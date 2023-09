Misano: Alonso gewinnt Krimi, Holgado punktlos

Den Dreikampf um den Moto3-Sieg beim «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini» entschied GASGAS-Jungstar David Alonso in der letzten Runde für sich.

Leopard-Honda-Routinier Jaume Masia, Husqvarna-Werksfahrer Ayumu Sasaki und SIC58-Honda-Schützling Kaito Toba bildeten die erste Startreihe, dahinter lauerten neben Diogo Moreira mit Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) und David Alonso (GASGAS Aspar Team) die Sieger der Grands Prix in Catalunya und Spielberg.

Die Führung hatte zunächst lange der Pole-Setter inne, im Finish entwickelte sich aber ein spannender Kampf mit Öncü, Alonso und David Muñoz (BOE Motorsports). Letzterer musste nach einem Schreckmoment zwei Runden vor Schluss abreißen lassen, die Entscheidung fiel dann erst in den finalen Kurven zugunsten von Alonso. Der Rookie aus Kolumbien feierte seinen bereits dritten Saisonsieg.

WM-Leader Dani Holgado verfügte zwar mit Startplatz 8 über eine ordentliche Ausgangslage. Im Rennen hatte der KTM-Tech3-Pilot aber mit Arm-pump zu kämpfen. Das Tempo der Spitze konnte er nicht mitgehen, als 16. fiel er in der Schlussphase sogar noch aus den Punkterängen. Damit schmolz sein Vorsprung in der WM-Tabelle auf Sasaki (7.) auf vier Punkte zusammen.

So lief das Rennen:

Start: Pole-Setter Masia übernimmt vor Sasaki, Toba, Moreira und Alonso die Führung.



1. Runde: Ortolá in Kurve 14 auf Abwegen, er fällt aus den Top-15.



2. Runde: Masia kommt an der Spitze 0,9 sec weg, auch weil sich dahinter Moreira und Sasaki mehrmals auf Rang 2 abwechseln. Sturz von David Salvador.



3. Runde: Masias Vorsprung wächst auf 1,2 sec an, weil in der großen Gruppe der Verfolger mit Öncü, Moreira, Sasaki, Alonso und Co. weiter die Positionskämpfe toben.



5. Runde: Masia hat an der Spitze noch eine knappe Sekunde Luft. Öncü, Moreira, Sasaki, Muñoz, Alonso, Toba, Nepa, Veijer und Holgado komplettieren nach dem ersten Rennviertel die Top-10.



6. Runde: Öncü schließt mit Moreira im Schlepptau die Lücke zu Masia, der in nur einer Runde sieben Zehntelsekunden verliert!



7. Runde: Die Top-3 – noch immer Masia, Öncü, Moreira – liegen 0,6 sec vor Sasaki und Muñoz.



8. Runde: Öncü verbremst sich in Kurve 8, er geht weit und Moreira ist durch.



9. Runde: Öncü fährt schnell wieder an Moreira heran, die Führungsgruppe wird größer: Masia führt weiter, jetzt vor Öncü, Muñoz, Alonso, Moreira, Sasaki und Toba.



10. Runde: Veijer und Rueda kämpfen zur Halbzeit um den Anschluss an die siebenköpfige Spitzengruppe, die noch immer von Masia angeführt wird.



11. Runde: Öncü übernimmt die Führung, Masia verliert gleich auch Platz 2 an Muñoz.



12. Runde: Masia schiebt sich mit schnellster Runde wieder an Muñoz vorbei.



13. Runde: Alonso (4.) kämpft sich an Muñoz heran, dahinter geht eine Lücke von einer Sekunde auf Moreira, Toba, Sasaski, Veijer und Rueda auf.



15. Runde: Muñoz schnappt sich Platz 2 von Masia. Holgado hat Mühe, er fällt auf Rang 13 zurück.



16. Runde: Masia holt sich den zweiten Rang zurück. Die Führung hält weiter Öncü, er kommt aber nicht weg.



17. Runde: Es kündigt sich ein Vierkampf um den Sieg an. Denn Veijer fährt zwar eine starke Pace, liegt als Fünfter aber 2,7 sec hinter Öncü, Masia, Muñoz und Alonso.



18. Runde: Chattering und Schreckmoment für Muñoz in Kurve 2, der Platz 3 an Alonso verliert.



19. Runde: Muñoz muss abreißen lassen. Öncü hält die Führung, aber dicht dahinter lauern Masia und Alonso.



Letzte Runde: Alonso setzt sich nach atemberaubenden letzten Kurven gegen Masia und Öncü durch. Holgado verpasst als 16. die Punkteränge.

Moto3-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Alonso, GASGAS, 20 Rdn in 34:04,490 min

2. Masia, Honda, + 0,036 sec

3. Öncü, KTM, + 0,237

4. Muñoz, KTM, + 0,764

5. Veijer, Husqvarna, + 4,800

6. Toba, Honda, + 7,782

7. Sasaki, Husqvarna, + 7,862

8. Ortolá, KTM, + 8,072

9. Rueda, KTM, + 8,167

10. Fenati, Honda, + 8,353

11. Furusato, Honda, + 8,402

12. Moreira, KTM, + 9,075

13. Nepa, KTM, + 9,107

14. Yamanaka, GASGAS, + 10,846

15. Suzuki, Honda, + 11,352

16. Holgado, KTM, + 11,441

Moto3-WM-Stand nach 12 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 157. 3. Masiá 149. 4. Öncü 144. 5. Alonso 140. 6. Ortolá 132. 7. Moreira 98. 8. Rueda 88. 9. Nepa 70. 10. Muñoz 66. 11. Artigas 60. 12. Toba 59. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 54. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 33. 17. Salvador 31. 18. Fenati 29. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 249 Punkte. 2. Honda 190 3. Husqvarna 162. 4. GASGAS 157. 5. CFMOTO 65.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 232 Punkte. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 215. 3. Angeluss MTA Team 202. 4. Leopard Racing 199. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 194. 6. Red Bull KTM Tech3, 163. 7. MT Helmets-MSi 103. 8. SIC58 Squadra Corse 92. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 9. 10. BOE Motorsports 66. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.