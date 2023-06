CFMOTO-Prüstel-Heimspiel: Die wichtigsten Fan-Termine

Das CFMOTO Racing PrüstelGP Team ist am Sachsenring beheimatet und hat sich für den Motorrad Grand Prix Deutschland einiges für die Fans einfallen lassen. Die wichtigsten Termine im Überblick.

«Wir hoffen darauf, wie im Vorjahr zahlreiche Fans in unseren Team-Farben begrüßen zu dürfen, und haben mit unseren Partnern vor Ort ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, damit der Event nicht nur sportlich ein Highlight für unser Team, sondern auch für die Fans ein Wochenende wird, dass sie so schnell nicht vergessen», versprach das CFMOTO PrüstelGP Team um Florian Prüstel und kündigte eine besondere Überraschung für den Renntag auf dem Sachsenring an.

Aber auch schon zuvor gibt es einige Möglichkeiten, um die CFMOTO-Piloten Xavier Artigas und Joel Kelso aus nächster Nähe zu erleben.

Freitag, 16. Juni 2023

09:00 – 18:00 Uhr: Showtruck CFMOTO auf der Goldbachstraße 19B (unterhalb HEM-Tankstelle)

15:30- 16:30 Uhr: Autogrammstunde am Showtruck CFMOTO



Samstag, 17. Juni 2023

09:00 – 18:00 Uhr: Showtruck CFMOTO auf der Goldbachstraße 19B (unterhalb HEM-Tankstelle)

19:10 – 19:20 Uhr: Fahrerpräsentation Karthalle mit dem CFMOTO-Moto3-Bike im Spezialdesign

19:45 – 20:15 Uhr: «SuperEnduro meets MotoGP» – Autogrammstunde am Showtruck CFMOTO mit den CFMOTO-Werkspiloten und SuperEnduro-Profi Tim Apolle