Moto3-Feld 2024: Muñoz verlängert, Ortolá wechselt 12.09.2023 - 11:15 Von Nora Lantschner

© BOÉ Motorsports David Muñoz und José Ángel Guitérrez Boé machen zusammen weiter

Am Rande des San Marino-GP in Misano wurden einige Fragen auf dem Transfermarkt der kleinsten GP-Klasse geklärt: So geht es unter anderem bei Angeluss MTA und MT Helmets-MSi weiter.