto3-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Samstag (18.3.):

1. Moreira, KTM, 1:48,353 min

2. Muñoz, KTM, 1:48,564

3. Holgado, KTM, 1:48,694

4. Sasaki, Husqvarna, 1:48,795

5. Ogden, Honda, 1:48,854

6. Artigas, CFMOTO, 1:48,881

7. Kelso, CFMOTO, 1:49,155

8. Fenati, Honda, 1:49,169

9. Riccardo Rossi, Honda, 1:49,174

10. Alonso, GASGAS, 1:49,232

11. Masia, Honda, 1:49,277

12. Toba, Honda, 1:49,300

13. Nepa, KTM, 1:49,329

14. Ortola, KTM, 1:49,350

15. Suzuki, Honda, 1:49,386



Ferner:

22. Veijer, Husqvarna, 1:49,945

Moto3-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Freitag (17.3.):

1. Masia, Honda, 1:48,416 min

2. Fenati, Honda, 1:48,454

3. Suzuki, Honda, 1:48,658

4. Riccardo Rossi, Honda, 1:48,776

5. Holgado, KTM, 1:48,808

6. Kelso, CFMOTO, 1:48,842

7. Sasaki, Husqvarna, 1:48,869

8. Ogden, Honda, 1:48,883

9. Moreira, KTM, 1:48,931

10. Ortolá, KTM, 1:49,074

11. Rueda, KTM, 1:49,164

12. Muñoz, KTM, 1:49,201

13. Deniz Öncü, KTM, 1:49,239

14. Alonso, GASGAS, 1:49,277

15. Farioli, KTM, 1:49,389



Ferner:

24. Veijer, Husqvarna, 1:49,987