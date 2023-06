Daniel Holgado (1./KTM): «Waren nicht die Favoriten»

Im Kampf um den Sieg rang Moto3-WM-Leader Daniel Holgado den Mugello-Favorit Deniz Öncü auf den letzten Metern nieder. Der Fahrer des Red Bull KTM Tech3 Teams sprach anschließend von seinem «besten Sieg».

Das Moto3-Rennen auf dem 5,25 km langen «Autodromo Internazionale del Mugello» entwickelte sich früh zu einem wahren Krimi. Zunächst hatte Pole-Mann Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) einen Fluchtversuch gewagt, jedoch ohne Erfolg. Stattdessen bildete sich ein Fünfkampf um den Rennsieg, in den neben Öncü auch Daniel Holgado, Husqvarna-Routinier Ayumu Sasaki, Jaume Masia (Honda) und Moto3-Rookie David Alonso (GASGAS) verwickelt waren.

Daniel Holgado aus dem Red Bull KTM Tech3 Team hatte sich im Qualifying Startplatz 5 gesichert, durfte aber aufgrund zahlreicher Bestrafungen der anderen Fahrer von Position 3 losfahren. Der WM-Führende beendete die erste Runde hinter Öncü als Zweiter, bevor er im weiteren Rennverlauf an das Ende der Gruppe fiel.

Doch der Spanier kämpfte sich kontinuierlich wieder nach vorne und übernahm fünf Runden vor Schluss erstmals die Führung. Diese musste er jedoch Augenblicke später wieder an Öncü abgeben, der sich im finalen Sektor einen kleinen Vorsprung für den Schlusssprint verschaffte. Jedoch reichte dieser Vorsprung nicht aus, um Holgado davon abzuhalten, im Windschatten am Türken vorbeizuziehen und sich mit 0,051 sec Vorsprung seinen dritten Saisonsieg zu sichern.

«Deniz hat das gesamte Wochenende über dominiert. Da er so schnell und stark war, wussten wir, dass wir nicht die Favoriten auf den Sieg sind», zollte Holgado seinem KTM-Markenkollege Respekt. Gleichzeitig betonte er aber auch: «Meine Pace war dennoch gut. Ich habe während des Wochenendes viel allein gearbeitet und im Rennen gute Leistungen gezeigt. Ich bin clever gefahren, war geduldig und habe nur dort überholt, wo es Sinn gemacht hat. Für mich ist dieser der beste meiner bisherigen drei Siege.»

Nach seinem Triumph in Le Mans war es für den 18-jährigen Holgado der zweite Sieg in Folge. Da er in den bisherigen sechs Rennen nie schlechter als auf Platz 6 (Jerez) ins Ziel kam, führt Holgado die WM-Tabelle inzwischen mit 35 Punkten Vorsprung vor Leopard-Honda-Ass Jaume Masia an.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mugello © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Collin Veijer © Gold & Goose Ivan Ortola © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Kaito Toba © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Riccardo Rossi © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose David Alonso © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Riccardo Rossi © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose José Antonio Rueda © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Daniel Holgado gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Daniel Holgado © Gold & Goose Öncü, Holgado, Sasaki © Gold & Goose Sieger Daniel Holgado Zurück Weiter

«Dani hat im Rennen wirklich gezaubert», schwärmte Teamchef Hervé Poncharal. «Er war schlau und hat sich während des Rennens in der Mitte der Gruppe positioniert, um seine Kontrahenten zu studieren. In Mugello ist der letzte Sektor rennentscheidend. Dani hat den Ausgang der letzten Kurve perfekt getroffen, besser als alle anderen. Dadurch konnte er Deniz bis zum Zielstrich noch aus dem Windschatten überholen. Für so eine Aktion brauchst du starke Nerven.»

Moto3-Ergebnis, Mugello (11. Juni):

1. Holgado, KTM, 17 Rdn in 33:27,315 min

2. Öncü, KTM, + 0,051 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,056

4. Alonso, GASGAS, + 0,172

5. Masia, Honda, + 0,487

6. Veijer, Husqvarna, + 13,321

7. Moreira, KTM, + 13,332

8. Rossi, Honda, + 13,360

9. Nepa, KTM, + 13,429

10. Toba, Honda, + 13,460

11. Ortolá, KTM, + 14,146

12. Bertelle, Honda, + 14,243

13. Ogden, Honda, + 15,023

14. Rueda, KTM, + 15,701

15. Yamanaka, GASGAS, + 15,744



Moto3-WM-Stand (nach 6 von 20 Rennen):

1. Holgado, 109 Punkte. 2. Masia 74. 3. Ortolá 68. 4. Moreira 64. 5. Sasaki 59. 6. Öncü 53. 7. Alonso 51. 8. Artigas 50. 9. Rueda 39. 10. Suzuki 38. 11. Nepa 33. 12. Toba 29. 13. Yamanaka 26. 14. Muñoz 20. 15. Odgen 20. 16. Salvador 20. 17. Veijer 18. 18. Migno 16. 19. Kelso 12. 20. Bertelle 11. 21. R. Rossi 10. 22. Fenati 8. 23. Azman 5. 24. Aji 4. 25. Farioli 2. 26. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 145. 2. Honda 99. 3. Husqvarna 62. 4. GASGAS 59. 5. CFMOTO 50.



Team-WM:

1. Leopard Racing 112. 2. Red Bull KTM Tech3, 111. 3. Angeluss MTA Team 101. 4. Red Bull KTM Ajo 92. 5. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 77. 6. Valresa GASGAS Aspar 77. 7. MT Helmets-MSi 69. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 62. 9. SIC58 Squadra Corse 39. 10. CIP Green Power 36. 11. Vision Track Racing Team 21. 12. BOE Motorsports 20. 13. Rivacold Snipers Team 19. 14. Honda Team Asia 4.