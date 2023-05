Le Mans: Dani Holgado beschert Tech3 ersten Heimsieg

Als Moto3-Sieger des 1000. Grand Prix der WM-Geschichte trug sich in Le Mans Daniel Holgado in die Geschichtsbücher ein und ließ seinen Red Bull-KTM-Tech3-Teamchef Hervé Poncharal beim Heim-GP jubeln.

Gleich mehrmals musste das Qualifying-Ergebnis der Moto3-Klasse beim «Grand Prix de France» korrigiert werden, nur an der Pole-Position von Ayumu Sasaki aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team bestand nie ein Zweifel. Neben ihm komplettierten die Titelanwärter und KTM-Piloten Diogo Moreira und Dani Holgado die erste Startreihe.

In Reihe 2 lauerten Deniz Öncü, Andrea Migno und Ivan Ortolá, die erste Honda fuhr mit Jaume Masia von Startplatz 7 los. GASGAS-Werksfahrer David Alonso, in Jerez noch auf dem Podest, fand sich gar nur in der letzten Reihe wieder.

Holgado übernahm dann schon in der ersten Runde das Zepter und fuhr einen souveränen Sieg ein, Sasaski konnte sich nur kurzzeitig vor ihm halten. Das Podest komplettierte Masia, Moreira dagegen stürzte.

«Ich bin der glücklichste Mann auf Erden», jubelte Hervé Poncharal. «Ich dachte, es wäre vielleicht ein Fehler, von Anfang bis Ende zu führen, und den anderen zu zeigen, wo sie vielleicht überholen könnten, aber er hat es wie ein Boss gemacht. Das ist das erste Mal, dass wir beim Heim-GP ein Rennen gewinnen, ich bin sehr, sehr glücklich.»

So lief das Rennen:

Start: Sasaki biegt als Führender in die erste Kurve ein, aber schon in der Dunlop-Schikane übernimmt Holgado die Spitze. Es folgen Moreira, Öncü, Migno, Masia, Ortolá und Artigas.



2. Runde: Öncü geht in Kurve 3 entschlossen an Moreira vorbei, dadurch kommen die Top-2 rund zwei Zehntel weg.



3. Runde: Azman stürzt in Kurve 12.



4. Runde: An der Spitze bildet sich eine zehnköpfige Führungsgruppe mit Holgado, Sasaki, Öncü, Moreira, Masia, Ortolá, Artigas, Migno, Salvador und Yamanaka.



6. Runde: Migno (8.) muss um den Anschluss kämpfen.



7. Runde: Ortolá, der Sieger von Austin und Jerez, ist auf dem Vormarsch und neuer Vierter. Migno stürzt in Kurve 12, sein CIP-Teamkollege Salvador verliert den Anschluss an die Spitzengruppe.



9. Runde: Highsider von Ogden in Kurve 7, er ist okay.



10. Runde: Zur Halbzeit führt weiter Holgado die Spitzengruppe an, dicht dahinter folgen Sasaki, Öncü, Ortolá, Masia, Moreira, Artigas und Yamanaka. Am Ende des Feldes bekommt Aji für eine Abkürzung in den Kurven 9-10 einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt.



11. Runde: Moreira hat Mühe, er verliert Platz 6 an Artigas – und stürzt dann in Kurve 13! Er bleibt unverletzt, muss im WM-Kampf aber einen ersten Dämpfer hinnehmen.



12. Runde: Sasaki übernimmt auf Start-Ziel kurz die Führung, aber Holgado kontert in der Dunlop-Schikane.



14. Runde: Alonso ist auf Platz 8 angekommen, von der siebenköpfigen Spitzengruppe trennen ihn aber mehr als drei Sekunden.



15. Runde: Holgado hält weiter Platz 1 vor Sasaki. Öncü macht einen kleinen Fehler – Masia ist durch und neuer Dritter.



16. Runde: Masia schiebt sich in der Dunlop-Schikane auch an Sasaki vorbei auf Rang 2. Der Husqvarna-Werksfahrer setzt ein Gegenmanöver, aber Masia kontert. Durch den Fight kommt Holgado ein paar Zehntel weg.



17. Runde: Ortolá übenimmt Rang 4 von Öncü.



18. Runde: Sasaki setzt sich wieder vor Masia und jagt Holgado, der mittlerweile 0,4 sec Vorsprung hat.



19. Runde: Sasaki schiebt sich mit Masia und Ortolá im Schlapptau wieder an Holgado heran. Öncü (5.) muss abreißen lassen und sich vor Yamanaka und Artigas in Acht nehmen.



Letzte Runde: Holgado fährt den Tech3-Heimsieg nach Hause, Sasaki kann kein Manöver mehr setzen. Masia komplettiert das Podest. Furusato stürzt in der letzten Runde aus den Punkten.

Moto3-Ergebnis Le Mans (14. Mai):

1. Holgado, KTM, 20 Rdn

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,150 sec

3. Masia, Honda, + 0,946

4. Ortolá, KTM, + 1,113

5. Yamanaka, GASGAS, + 2,409

6. Öncü, KTM, + 2,521

7. Artigas, CFMOTO, + 3,280

8. Alonso, GASGAS, + 9,372

9. Rueda, KTM, + 11,930

10. Nepa, KTM, + 14,318

11. Kelso, CFMOTO, + 14,438

12. Toba, Honda, + 14,606

13. Suzuki, Honda, + 15,077

14. Salvador, KTM, + 16,937

15. Veijer, Husqvarna, + 16,969



Die gesamten Ergebnisse des Wochenendes sind auf der Datenbank von SPEEDWEEK.com einsehbar.

WM-Stand nach 5 von 20 Rennen:

1. Holgado 84. 2. Ortolá 63. 3. Masia 63. 4. Moreira 55. 3. 50. 5. Artigas 50. 6. Sasaki 43. 7. Suzuki 38. 8. Alonso 38. 9. Rueda 37. 10. D. Öncü 33. 11. Nepa 26. 12. Yamanaka 25. 13. Toba 23. 14. Muñoz 20. 15. Salvador 20. 16. Odgen 17. 17. Migno 16. 18. Kelso 12. 19. Fenati 8. 20. Veijer 8. 21. Bertelle 7. 22. Azman 5. 23. Aji 4. 24. Farioli 2. 25. R. Rossi 2. 26. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 120. 2. Honda 88. 3. CFMOTO 50. 4. Husqvarna 46. 5. GASGAS 46.



Team-WM:

1. Leopard Racing 101. 2. Angeluss MTA Team 89. 3. Red Bull KTM Tech3, 86. 4. Red Bull KTM Ajo 70. 5. Gaviota GASGAS Aspar 63. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 62. 7. MT Helmets-MSi 60. 8. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 51. 9. CIP Green Power 36. 10. SIC58 Squadra Corse 25. 11. BOE Motorsports 20. 12. Vision Track Racing Team 18. 13. Rivacold Snipers Team 15. 14. Honda Team Asia 4.