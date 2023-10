Red Bull-KTM-Moto3: Ajo happy, Poncharal enttäuscht

José Antonio Rueda schnitt im Moto3-Rennen in Indonesien von allen Red Bull-KTM-Piloten am besten ab

Beide Red Bull-KTM-Ajo-Piloten schafften es in Mandalika in die Top-10, Red Bull-KTM-Tech3-Pilot Daniel Holgado musste sich hingegen mit dem 14. Platz begnügen. Entsprechend fallen die Reaktionen der Teammanager aus.

Das Moto3-Rennen in Indonesien fiel für die beiden Red-Bull-KTM-Teams sehr unterschiedlich aus. Die beiden Red Bull-KTM-Ajo-Piloten José Antonio Rueda und Deniz Öncü schafften es in die Top-10. Red Bull-KTM-Tech3-Pilot Daniel Holgado kam nicht über den 14. Rang hinaus. Rueda musste das Rennen von Startplatz 16 aufnehmen und kämpfte sich bis auf den fünften Platz vor. Öncü fuhr von Position 5 los und kreuzte die Ziellinie als Achter. Holgado fuhr von Startplatz 7 los.

«Wir müssen mit dem Verlauf des Rennens in Mandalika bei diesen schwierigen Bedingungen zufrieden sein», sagte Teammanager Aki Ajo nach dem Fallen der Zielflagge. «Deniz und José Antonio haben es in die Top-10 geschafft, deshalb sind wir zufrieden – auch weil bei diesen Bedingungen viel passieren kann. Es war ein hektisches Rennen und deshalb war es nicht einfach, alles zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle zu haben. Besonders in der letzten Runde war viel los und wir freuen uns, denn es war wie gesagt ein Überlebenskampf. Natürlich können wir es nicht erwarten, nach Phillip Island zu gehen, um dort um einen Podestplatz zu kämpfen», fügte er an.

KTM-Tech3-Teammanager Hervé Poncharal seufzte hingegen: «Dieses Rennen hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack, denn Daniel war das ganze Wochenende über stark und schnell, und wir hatten von Anfang an das Gefühl, dass er am Sonntag um wichtige Punkte kämpfen würde. Er ist wirklich hart gefahren, war schnell und konstant, er war die meiste Zeit an der Spitze, und ich denke, dass der Sieg möglich war. Leider machte er zwei folgenschwere Fehler, denn er erhielt zwei Long-Lap-Penalties. Das waren harte Strafen für kleine Fehler, aber Regeln sind Regeln, das müssen wir hinnehmen.»

Auch Holgado ärgerte sich: «Ich bin ein gutes Rennen gefahren, war schnell und mein Renntempo war stark. Leider bekam ich zwei Long-Lap-Penalties aufgebrummt. Nach der ersten konnte ich mich zurück kämpfen, aber die zweite gab mir dann den Rest. Das ist schwer zu schlucken, aber Regeln sind Regeln.»

Viel besser fällt die Rennbilanz von Rueda aus. Der 17-jährige Spanier fasste zusammen: «Ich konnte einen guten Start hinlegen und gleich ein paar Positionen gewinnen. Ich bin sehr zufrieden, denn ich hatte den besten Start. Das Tempo war sehr hoch und die Gruppe an der Spitze hat das ganze Rennen über Gas gegeben. Ich habe ein wenig den Anschluss verloren, aber in der letzten Runde konnte ich wieder aufschliessen und kämpfen.»

Öncü klagte: «Das war ein hartes Rennen für mich. Wir haben als Team unser Bestes gegeben und hatten während des gesamten Wochenendes einen wirklich guten Speed. Ich war in der Lage, die Spitzenreiter wieder einzuholen, aber in den letzten Runden wurde ich blockiert. Es war schwierig, zu überholen, und in der letzten Runde habe ich wegen eines Zwischenfalls vor mir einige Positionen verloren.»

Ergebnis Moto3-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Moreira, KTM, 20 Rdn in 33:19,002 min

2. Alonso, GASGAS, + 0,107 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,130

4. Veijer, Husqvarna, + 0,190

5. Rueda, KTM, + 0,483

6. Masia, Honda, + 0,544

7. Furusato, Honda, + 0,811

8. Öncü, KTM, + 0,855

9. Ortolá, KTM, + 1,164

10. Nepa, KTM, + 1,253

11. Bertelle, Honda, + 1,346

12. Toba, Honda, + 1,447

13. Rossi, Honda, + 1,815

14. Holgado*, KTM, + 4,018

15. Yamanaka, GASGAS, + 9,094



Ferner:

18. Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26. Dettwiler, KTM, + 39,844



*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1. Masiá 209 Punkte. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 192. 4. Alonso 180. 5. Öncü 155. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 96. 11. Toba 91. 12. Veijer 76. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 313 Punkte. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.

Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 266 Punkte. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.