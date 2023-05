Toprak Razgatlioglu: «Alle warten auf Deniz Öncü»

Sechs Podestplätze und fünf Pole-Positions hat Deniz Öncü in der Moto3-WM bereits errungen, ein Sieg fehlt dem Türken aus dem Team Red Bull KTM Ajo noch. Laut Toprak Razgatlioglu wird es dafür höchste Zeit.

Als erster Türke schrieb Kenan Sofuoglu Motorsportgeschichte: Der heute 38-Jährige eroberte in der Supersport-Klasse 85 Podestplätze, darunter 43 Siege, und wurde fünfmal Weltmeister.



Aus seiner Nachwuchsschule stammen unter anderen Toprak Razgatlioglu, Bahattin Sofuoglu sowie die Öncü-Zwillinge Deniz und Can.

Razgatlioglu wurde 2021 Superbike-Champion und hat inzwischen 33 Rennen gewonnen. Can Öncü gewann Anfang März 2023 auf Kawasaki erstmals ein Rennen in der Supersport-WM, nachdem er bereits als jüngster Moto3-Sieger in die Geschichte eingegangen ist. In Barcelona siegte Bahattin Sofuoglu in der Supersport-Klasse auf MV Agusta.

Deniz Öncü hat in der Moto3-WM inzwischen sechs Podestplätze und fünf Pole-Positions erobert, auf einen Sieg wartet der 19-Jährige aus dem Team Red Bull KTM Ajo aber noch, der aktuell auf dem zehnten WM-Rang liegt, nachdem er im Vorjahr bereits Fünfter war.

«In Indonesien habe ich mich sehr für Bahattin gefreut und in Barcelona für Can», erzählte Razgatlioglu SPEEDWEEK.com. «Endlich haben die zwei Jungs ihre ersten Supersport-Siege geholt. Deniz Öncü ist auch sehr stark, aber jetzt warten wir auf ihn. Alle türkischen Fahrer haben inzwischen gewonnen, nur er nicht. Alle Fahrer aus Kenans Schule sind stark und holen Podestplätze. Ich hoffe, dass sie alle eines Tages Weltmeister werden.»