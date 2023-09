Alonso (1.): Von der Konkurrenz immer mehr gefürchtet

David Alonso holte in Misano den zweiten Moto3-Sieg in Folge und den dritten seiner Rookie-Saison. Damit kletterte der GASGAS-Aspar-Pilot auf Platz 5 in der WM und wird in den Augen seiner Konkurrenz zum Titelanwärter.

Die Moto3-Klasse sorgte am Sonntag ein weiteres Mal für spannendes Racing bis zur letzten Sekunde. Durch ein Überholmanöver in der letzten Runde übernahm David Alonso die Führung und gewann den großen Preis von San Marino. Alonso verbesserte sich in der Meisterschaft mit 21 Punkten Differenz zum WM-Führenden Daniel Holgado (KTM) auf Platz 5.

Der Kolumbianer freute sich über den schrumpfenden Abstand zu Holgado, hat aber ein weiteres Ziel vor Augen. «Unsere Arbeit zahlt sich aus», führte Alonso aus. «Ein Abstand von 21 Punkte ist gut, aber unser Hauptziel ist es, ‚Rookie of the Year‘ zu werden. Mal sehen, was passiert, aber bislang bin ich mit meiner Saison sehr zufrieden.»

Das Rennen nahm der GASGAS-Pilot von Startplatz 6 auf. Durch einen guten Start kam er als Fünfter aus der ersten Kurve und setzte sich in Runde 1 mit einem Blockpass auf Platz 4. «Am Anfang hatte ich Probleme, an Deniz Öncü und Jaume Masia dranzubleiben», erzählte Alonso. Zur zweiten Rennhälfte fand er seinen Rhythmus und nahm drei Runden vor Schluss Platz 3 ein. Von da an verfolgte er die Führungsspitze bestehend aus Deniz Öncü (KTM) und Jaume Masia (Honda).

«In den letzten Kurven war ich clever», lobte sich der Red Bull Rookies Cup-Champion von 2021. «Ich habe gesehen, dass Deniz [Öncü] und Masia sehr spät gebremst haben und in der Kurve sehr weit nach außen kommen würden. Ich fuhr innen durch die Kurve und überholte beide.» In den letzten Kurven gab Alonso die Führung nicht mehr ab und holte den dritten Sieg seiner Rookie-Saison.

Alonso betonte zwar, dass er in erster Linie den Rookie-Titel holen möchte. Mit 21 Punkten Abstand zum Führenden und acht verbleibenden Rennen werden die Titelchancen für den 17-jährigen Kolumbianer aber immer realistischer. Auch seine Konkurrenten loben ihn als heißen Titelkandidaten der diesjährigen Moto3-WM. «Alonso ist mit Sicherheit einer der Titelanwärter für dieses Jahr. Er hat ein gutes Gespür für die Bremspunkte und ist physisch sehr fit», meinte etwa der WM-Vierte Deniz Öncü.

Der GASGAS-Pilot selbst macht sich hinsichtlich des Titels weniger Druck. «Wir liegen in der Meisterschaft alle nah beieinander, aber wir haben auch nur knapp die Hälfte der Saison hinter uns. Ich denke, die Zeit in Asien wird für die Saison sehr entscheiden sein», sagte Alonso. «Für mich ist zum Beispiel alles neu. Ich muss alles erst lernen: Die Strecke, die Kultur und das Land. Mal sehen, wie ich mich dort zurechtfinden werde. Mein Ziel ist es, immer vorne mit dabei zu sein. Wo wir am Ende der Saison stehen, sehen wir dann.»

Moto3-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Alonso, GASGAS, 20 Rdn in 34:04,490 min

2. Masia, Honda, + 0,036 sec

3. Öncü, KTM, + 0,237

4. Muñoz, KTM, + 0,764

5. Veijer, Husqvarna, + 4,800

6. Toba, Honda, + 7,782

7. Sasaki, Husqvarna, + 7,862

8. Ortolá, KTM, + 8,072

9. Rueda, KTM, + 8,167

10. Fenati, Honda, + 8,353

11. Furusato, Honda, + 8,402

12. Moreira, KTM, + 9,075

13. Nepa, KTM, + 9,107

14. Yamanaka, GASGAS, + 10,846

15. Suzuki, Honda, + 11,352

16. Holgado, KTM, + 11,441

Moto3-WM-Stand nach 12 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 157. 3. Masiá 149. 4. Öncü 144. 5. Alonso 140. 6. Ortolá 132. 7. Moreira 98. 8. Rueda 88. 9. Nepa 70. 10. Muñoz 66. 11. Artigas 60. 12. Toba 59. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 54. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 33. 17. Salvador 31. 18. Fenati 29. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 249 Punkte. 2. Honda 190 3. Husqvarna 162. 4. GASGAS 157. 5. CFMOTO 65.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 232 Punkte. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 215. 3. Angeluss MTA Team 202. 4. Leopard Racing 199. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 194. 6. Red Bull KTM Tech3, 163. 7. MT Helmets-MSi 103. 8. SIC58 Squadra Corse 92. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 9. 10. BOE Motorsports 66. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.