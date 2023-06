Aki Ajo (KTM): «Fühlt sich an wie ein Sieg»

Deniz Öncü schaffte es in Assen, eine Woche nach seinem Premieren-Sieg am Sachsenring, erneut auf das Moto3-Podest. Red Bull KTM Ajo-Teammanager Aki Ajo rechnete seinem Schützling diese Leistungen hoch an.

Red Bull KTM Ajo-Pilot Deniz Öncü geht als großer Sieger aus dem Triple hervor. Denn auf seinen ersten Podestplatz der Saison in Mugello folgte am Sachsenring der lang ersehnte erste Moto3-GP-Sieg. Und auch in Assen stand der Türke als Dritter wieder auf dem Podest. Während er nach Le Mans in der Gesamtwertung nur an zehnter Stelle lag, kletterte Öncü in diesen drei Rennen bis auf Tabellenplatz 5 hoch und liegt damit vor der Sommerpause 31 Punkte hinter WM-Leader Dani Holgado (KTM).

Dabei ging es dem 19-Jährigen auf dem TT Circuit nicht so leicht von der Hand wie zuletzt in Deutschland: «Die Piste in Assen ist eine von drei Strecken, auf denen ich große Schwierigkeiten habe. Hier dennoch auf dem Podest zu stehen, bedeutet mir daher sehr viel und zeigt uns, wie stark wir sind.» Von Startplatz 5 behauptete sich Öncü von Beginn an in der Führungsgruppe und verpasste den Sieg schließlich nur um 0,276 sec.

Teammanager Aki Ajo betonte die Schwierigkeit der niederländischen Piste: «Es war ein hektisches Rennen mit einer großen Spitzengruppe. Da weiß man nie, was als nächstes geschieht. Besonders die letzte Schikane in Assen ist sehr tückisch und macht die Dinge unvorhersehbar.»

Gleichzeitig zollte der Finne seinem KTM-Piloten Respekt. «Nach dem Sieg am Sachsenring fühlt sich dieser Podestplatz irgendwie auch an wie ein Sieg, da wir viele Punkte für die Meisterschaft gesammelt haben. Deniz und das Team haben klasse gearbeitet und die Rennstrategie dadurch noch einmal verbessert.»

Moto3-Ergebnis Assen (25. Juni):

1. Masia, Honda, 20 Rdn in 34:14,619 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,081 sec

3. Öncü, KTM, + 0,276

4. Ortolá, KTM, + 0,324

5. Muñoz, KTM, + 0,401

6. Rueda, KTM, + 0,507

7. Veijer, Husqvarna, + 0,819

8. Fenati, Honda, + 1,056

9. Kelso, CFMOTO, + 1,341

10. Nepa, KTM, + 2,024

11. Toba, Honda, + 11,736

12. Moreira, KTM, + 12,254

13. Alonso, GASGAS, + 12,317

14. Artigas, CFMOTO, + 12,592

15. Yamanaka, GASGAS, + 12,594



Ferner:

25. Holgado, KTM, + 1:14,539 min

Moto3-WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Holgado, 125 Punkte. 2. Masia 109. 3. Sasaki 99. 4. Ortolá 94. 5. Öncü 94. 6. Moreira 77. 7. Alonso 65. 8. Artigas 57. 9. Rueda 52. 10. Nepa 46. 11. Suzuki 38. 12. Toba 36. 13. Muñoz 35. 14. Yamanaka 35. 15. Veijer 27. 16. Odgen 20. 17. Salvador 20. 18. Kelso 19. 19. Migno 17. 20. Fenati 16. 21. Bertelle 11. 22. R. Rossi 10. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 186 Punkte. 2. Honda 134 3. Husqvarna 102. 4. GASGAS 73. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Leopard Racing, 147 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 146. 3. Angeluss MTA Team 140. 4. Red Bull KTM Tech3, 127. 5. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 126. 6. Valresa GASGAS Aspar 100. 7. MT Helmets-MSi 82. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 46. 10. CIP Green Power 37. 11. BOE Motorsports 35. 12. Rivacold Snipers Team 27. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.