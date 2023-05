Jerez-Test: Deniz Öncü (KTM) zurück an der Spitze 02.05.2023 - 16:31 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Deniz Öncü beendete den Jerez-Test am Dienstag als Schnellster

Nachdem er am gesamten Wochenende das Tempo vorgegeben hatte, war Platz 9 im Spanien-GP für Deniz Öncü ein enttäuschendes Resultat. Beim Moto3-Test am Dienstag in Jerez stellte das KTM-Ajo-Ass die Rangordnung wieder her.