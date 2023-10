Daniel Holgado: In der letzten Kurve Platz 2 vergeben

Holgado (96) setzt sich in der letzten Runde vor Local Hero Sasaki (71) - doch dieser konterte auf den letzten Metern

Ein Rutscher in der letzten Kurve, und Motegi-Lokalmatador Ayumu Sasaki schnappte Daniel Holgado den zweiten Platz weg – um die Winzigkeit von 56 Tausendstel Sekunden.

An der Spitze der WM-Tabelle, punktegleich mit Landsmann Jaume Masia, reiste Daniel Holgado vom Team Red Bull KTM Tech3 zum Grad Prix von Japan an. Als Sechster qualifizierte sich der 18-jährige Spanier für die zweite Startreihe, übernahm aber in der Startkurve schon den zweiten Platz hinter Markenkollege Deniz Öncü.

Nach wenigen Runden wurde er zuerst von Lokalmatador Ayumu Sasaki und dann von WM-Rivale Masia überholt. Diese Vierergruppe blieb zunächst beisammen und kämpfte bei wechselnder Reihenfolge um jeden Zentimeter, dann konnte sich Masia absetzen.

Sieben Runden vor Schluss stürzte Öncü, nun kämpften Sasaki und Holgado bis in die letzte Runde um Platz 2. Am Ende der Gegengerade konnte Holgado auf der Innenlinie überholen, doch ein Rutscher in der Zielkurve nutzte Sasaki sofort aus, um wieder vorbeizuschlüpfen und sich im Duell auf den letzten Metern den zweiten Platz hinter Sieger Masia zu schnappen.

«Ein weiteres verrücktes Moto3-Rennen», kommentierte Tech3-Teammanager Hervé Poncharal und analysierte gnadenlos: «Die drei Fahrer von Pierer Mobility, Daniel Holgado, Deniz Öncü (beide KTM, Red.) und Ayumu Sasaki (Husqvarna, Red.), haben sich gegenseitig beharkt und es Honda-Fahrer Jaume Masia ermöglicht, sich abzusetzen und dann zu gewinnen. Nach dem Österreich-GP ist es das zweite Mal in dieser Saison, dass Holgado wegen einigen Tausendsteln eine Position einbüsst.»

So stand Holgado in Motegi zwar auf dem Podest, doch weil seine WM-Rivalen Masia und Sasaki die Plätze 1 und 2 belegten, wurde er auf den dritten WM-Rang relegiert. Mit verbleibenden sechs Rennen ist die Moto3-Weltmeisterschaft noch völlig offen.

Moto3-Ergebnisse, Motegi (1.10.):

1. Masia, Honda, 17 Rdn in 33:30,018 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 1,546 sec

3. Holgado, KTM, + 1,602

4. Nepa, KTM, + 5,200

5. Ortolá, KTM, + 5,230

6. Muñoz, KTM, + 8,900

7. Alonso, GASGAS, + 8,959

8. Toba, Honda, + 9,253

9. Yamanaka, GASGAS, + 9,629

10. Rueda, KTM, + 9,734

11. Veijer, Husqvarna, + 9,804

12. Furusato, Honda, + 10,195

13. Riccardo Rossi, Honda, + 10,874

14. Moreira, KTM, + 11,577

15. Kelso, CFMOTO, + 13,905

Moto3-WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Masia, 199 Punkte. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 190. 4. Alonso 160. 5. Öncü 147. 6. Ortolá 145. 7. Moreira 103. 8. Rueda 100. 9. Nepa 90. 10 Toba 87. 11. Muñoz 86. 12. Artigas 65. 13. Veijer 63. 14. Yamanaka 62. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 45. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 21. 20. Bertelle 21. 21. Kelso 20. 22. Furusato 18. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 288 Punkte. 2. Honda 240 3. Husqvarna 198. 4. GASGAS 177. 5. CFMOTO 71.



Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 256 Punkte. 2. Leopard Racing 249. 3. Red Bull KTM Ajo 247. 4. Angeluss MTA Team 235. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 222. 6. Red Bull KTM Tech3, 197. 7. SIC58 Squadra Corse 132. 8. MTHelmets-MSi 108. 9. BOE Motorsports 86. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 51. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 22. 14. Honda Team Asia 22.