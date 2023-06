Mugello: Holgado ringt Öncü in Moto3-Krimi nieder

Das Moto3-Rennen des Italien-GP war nichts für schwache Nerven: Den Fünfkampf um den Sieg entschied WM-Leader Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) auf den letzten Metern für sich.

Die Startaufstellung des Moto3-Rennens in Mugello hatte nur wenig mit dem ursprünglichen Qualifying-Ergebnis zu tun, weil das FIM MotoGP Stewards Panel gegen die Bummler durchgriff. Nicht weniger als acht Fahrer wurden an das Ende der Startaufstellung verbannt, weil sie im FP2 oder FP3 auf der Ideallinie getrödelt und Mitstreiter aufgehalten hatten. Oben drauf gab es jeweils noch einen Long-Lap-Penalty.

Das traf unter anderen Joel Kelso; im Q2 starker Zweiter, fuhr der CFMOTO-PrüstelGP-Pilot deshalb nur von Startplatz 21 los. Diogo Moreira (MT Helmets-MSi) war im Qualifying Vierter und wurde aus demselben Grund auf Startplatz 22 verbannt. Der zweifache Saisonsieger Ivan Ortolá (Angeluss MTA Team) fand sich nach Rang 10 im Q2 gar nur auf Startplatz 25 wieder.

Ganz vorne fuhr Red Bull-KTM-Ajo-Hoffnungsträger Deniz Öncü von der Pole-Position los, Husqvarna-Werksfahrer Ayumu Sasaki und WM-Leader Dani Holgado aus dem Red Bull KTM Tech3 Team komplettierten die erste Reihe.

So lief das Moto3-Rennen in Mugello:

Start: Pole-Setter Öncü geht vor Holgado, Sasaki, Masia und Furusato in Führung. Romano Fenati muss dem Feld nach Problemen in der Startaufstellung aus der Boxengasse hinterherjagen.



1. Runde: Moreira schiebt sich in nur einer Runde zwölf Plätze nach vorne in die Top-10. Sturz von Artigas und Farioli im dritten Sektor, der Italiener muss ins Medical Centre gebracht werden.



2. Runde: Über Start-Ziel nutzen Holgado und Sasaki den Windschatten und ziehen an Öncü vorbei.



3. Runde: Leopard-Honda-Pilot Jaume Masia übernimmt erstmals die Führung. Moreira absolviert seinen Long-Lap-Penalty und fällt von P9 auf P12 zurück.



5. Runde: Schreckmoment für Öncü, der trotzdem die fünfköpfige Führungsgruppe mit Sasaki, Masia, Alonso und Holgado anführt.



6. Runde: Ständige Führungswechsel nach Start-Ziel – jetzt ist Sasaki ganz vorne.



7. Runde: Öncü geht in der Arrabbiata 2 mit einem mutigen Manöver in Führung und fordert Sasaki und Co. mit Handzeichen auf, ihm zu folgen.



8. Runde: Sturz von Kelso in Kurve 15.



9. Runde: Ausfall von Perez, offenbar wegen eines technischen Problems.



10. Runde: An der Spitze führt weiter Öncü, dicht gefolgt von Sasaki, Masia, Holgado und Alonso. Dahinter klafft eine Lücke von mehr als fünf Sekunden auf eine elfköpfige Gruppe mit Bertelle, Suzuki, Moreira, Yamanaka, Ortolá und Co., die um Platz 6 kämpfen.



13. Runde: Öncü kommt erstmals mehr als eine halbe Sekunde weg.



14. Runde: Öncü wird im Windschatten doch wieder eingeholt, in Kurve 1 kommt er dann Holgado gefährlich nahe und muss etwas weit gehen – es bleibt bei einem Fünfkampf um den Sieg.



15. Runde: Holgado führt, geht dann aber weit und lässt Sasaki offenbar vorbei, was Öncü gestenreich beklagt.



16. Runde: Masia geht in Führung. Die Top-5 bekommen ein «conduct warning» (Verhaltungswarnung) auf das Dashboard geschickt.



Letzte Runde: Sasaki geht als Führender in die 17. und entscheidende Runde, schon vor der ersten Kurve gibt es die ersten Berührungen. Nach einer hart umkämpften letzten Runde scheint Öncü seinem ersten Sieg entgegenzufahren, aber auf den letzten Metern entreißt ihm Holgado den Triumph noch.



Dahinter setzt sich Rookie Collin Veijer im Kampf um Platz 6 durch. Tatsuki Suzuki und Taiyo Furusato stürzen noch, Suzuki muss ins Medical Centre.

Moto3-Ergebnis, Mugello (11. Juni):

1. Holgado, KTM, 17 Rdn in 33:27,315 min

2. Öncü, KTM, + 0,051 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,056

4. Alonso, GASGAS, + 0,172

5. Masia, Honda, + 0,487

6. Veijer, Husqvarna, + 13,321

7. Moreira, KTM, + 13,332

8. Rossi, Honda, + 13,360

9. Nepa, KTM, + 13,429

10. Toba, Honda, + 13,460

11. Ortolá, KTM, + 14,146

12. Bertelle, Honda, + 14,243

13. Ogden, Honda, + 15,023

14. Rueda, KTM, + 15,701

15. Yamanaka, GASGAS, + 15,744

Moto3-WM-Stand (nach 6 von 20 Rennen):

1. Holgado, 109 Punkte. 2. Masia 74. 3. Ortolá 68. 4. Moreira 64. 5. Sasaki 59. 6. Öncü 53. 7. Alonso 51. 8. Artigas 50. 9. Rueda 39. 10. Suzuki 38. 11. Nepa 33. 12. Toba 29. 13. Yamanaka 26. 14. Muñoz 20. 15. Odgen 20. 16. Salvador 20. 17. Veijer 18. 18. Migno 16. 19. Kelso 12. 20. Bertelle 11. 21. R. Rossi 10. 22. Fenati 8. 23. Azman 5. 24. Aji 4. 24. Farioli 2. 25. Farioli 2. 26. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 145. 2. Honda 99. 3. Husqvarna 62. 4. GASGAS 59. 5. CFMOTO 50.





Team-WM:

1. Leopard Racing 112. 2. Red Bull KTM Tech3, 111. 3. Angeluss MTA Team 101. 4. Red Bull KTM Ajo 92. 5. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 77. 6. Valresa GASGAS Aspar 77. 7. MT Helmets-MSi 69. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 62. 9. SIC58 Squadra Corse 39. 10. CIP Green Power 36. 11. Vision Track Racing Team 21. 12. BOE Motorsports 20. 13. Rivacold Snipers Team 19. 14. Honda Team Asia 4.