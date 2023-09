Catalunya-GP: Alonso-Sieg nach verrücktem Finish

Das Moto3-Rennen beim «Gran Premi de Catalunya» war bis auf die letzten Meter spannend und turbulent: Den Sieg sicherte sich GASGAS-Werksfahrer David Alonso, WM-Leader Dani Holgado stürzte.

Auf der Pole-Position stand erstmals in seiner Karriere Ivan Ortolá (Angeluss MTA Team), Spielberg-Sieger Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) und CFMOTO-PrüstelGP-Pilot Joel Kelso komplettieren die erste Reihe. Die Top-2 in der WM-Tabelle, Spitzenreiter Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3) und Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), fuhren von den Startplätzen 11 und 13 los.

Auf ein Antreten verzichten musste Husqvarna-Rookie Collin Veijer, der Schnellste der freien Trainings. Der Niederländer erlitt bei seinem Highsider im Qualifying drei gebrochene Mittelfußknochen im linken Fuß.

Auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» mit einer längsten Gerade von 1047 m spielte die Startaufstellung eine untergeordnete Rolle, über 18 Runden entwickelte sich die erwartete Windschattenschlacht mit einer großen Spitzengruppe bis zum Schluss.

Besonders die letzte Runde war ein Krimi mit mehreren Führungswechseln und gleich zwei hochkarätigen Stürzen. Am Ende standen David Alonso (Gaviota GASGAS Aspar), Jaume Masia (Leopard Honda) und – nach einer Strafe gegen Öncü – José Rueda (Red Bull KTM Ajo) auf dem Podest.

So lief das Rennen:

Start: Öncü übernimmt vor Pole-Setter Ortolá, Kelso, Masia und Bertelle die Führung.



1. Runde: Masia schiebt sich an Kelso vorbei auf Platz 3. Holgado kommt nur als 14. aus der ersten Runde.



2. Runde: Öncü hält die Spitze, Masia übernimmt Platz 2. Holgado erholt sich von einer schwierigen Eröffnungsrunde und ist jetzt der schnellste Fahrer im Feld.



3. Runde: In Kurve 1 geht Masia auch an Öncü vorbei und damit erstmals in Führung. Alonso übernimmt Platz 3.



5. Runde: Alonso nutzt den Windschatten über Start-Ziel und ist neuer Führender. Es folgen Öncü, Ortolá, Masia, Nepa, Kelso, Holgado, Muñoz und Co. – noch kann sich keine Gruppe entscheidend absetzen. Sturz von Farioli in Kurve 4.



7. Runde: Holgado biegt erstmals als Führender in die erste Kurve ein, dabei war er auf der Ziellinie noch Fünfter. Es ist die erwartete Windschattenschlacht mit 26 Fahrern in weniger als vier Sekunden.



8. Runde: Öncü führt jetzt – und kommt vier Zehntel weg.



9. Runde: Die Verfolger aber kontern – Masia, Holgado, Muñoz, Alonso und Co. schließen wieder auf.



11. Runde: Mit Öncü, Holgado, Muñoz, Masia, Alonso, Rueda, Nepa, Suzuki, Rossi, Ortolá, Sasaki, Toba, Yamanaka und Bertelle liegen noch 14 Fahrer innerhalb von zwei Sekunden, dahinter geht die Lücke auf.



13. Runde: Holgado zurück an der Spitze, gefolgt von Öncü, Muñoz, Nepa, Alonso. Besonders auf Start-Ziel werden die Positionen aber Runde für Runde durchgewürfelt.



14. Runde: Öncü führt, mit Muñoz bekommt ein Sieganwärter ein «track limits warning».



15. Runde: Noch immer liegen 14 Fahrer in rund eineinhalb Sekunden.



16. Runde: Masia übernimmt Platz 1. Holgado büßt nach einem Kontakt mit Öncü in Kurve 2 einige Plätze ein, ist aber weiterhin mit von der Partie.



17. Runde: Holgado vor Alonso und Öncü zurück an der Spitze, aber noch ist alles offen.



Letzte Runde: Holgado geht als Führender in die entscheidende Runde, in Kurve 5 liegt Masia vorne. In Kurve 10 geht es dann drunter und drüber: Muñoz übernimmt Platz 1, Holgado stürzt!



In der letzten Kurve schieben sich Alonso und Masia innen vorbei auf die Plätze 1 und 2 – und Muñoz stürzt nach Kontakt mit Öncü!



Der Türke hätte die Ziellinie als Dritter gekreuzt, bekommt aber einen doppelten Long-Lap-Penalty für das Manöver gegen Muñoz aufgebrummt, umgewandelt in eine 6-Sekunden-Strafe (weil das Rennen zu Ende ist).

Moto3-Ergebnisse Montmeló (3. September):

1. Alonso, GASGAS, 18 Rdn in 33:00,945 min

2. Masia, Honda, + 0,076 sec

3. Rueda, KTM, + 0,234

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,289

5. Nepa, KTM, + 0,401

6. Riccardo Rossi, Honda, + 0,524

7. Toba, Honda, + 0,680

8. Suzuki, Honda, + 0,967

9. Yamanaka, GASGAS, + 1,060

10. Ortolá, KTM, + 1,125

11. Bertelle, Honda, + 1,304

12. Deniz Öncü*, KTM, + 6,129

13. Artigas, CFMOTO, + 6,458

14. Furusato, Honda, + 6,485

15. Fenati, Honda, + 6,964

16. Ogden**, Honda, + 6,679



Ferner:

22. Holgado, KTM, + 14,757



*= 6-Sekunden-Strafe (unverantwortliche Fahrweise)

**= 1 Platz zurück («track limits»-Vergehen in der letzten Runde)

WM-Stand nach 11 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 148. 3. Masiá 129. 4. Öncü 128. 5. Ortolá 124. 6. Alonso 115. 7. Moreira 94. 8. Rueda 81. 9. Nepa 67. 10. Artigas 60. 11. Muñoz 53. 12. Yamanaka 52. 13. Suzuki 49. 14. Toba 49. 15. Veijer 47. 16. R. Rossi 33. 17. Salvador 31. 18. Fenati 23. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 8. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 243 Punkte. 2. Honda 170 3. Husqvarna 151. 4. GASGAS 132. 5. CFMOTO 65.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 209 Punkte. 2. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 195. 3. Angeluss MTA Team 191. 4. Leopard Racing 178. 5. GASGAS Aspar Team 167. 6. Red Bull KTM Tech3, 163. 7. MT Helmets-MSi 99. 8. SIC58 Squadra Corse 82. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 10. BOE Motorsports 53. 11. CIP Green Power 48. 12. Rivacold Snipers Team 43. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 12.