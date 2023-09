GASGAS Aspar Team 2024: Joel Esteban neben Alonso

Das nächste Moto3-Top-Team für die Saison 2024 ist komplett: Zu David Alonso (17) gesellt sich im GASGAS Aspar Team mit Joel Esteban (18) ein WM-Neuling.

David Alonso gewann drei der jüngsten vier Moto3-Rennen (Silverstone, Catalunya und Misano) und stieg somit in seiner ersten WM-Saison zum Titelanwärter auf. Denn mit seinem dritten Saisonsieg verkürzte er seinen Rückstand auf WM-Leader Dani Holgado am Sonntag auf 21 Punkte.

Dass das GASGAS Aspar Team mit dem Red Bull MotoGP Rookies Cup-Champion von 2021 weitermachen würde, stand außer Frage. Nun steht auch fest, wer 2024 der Teamkollege des Kolumbianers sein wird: Joel Esteban wird aus dem hauseigenen Junior-Team in die Moto3-WM befördert. Der 18-Jährige aus Barcelona belegt aktuell den zweiten Gesamtrang in der JuniorGP-Tabelle (vormals Junioren-WM).

«Ich glaube, für 2024 haben wir ein sehr besonderes Team», kommentierte Jorge «Aspar» Martinez sein künftiges Moto3-Duo. «Joel macht den Schritt in die WM und wir freuen uns sehr darüber. Denn ich glaube, wenn wir ihn 2021 nicht ins Team geholt hätten, hätte er wohl aufgehört. Er und seine Familie haben alle gegeben, um mit uns Rennen fahren zu können, und er hat jede Chance genutzt, um in diese Position zu kommen.»

Zur Vertragsverlängerung mit dem WM-Fünften Alonso, der seit 2018 in der Aspar-Familie ist, ergänzte der Teamchef: «Obwohl er seine Debütsaison bestreitet, hat er schon drei Siege geholt. Er hat das richtige Temperament und den Charakter für die Moto3, er schaut schon nach einem Routinier aus. Wir müssen sicherstellen, dass wir ihn dabei unterstützen, in die Nähe seines Limits und seines Potenzials zu kommen.»

Alonso fügte seinerseits an: «Das wird meine siebte Saison mit dem GASGAS Aspar Team, wir haben seit 2018 schon viel zusammen erreicht. Ich bin sehr glücklich, dass ich auf ihr Vertrauen zählen kann. Das ist sehr wichtig im Hinblick auf unsere Zeile und unsere Arbeit, sie sind wie eine zweite Familie für mich. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Saison, weil wir uns neue Zeile setzen können. Wir werden ein Jahr Erfahrung haben, das bedeutet für 2024, dass wir versuchen werden, konstanter an der Spitze zu sein und an jedem Wochenende konkurrenzfähig zu sein, um um die Weltmeisterschaft zu kämpfen.»

Joel Esteban fiebert seinem WM-Debüt entgegen: «Es ist ein Traum, den ich verfolgt habe, seit ich mit dem Motorradfahren angefangen habe. Und ich freue mich sehr, es mit dem GASGAS Aspar Team in die WM zu schaffen. Sie haben seit dem European Talent Cup an mich geglaubt.»

Moto3-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Alonso, GASGAS, 20 Rdn in 34:04,490 min

2. Masia, Honda, + 0,036 sec

3. Öncü, KTM, + 0,237

4. Muñoz, KTM, + 0,764

5. Veijer, Husqvarna, + 4,800

6. Toba, Honda, + 7,782

7. Sasaki, Husqvarna, + 7,862

8. Ortolá, KTM, + 8,072

9. Rueda, KTM, + 8,167

10. Fenati, Honda, + 8,353

11. Furusato, Honda, + 8,402

12. Moreira, KTM, + 9,075

13. Nepa, KTM, + 9,107

14. Yamanaka, GASGAS, + 10,846

15. Suzuki, Honda, + 11,352

16. Holgado, KTM, + 11,441

Moto3-WM-Stand nach 12 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 157. 3. Masiá 149. 4. Öncü 144. 5. Alonso 140. 6. Ortolá 132. 7. Moreira 98. 8. Rueda 88. 9. Nepa 70. 10. Muñoz 66. 11. Artigas 60. 12. Toba 59. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 54. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 33. 17. Salvador 31. 18. Fenati 29. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 249 Punkte. 2. Honda 190 3. Husqvarna 162. 4. GASGAS 157. 5. CFMOTO 65.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 232 Punkte. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 215. 3. Angeluss MTA Team 202. 4. Leopard Racing 199. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 194. 6. Red Bull KTM Tech3, 163. 7. MT Helmets-MSi 103. 8. SIC58 Squadra Corse 92. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 9. 10. BOE Motorsports 66. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.