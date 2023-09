David Alonso (GASGAS): «Aus meinen Fehlern gelernt»

Mit zwei Siegen in den letzten drei Rennen ist David Alonso aktuell der führende Moto3-Neuling in der «Rookie of the Year»-Wertung. Sein Sieg in Barcelona bedeutete dem GASGAS-Aspar-Fahrer dabei besonders viel.

David Alonso ist zweifelsohne eine der Überraschungen der diesjährigen Moto3-Saison. Der in Spanien lebende Kolumbianer schaffte es in seinem Rookie-Jahr erstmals in Jerez auf das Siegertreppchen. Als Zweitplatzierter verpasste er den Sieg dabei nur um Hundertstelsekunden.

Beim Silverstone-GP gelang dem 17-Jährigen dann in seinem erst elften Moto3-WM-Rennen sein erster GP-Sieg. In Österreich kämpfte er anschließend erneut an der Spitze des Feldes, schied jedoch in Führung liegend per Sturz aus dem Rennen aus. Beim Catalunya-GP merzte der Fahrer des GASGAS Aspar Teams diesen Fehler wieder aus und sicherte sich mit einem geschickten Manöver in der letzten Kurve seinen zweiten Moto3-Sieg.

An zweiter Stelle liegend setzte Alonso in der Finalkurve ein Überholmanöver gegen David Muñoz (BOE Motorsports) und wehrte gleichzeitig den Angriff von Leopard-Honda-Routinier Jaume Masia ab. Im Ziel trennten den Kolumbianer und Masia gerade einmal 0,076 sec. «Das ist eigentlich keine übliche Stelle zum Überholen, weshalb ich auch nicht damit gerechnet habe, dass Masia eine Attacke versuchen würde. Daher war die Aktion hart am Limit», kommentierte Alonso sein rennentscheidendes Manöver.

Der Gewinner des Red Bull Rookies Cup 2021 hatte aus seinem Sturz in Spielberg eine wichtige Lektion gelernt und sich seinen zweiten Sieg innerhalb von drei Rennen taktisch klug erarbeitet: «Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Denn im Gegensatz zum Österreich-GP habe ich meine Emotionen diesmal besser kontrolliert. Auf der Piste in Barcelona hatte ich in der Vergangenheit und auch während des Wochenendes immer Probleme. Daher ist das Ergebnis für mich umso bedeutsamer.»

Dank seines Sieges führt Alonso nun die «Rookie of the Year»-Wertung an und liegt mit 115 Punkten auf WM-Rang 6. Auf Tabellenführer Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3) fehlen ihm dabei 46 WM-Zähler.

Moto3-Ergebnisse Montmeló (3. September):

1. Alonso, GASGAS, 18 Rdn in 33:00,945 min

2. Masia, Honda, + 0,076 sec

3. Rueda, KTM, + 0,234

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,289

5. Nepa, KTM, + 0,401

6. Riccardo Rossi, Honda, + 0,524

7. Toba, Honda, + 0,680

8. Suzuki, Honda, + 0,967

9. Yamanaka, GASGAS, + 1,060

10. Ortolá, KTM, + 1,125

11. Bertelle, Honda, + 1,304

12. Deniz Öncü*, KTM, + 6,129

13. Artigas, CFMOTO, + 6,458

14. Furusato, Honda, + 6,485

15. Fenati, Honda, + 6,964

16. Ogden**, Honda, + 6,679



Ferner:

22. Holgado, KTM, + 14,757



*= 6-Sekunden-Strafe (unverantwortliche Fahrweise)

**= 1 Platz zurück («track limits»-Vergehen in der letzten Runde)

WM-Stand nach 11 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 148. 3. Masiá 129. 4. Öncü 128. 5. Ortolá 124. 6. Alonso 115. 7. Moreira 94. 8. Rueda 81. 9. Nepa 67. 10. Artigas 60. 11. Muñoz 53. 12. Yamanaka 52. 13. Suzuki 49. 14. Toba 49. 15. Veijer 47. 16. R. Rossi 33. 17. Salvador 31. 18. Fenati 23. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 8. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 243 Punkte. 2. Honda 170 3. Husqvarna 151. 4. GASGAS 132. 5. CFMOTO 65.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 209 Punkte. 2. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 195. 3. Angeluss MTA Team 191. 4. Leopard Racing 178. 5. GASGAS Aspar Team 167. 6. Red Bull KTM Tech3, 163. 7. MT Helmets-MSi 99. 8. SIC58 Squadra Corse 82. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 10. BOE Motorsports 53. 11. CIP Green Power 48. 12. Rivacold Snipers Team 43. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 12.