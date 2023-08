Silverstone: Erster Sieg von David Alonso (GASGAS)

Der Moto3-Sieger des Britischen Grand Prix 2023 heißt nach einem wahren Krimi David Alonso (Gaviota GASGAS Aspar). Der Rookie schrieb als erster GP-Sieger aus Kolumbien Geschichte.

Nach dem verregneten Qualifying am Samstag, in dem sich Leopard-Honda-Pilot Jaume Masia die Pole-Position gesichert hatte, trocknete der 5,9 km lange Silverstone Circuit am Sonntagvormittag ab. Die Moto3-Piloten setzten im Rennen deshalb allesamt auf Slick-Reifen, auch wenn zu Beginn noch einige feuchte Stellen auf der Fahrbahn zu erkennen waren.

Drama für Lokalmatador Scott Ogden schon zum Beginn der Aufwärmrunde: Er würgte seine Honda ab und fuhr deshalb nicht vom sensationellen zweiten Startplatz, sondern vom Ende des Grids los.

Dort traf er auf David Alonso, der im Qualifying nur auf dem letzten Platz gelandet war, sich dann aber in einem Moto3-Krimi über 15 Runden bis ganz nach vorne fuhr. Die Entscheidung fiel dabei in der großen Führungsgruppe erst in der letzten Runde.

So lief das Rennen:

Start: WM-Leader Holgado biegt von Startplatz 4 als Erster in die erste Kurve 1 ein, wird aber nach wenigen Kurven von Masia und Öncü überholt.



1. Runde: Nach mehreren Führungswechseln liegt am Ende der ersten Runde Öncü vor Masia, Holgado, Sasaki, Ortolá, Artigas, Rossi, Suzuki, Kelso und Moreira.



2. Runde: Ständige Positionswechsel in der großen Führungsgroppe, Öncü fällt nach einem Fehler auf Rang 5 zurück.



3. Runde: Masia stürzt in Führung liegend in Kurve 4! Holgado führt nun vor Alonso, Moreira, Suzuki, Ortolá, Öncü, Fenati, Rossi und Kelso.



4. Runde: Sasaki geht erstmals in Führung. Masia jagt dem Feld auf dem 28. und letzten Platz hinterher, fünf Sekunden hinter Ana Carrasco.



5. Runde: 17 Fahrer liegen in zwei Sekunden – angeführt von Sasaki, Öncü, Alonso, Moreira, Suzuki und Holgado. Intact-Husqvarna-Pilot Collin Veijer fährt als 18. eine schnellste Runde nach der anderen und schließt auf.



6. Runde: Alonso erstmals an der Spitze. Unglücksrabe Ogden fährt als 19. eine Sekunde hinter der großen Spitzengruppe.



8. Runde: Holgado liegt jetzt vorne – und Ogden ist dran an der Gruppe, damit liegen unglaubliche 19 Fahrer in eineinhalb Sekunden.



9. Runde: Die Positionen wechseln ständig – Holgado hält die Führung vor Öncü, Sasaki, Alonso, Fenati, Veijer.



10. Runde: Routinier Fenati, Silverstone-Sieger 2021, führt erstmals kurz, aber wird gleich wieder von Holgado, Alonso und Öncü verdrängt.



11. Runde: Es geht unglaublich eng zu, inklusive leichten Berührungen in der Spitzengruppe. Fünf Runden vor Schluss liegen noch immer 19 Fahrer in rund zwei Sekunden.



12. Runde: Sasaki führt vor Öncü, Moreira, Ortolá, Alonso und Holgado, der ein «track limits warning» erhält. Sturz von Suzuki und Bertelle im vierten Sektor.



13. Runde: Alonso jetzt wieder vor Holgado und Sasaki.



14. Runde: Über Start-Ziel erobert Holgado die Spitze zurück, der dann aber von Sasaki abgelöst wird – und Veijer sorgt kurzzeitig für eine Husqvarna-Doppelführung! Nach einem heftigen Wackler fällt der Niederländer aber ans Ende der 17-köpfigen Gruppe zurück.



Letzte Runde: Holgado geht vor Alonso und Öncü in die entscheidende letzte Runde. Alonso übernimmt kurzzeitig die Führung, wird dann von Sasaki wieder verdrängt, aber im letzten Sektor setzt sich der GASGAS-Werksfahrer durch! Sasaki und Holgado komplettieren das Podest. Öncü wäre beinahe auf Alonso aufgefahren und fällt noch aus den Top-10.

Moto3-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Alonso, GASGAS, 15 Runden

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,152 sec

3. Holgado, KTM, + 0,203

4. Ortolá, KTM, + 0,337

5. Muñoz, KTM, + 0,471

6. Moreira, KTM, + 0,767

7. Salvador, KTM, + 0,839

8. Rueda, KTM, + 0,892

9. Veijer, Husqvarna, + 0,941

10. Fenati, Honda, + 0,977

11. Öncü, KTM, + 1,140

12. Nepa, KTM, + 1,227

13. Rossi, Honda, + 1,331

14. Toba, Honda, + 1,386

15. Yamanaka, GASGAS, + 1,572



Ferner:

18. Masia, Honda, + 11,314

Moto3-WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Holgado, 141 Punkte. 2. Sasaki 119. 3. Masia 109. 4. Ortolá 107. 5. Öncü 99. 6. Alonso 90. 7. Moreira 86. 8. Rueda 60. 9. Artigas 57. 10. Nepa 50. 11. Muñoz 46. 12. Suzuki 38. 13. Toba 38. 14. Yamanaka 36. 15. Veijer 34. 16. Salvador 30. 17. Fenati 22. 18. Odgen 20. 19. Kelso 19. 20. Migno 17. 21. R. Rossi 13. 22. Bertelle 11. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 202 Punkte. 2. Honda 140 3. Husqvarna 122. 4. GASGAS 98. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 159 Punkte. 2. Angeluss MTA Team 157. 3. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 153. 4. Leopard Racing 147. 5. Red Bull KTM Tech3, 143. 6. Valresa GASGAS Aspar 126. 7. MT Helmets-MSi 91. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 51. 10. CIP Green Power 47. 11. BOE Motorsports 46. 12. Rivacold Snipers Team 33. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.