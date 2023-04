Florian Prüstel feiert: «Grandiose Teamleistung»

Nach einem vom Pech verfolgten Saisonstart wurde das deutsche CFMOTO PruestelGP Team beim Moto3-Thriller in Austin belohnt. Xavier Artigas fuhr ein cleveres Rennen und schaffte es als Dritter aufs Podest.

Für das deutsche CFMOTO Racing PrüstelGP Team ähnelte der Start der Moto3-Saison 2023 einer Achterbahnfahrt. Nachdem sowohl Xavier Artigas als auch Joel Kelso beim Auftakt-Rennen in Portimão in der Spitzengruppe vertreten waren, mussten sich der Spanier und der Australier am Ende mit den Plätzen 8 und 9 zufriedengeben. Zudem verletzte sich Kelso bei der Zieldurchfahrt und muss seitdem pausieren.

In Termas de Rio Hondo sorgten Artigas und der stark auftrumpfende Ersatzfahrer David Almansa für den nächsten Lichtblick. Beide kämpften im Regenrennen um die Podestplätze, doch auch diesmal landete keiner der beiden CFMOTO-Fahrer auf dem Podest. Denn während Artigas stürzte und immerhin noch Platz 8 ins Ziel rettete, wurde sein spanischer Landsmann in der letzten Runde auf Position 3 liegend von Riccardo Rossi (Honda) abgeräumt.

Beim dritten Saisonlauf, dem «Red Bull Grand Prix of The Americas», durfte die sächsische Mannschaft dann endlich feiern. Von Startplatz 9 erwischte Artigas einen super Start und etablierte sich früh in der sechsköpfigen Führungsgruppe. Als der führende Ayumu Sasaki (Husqvarna) in der zwölften Runde mit seinem Sturz für Chaos sorgte, behielt Artigas die Nerven und kämpfte sich an die Spitze des Feldes. Zwar konnte der 19-Jährige diese Position nicht verteidigen, dennoch sicherte er sich mit Platz 3 seinen ersten Podestplatz seit seinem Rookie-Sieg in Valencia 2021.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Austin, Texas © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Ivan Ortola © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose David Salvador © Gold & Goose José Antonio Rueda © Gold & Goose Xavier Artigas © Gold & Goose Ortola, Moreira, Artigas © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose David Alonso © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose David Muñoz © Gold & Goose Ryusei Yamanaka © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose Kaito Toba © Gold & Goose Ivan Ortola gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Ivan Ortola © Gold & Goose Masiá, Ortola, Artigas © Gold & Goose Sieger Ivan Ortola Zurück Weiter

In der WM-Tabelle liegt der Spanier nach drei Rennen mit 32 Punkten auf Platz 3. «Es ist schön, wieder auf dem Podium zu stehen und das auf einer meiner Lieblingsstrecken. Das Rennen lief sehr gut, ich war in der Spitzengruppe unterwegs und habe mich auf der CFMOTO super gefühlt. Vielen Dank an das Team für die spitzen Arbeit», kommentierte der Spanier seinen Sonntags-Erfolg.

Auch Teamchef Florian Prüstel war die Erleichterung anzumerken. «Es war ein spannendes Wochenende. Wir waren dem Podium in den ersten beiden Rennen schon sehr nah, leider wurden wir etwas vom Pech verfolgt. In Austin haben wir uns endlich für die gute Arbeit belohnt, das war eine grandiose Teamleistung.»

Moto3-Ergebnis, Austin (16.04.):

1. Ortolá, KTM, 14 Rdn in 32:01,062 min (= 144,6 km/h)

2. Masia, Honda, + 0,457 sec

3. Artigas, CFMOTO, + 0,558

4. Moreira, KTM, + 0,567

5. Holgado, KTM, + 0,657

6. Öncü, KTM, + 9,493

7. Salvador, KTM, + 9,547

8. Alonso, GASGAS, + 9,663

9. Yamanaka, GASGAS, + 9,975

10. Rueda, KTM, + 10,085

11. Toba, Honda, + 12,430

12. Aji, Honda, +15,789

13. Veijer, Husqvarna, + 15,967

14. Ogden, Honda, + 16,179

15. Rossi, Honda, + 16,214

16. Fenati, Honda, + 23,833

17. Almansa, CFMOTO, + 24,204

18. Farioli, KTM, + 24,401

19. Migno, KTM, + 24,676

20. Furusato, Honda, + 24,913

21. Carrasco, KTM, + 35,940



WM-Stand nach 3 von 21 Rennen:

1.Holgado 49 Punkte. 2. Moreira 49. 3. Artigas 32. 4. Masia 31. 5. Suzuki 27. 6. Ortolá 25. 7. Muñoz 20. 8. Rueda 19. 9. Nepa 19. 10. Toba 19. 11. Salvador 18. 12. Migno 16. 13. Öncü 16. 14. Yamanaka 14. 15. Ogden 13. 16. Sasaki 10. 17. Alonso 10. 18. Kelso 7. 19. Veijer 20. Azman 5. 21. Bertelle 4. 22. Aji 4. 23. Fenati 3. 24. Rossi 2. 25. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 70. 2. Honda 56. 3. CFMOTO 32. 4. GASGAS 15. 5. Husqvarna 13.



Team-WM:

1. Leopard Racing 58. 2. MT Helmets-MSi, 54. 3. Red Bull KTM Tech3 49. 4. Angeluss MTA Team 44. 5. CFMOTO Racing PrüstelGP 39. 6. Red Bull KTM Ajo 35. 7. CIP Green Power 34. 8. GASGAS Aspar 24. 9. SIC58 Squadra Corse 21. 10. BOE Motorsports 20. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 17. 12. VisionTrack Racing Team 14. 13. Rivacold Snipers 7. 14. Honda Team Asia 4.