Joel Kelso gelöst: Heim-Podium und Vertrag für 2024

Joel Kelso (CFMOTO PrüstelGP) erlebte auf Phillip Island ein Traum-Wochenende: Erstmals in seiner WM-Karriere fuhr der 20-jährige Australier aufs Podest, dazu ist nun auch seine Zukunft in der Moto3-WM fixiert.

Von Startplatz 2 nutzte Joel Kelso im Regenrennen am Sonntag seine Chance und fuhr als Dritter erstmals auf ein GP-Podest. «Verdammt genial! Es fühlt sich großartig an, mit meiner ganzen Familie hier, das ist unglaublich», kam er ins Schwärmen. «Mit der Unterstützung von meiner Familie habe ich hier mein wahres Potenzial gezeigt. Das ist positiv und natürlich ist das Ziel von nun an, es in jedem Rennen zu zeigen.»

Zum Rennverlauf schilderte der CFMOTO-Pilot: «Es waren schwierige Bedingungen, aber ich musste es bei meinem Heim-GP einfach versuchen. Öncü hatte ein paar Momente – wie immer. Ich habe ihn einmal überholt und habe mir gedacht: ‚Perfekt, vielleicht fällt er ein bisschen zurück.‘ Aber plötzlich hat er mich wieder überholt. Dieser Kerl ist verrückt», schmunzelte der Australier über den späteren Sieger Deniz Öncü.

Kelso selbst ging nach einem Schreckmoment lieber auf Nummer sicher. «Ich wollte den Sieg, aber dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht und hatte einige Momente. Ich habe zwar nicht den Druck im WM-Kampf, aber ich hatte immer noch den Druck, dass ich es auch nach Hause bringen und auf dem Podium stehen wollte. Ich bin dann einfach meine Pace gefahren, ohne zu viel zu riskieren. Es wurde also nicht der Sieg, aber ich bin überglücklich, auf dem Podium zu stehen. Der nächste Schritt ist dann ein Rennsieg, zunächst muss man aber einmal auf das Podest, Schritt für Schritt. Jetzt ist der Knoten hoffentlich geplatzt und wir werden das Jahr hoffentlich gut zu Ende bringen und versuchen, noch die besten Ergebnisse für CFMOTO zu holen.»

Seit feststand, dass Kelso seinen Platz im CFMOTO PrüstelGP Team in der kommenden Saison an Riccardo Rossi verlieren wird, war die Zukunft des Australiers lange ungewiss. Nun aber ist fix: Er wird neben David Muñoz das Team BOE Motorsports komplettieren und somit die KTM von Ana Carrasco übernehmen, die noch keine Punkte auf dem Konto hat und sich nach dem schweren Highsider von Mandalika aktuell von einem Schien- und Wadenbeinbruch erholt.

«Das hat viel Druck von meinen Schultern genommen. Ich bin sehr dankbar für diese Chance», betonte Kelso zur Vertragsunterzeichnung. «Mein Ziel ist, an der Spitze zu kämpfen und allen zu zeigen, wozu wir fähig sind. Ich glaube wirklich, dass wir nächstes Jahr großartige Ergebnisse erreichen können.»

Ergebnis Moto3-Rennen, Phillip Island (22.10.):

1. Deniz Öncü, KTM, 21 Rdn in 39:57,919 min (= 140,2 km/h)

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,407 sec

3. Kelso, CFMOTO, + 4,392

4. Veijer, Husqvarna, + 23,062

5. Adrian Fernandez, Honda, + 31,661

6. Rossi, Honda, + 31,702

7. Furusato, Honda, + 32,236

8. Masiá, Honda, + 32,923

9. Bertelle, Honda, + 33,379

10. Fellon, KTM, + 35,375

11. Carraro, Honda, + 46,470

12. Nepa, KTM, + 53,566

13. Holgado, KTM, + 1:02,607 min

14. Whatley, Honda, + 1:02,880 min

15. Yamanaka, GASGAS, 1:16,638 min

16. Artigas, CFMOTO, + 1:30,027

17. Toba, Honda, + 1:52,035 min

18. Rueda, KTM, 1 Rde zur.

WM-Stand Moto3 nach 16 von 20 Rennen:

1. Masiá 217 Punkte. 2. Sasaki 213. 3. Holgado 195. 4. Alonso 180. 5. Öncü 180. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 100. 11. Toba 91. 12. Veijer 89. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 64. 15. Rossi 58. 16. Suzuki 50. 17. Kelso 36. 18. Furusato 36. 19. Bertelle 33. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. Fernandez 11. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29 Aji 4. 27. Whatley 3.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 338 Punkte. 2. Honda 261 3. Husqvarna 231. 4. GASGAS 198. 5. CFMOTO 87.

Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 302. 2. Red Bull KTM Ajo 291 Punkte. 3. Leopard Racing 278. 4. Angeluss MTA Team 252. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 6. Red Bull KTM Tech3, 202. 7. SIC58 Squadra Corse 149. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 101. 11. Rivacold Snipers Team 68. 12. CIP Green Power 54. 13. Honda Team Asia 40. 14. Vision Track Racing Team 24.