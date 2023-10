Phillip Island: «Double long Lap» für Muñoz & Artigas

Beim Phillip-Island-GP wurden heute bereits die ersten Strafen verhängt. David Muñoz und Xavier Artigas müssen am Sonntag zwei Umwege fahren.

Am ersten Tag des Motorrad-GP in Australien wurden vom «FIM MotoGP Stewards Panel» mit Freddie Spencer, Andres Somolinos und Tamara Matko in der Moto3-Klasse zwei Strafen verhängt. Im ersten freien Moto3-Training bekam Xavier Artigas aus dem CFMOTO PrüstelGP-Team einen «double long lap»-Penalty, weil er auf der Ideallinie zu langsam fuhr und damit andere Teilnehmer in Gefahr brachte.

Und der 17-jährige Spanier David Muñoz aus dem BOE Motorsports KTM-Team wusste ebenfalls zwei «long laps» absolvieren, weil er zu riskante überholte und einen Gegner im FP2 am Freitag auf Phillip Island zu Sturz brachte. Beim Gegner handelte es sich um Neuling Nicola Carraro, der Romano Fenati im Rivacold Snipers Honda-Team von Mirko Cecchini ersetzt.



Der Zwischenfall mit Augusto Fernández und Pecco Bagnaia im zweiten MotoGP Practice auf Phillip Island/Australien wird von den Stewards ebenfalls begutachtet.





Moto3-Gesamt-Ergebnis Freitag, FP1 und FP2, 20.10.

1. Muñoz, KTM, 1:37,638 min

2. Nepa, KTM, + 0,073 sec

3. Moreira, KTM, + 0,320

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,324

5. D. Öncü, KTM, + 0,355

6. Masia, Honda, + 0,546

7. Ortolá, KTM, + 0,620

8. Kelso, CFMOTO, + 0,632

9. Whatley, Honda, + 0,763

10. Holgado, KTM, + 0,832

11. Veijer, Husqvarna, + 0,974

12. Salvador, KTM, + 1,073

13. Alonso, GASGAS, + 1,125

14. Koba, Honda, + 1,135

15. Perez, KTM, + 1,201